Bir film tüm hayatını değiştirdi… Dünya yıldızı oldu ama sağlığını kaybetti

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Her filmin başında beliren “Uzun Yıllar Önce Çok Çok Uzak Bir Galakside…” yazısıyla uzak evrenlerde geçen uzay maceralarını anlatan sinema tarihinin bu gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan film serisi fanatik bir hayran kitlesine sahip olmasıyla da ünlü.

1977’de gösterime giren ve üçer yıl arayla iki devam filmi daha çekilen Star Wars, 2015, 2017 ve 2019’da gösterime giren son üç seriyle devam etmiştii.

Bu son çekilen üç filmin başrolünde yer alan İngiliz oyuncu Daisy Ridley de tıpkı Mark Hamill, Carrie Fisher ve Harrison Ford gibi Star Wars filmleriyle şansı dönen ve dünya çapında şöhret kazanan genç yetenekler arasına girdi.

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Küçük rollerle başladığı kariyeri 2015’teki ilk Star Wars başrolü Star Wars: The Force Awakens (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) ile büyük bir çıkışa geçen 31 yaşındaki ünlü oyuncu kazandığı bu büyük başarının hayatını değiştirdiğini ancak zorlu süreçlerden geçtiğini anlattı.

İngiliz oyuncu 20'li yaşlarının başında ilk büyük başrolüyle dünya çapında bir yıldız oldu... Ancak bu aniden gelen şöhretin bedelini sağlığını kaybederek ödedi

Daisy Ridley "Star Wars" filmlerini çekerken ve serinin getirdiği şöhretle başa çıkmaya çalışırken ciddi anksiyete süreci geçirdiğini itiraf etti.

Yaklaşık 10 yıl önce başlayan bu zorlu macerasında sağlığını kaybetme noktasına geldiğini söyleyen Ridley, onu büyük kaygı ve korkuya sürükleyen en büyük sebeplerden birinin yönetmeninden aldığı uyardı olduğunu açıkladı.

Ridley Star Wars serisine katıldıktan sonra yaşadığı kaygılar yüzündne midesinin delindiğini itiraf etti

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Güzel yıldız filmin yönetmeni J.J. Abrams'ın kendisine "Ne kadar büyük ölçekli bir projede oynadığını anlamalısın. Bu sadece bir filmdeki herhangi rol değil. Star Wars, hayranları için adeta bir din gibi. Bu da her şeyi akıl almaz bir düzeyde değiştiriyor" dediğini yıllar sonra anlattı.

Daisy Ridley filmleri çekerken kendine "Tüm bu çılgınlık devam ederken, 'Ben iyiyim. Ben iyiyim. İyi başa çıkıyorum. Her şey yolunda’” dediğini söyledi. Ancak bu normal sandığı şey onu fiziksel bir çöküşe sürükleyene kadar ne yaşadığını anlamamıştı.

Daisy Ridley, Star Wars filmlerinde orijinal üçlemenin üç büyük yıldızı Mark Hamill, Carrie Fisher ve Harrison Ford'la da kamera karşına geçme şansı yakalamıştı

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Bir yandan başarılı olma baskısıyla boğuşurken bir yandan da tek bir rolle gelen şöhret yüzünden Ridley kendini dünyadan izole etmeye başladı.

2017’de, ikinci kez başrolünü üstlendiği "Star Wars: The Last Jedi" (Yıldız Savaşları: Son Jedi) gösterime girerken ise yaşadığı kaygılar ve korkularla birleşen yoğun çalışma temposu Daisy Ridley’nin mide duvarında kocaman deliklerin oluşmasına neden olmuştu!

Daisy Ridley'in yaşadığı büyük korkunun en büyük sebeplerindne biri filmin yönetmeninden aldığı sert uyarı olmuştu

Filmin Londra galasında bir fotoğrafını gören ünlü oyuncu adeta dehşete kapılmıştı. “Çok zayıftım ve cildim berbattı” diyen Ridley yaptırdığı testlerin ardından vücudunun neredeyse hiç besin almadığını öğrenecekti.

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Yıldız oyuncu “Küçük bir iskelet gibiydim ve çok yorgundum. Bir hayalete dönüşüyordum" diye anlatıyor o günleri…

Serinin 2019’da gösterime giren 9. filmi "Star Wars: The Rise of Skywalker"ı (Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi) zar zor tamamlayan Daisy Ridley, hemen sonrasında koronavirüs pandemisinin başlamasıyla rahat bir nefes aldığını söylüyor.

Ünlü oyuncu bu boşlukta yeniden, başka projeler için setlere dönmeden önce yaşadığı bu zorlu süreci atlatıp sağlığına tekrar kavuşmak için fırsat bulabildiğini söylüyor.

Tüm bu korkusuna ve sağlığını kaybedecek kadar stres yaşamasına rağmen serinin en fanatik hayranları tarafından bile performansı beğenilen ve deyim yerindeyse “Star Wars ailesi” içinde kabul gören Ridley şimdilerde seriye eklenecek, daha adı belli olmayan üç yeni Star Wars filmine hazırlanıyor…

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