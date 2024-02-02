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Ünlü oyuncu korkunç uçak kazasında iki kızıyla birlikte ölmüştü… Bıraktığı miras bile kimsesiz kaldı

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#Christian Oliver Neden Öldü#Christian Klepser#Kobra Takibi
Ünlü oyuncu korkunç uçak kazasında iki kızıyla birlikte ölmüştü… Bıraktığı miras bile kimsesiz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 10:39

Alman asıllı ünlü oyuncu Christian Oliver, yılın ilk günlerinde iki kızıyla çıktığı tatilden dönerken korkunç bir uçak kazansında hayatını kaybetmişti.

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Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in adalarından biri olan Bequia adası açıklarında geçtiğimiz 4 Ocak’ta meydana gelen kazada bir küçük uçak teknik bir arıza sebebiyle okyanusa çakılmıştı.

Kazada uçağın pilotuyla birlikte hayatını kaybedenlerin ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki küçük kızı olduğu anlaşıldı.

Ünlü oyuncu korkunç uçak kazasında iki kızıyla birlikte ölmüştü… Bıraktığı miras bile kimsesiz kaldı
Yeni yılın ilk günlerinde gelen acı haber sinema dünyasını yasa boğmuştu... Birçok büyük Hollywood yapımında rol alan Christian Oliver uçağının okyanusa düşmesi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti 

Birçok Hollywood filminin yanı sıra bir dönem Kanal D’de de yayınlanan ünlü Kobra Takibi dizisinde oynayan Christian Oliver 51 yaşındaydı.

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Asıl adı Christian Klepser olan, Hollywood’da transfer olduktan sonra soyadını değiştiren ünlü oyuncu 21 yaşında Almanya’dan Los Angelas’a gelmişti.

Bir süre model olarak çalıştıktan sonra oyuncuk yapma hayalini gerçekleştirerek birçok ünlü yıldızla birlikte kamera karşına geçmiş, sektörün deneyimli bir aktörlerinden olmuştu.

Christian Oliver’ın bu beklenmedik, trajik ölümünün ardından mirası da ortada kaldı.

Ünlü oyuncu korkunç uçak kazasında iki kızıyla birlikte ölmüştü… Bıraktığı miras bile kimsesiz kaldı
Usta aktör iki kızının annesi eşi Jessica Klepser'den 2021'de boşanmıştı

Ardında bir vasiyet bırakmadan aniden hayatını kaybeden Oliver’ın anne ve babası ünlü oyuncunun geride bıraktığı mülkler ve maddi birikimin ne şekilde kullanılacağı konusunda yardım almak için bir uzman görevlendirdi.

Korkunç kazada Christian Oliver’ın kızları 12 yaşındaki Madita ve 10 yaşındaki Annik de hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu iki kızının annesi Jessica Klepser’den de 2021’de ayrılmıştı.

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Böylece ne yazık ki geride mirasını bırakabileceği kimsesi bile kalmamış oldu. İki kızıyla birlikte ölen Christian Oliver’ın geride bıraktığı miras aksi bir durum yaşanmazsa geride kalan anne babasına ve kız kardeşine devredilecek.

Ünlü oyuncu korkunç uçak kazasında iki kızıyla birlikte ölmüştü… Bıraktığı miras bile kimsesiz kaldı
Christian Oliver kızlarını yanına alıp yeni yıl tatili yapmaya gitmişti... Bu ne yazık ki çıktığı son yolculuk oldu

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Christian Oliver, iki kızıyla birlikte yeni yıl tatiline çıkmıştı. Gittikleri tropik Karayipler adasından 1 Ocak’ta bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu hayranlarına bir de kutlama mesajı yollayarak “Cennette bir yerden selamlar! Herkese sevgiler... 2024 her biz geliyoruz!” yazmıştı.

Bu cennet adaya yaptığı tatil ne yazık ki Christian Oliver’la birlikte iki kızını da hayattan koparmış oldu. Usta aktörün ayrıldığı eşi Jessica Klepser da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kazadan dolayı büyük bir yıkım yaşadıklarını yazarak “Acımız çok büyük” demişti.

Ünlü oyuncu korkunç uçak kazasında iki kızıyla birlikte ölmüştü… Bıraktığı miras bile kimsesiz kaldı
Yardım sayfasında ailenin mutlu günlerinden kalan bir fotoğraf paylaşıldı ve ünlü oyuncunun eski eşi Jessica'ya ve geniş ailesine destek olunması istendi

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Öte yandan hem eski eşini hem de iki kızını kaybeden Jessica Klepser için de yakınları tarafından internetten bir yardım sayfası oluşturuldu. Aile, bu korkunç trajedinin ardından çiçek yerine insanların GoFundMe adındaki yardım toplama sitesine bağış göndermelerini istedi.

Ünlü oyuncu korkunç uçak kazasında iki kızıyla birlikte ölmüştü… Bıraktığı miras bile kimsesiz kaldı
Christian Oliver’la birlikte korkunç kazada ölen iki kızı Madita ve Annik başarılı birer öğrenciydi

Hesabın profilinde paranın "bu son derece zor zamanda, uzun bir yol kat edecek Jessica'ya ve geniş ailesine destek olmak için" toplanacağı açıklaması yer aldı. Aile için açılan sayfada 200 bin dlar yardım toplandı.

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#Christian Oliver Neden Öldü#Christian Klepser#Kobra Takibi

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