Ünlü oyuncu flört uygulaması kullanmaya başlamıştı: Sevgili ararken kandırıldım!

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Bir süredir oyunculuktan ziyade kendi adını taşıyan talk şovuyla ekranlara gelen Drew Barrymore geçtiğimiz gün yayınlanan programında yaptığı itirafla konuşuluyor.

Ünlü oyuncu, "The Drew Barrymore Show" adlı programında telefonuna bir flört uygulaması yüklediğini ve online olarak, görüşebileceği bir erkek arkadaş ararken nasıl kandırıldığını anlattı.

“İlk kez böyle bir şey denemiştim. Neden başıma böyle bir şey geldi ki!” diye isyan eden yıldız oyuncu uygulamada eşleştiği bir adamın kendini farklı bir kimlikle tanıtarak onu kandırdığını itiraf etti.

Adam Drew Barrymore’a kendini Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncusu olduğunu, profesyonel bir Amerikan futbolcusu olduğunu söylemişti.

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Bu kişi Los Angeles Rams takımında oyun kurucu olarak oynadığını söyleyince Drew Barrymore da sevinçle adama cevap yazıp onu antrenmanda izlemek ve tanışmak istediğini söyledi.

Ve böylece de yalanı ortaya çıkıverdi… Aslında tanınmamış bir müzisyen olan adam Barrymore’u etkilemek için ona futbolcu olduğunu söylemişti.

Hayal kırıklığına uğrayan ünlü oyuncu “Kendini sevimli zannediyordu. Ben heyecanlanmıştım. O ise bana kendimi aptal gibi hissettirdi” diyerek programı izleyenlere içini döktü.

48 yaşındaki ünlü oyuncu 2020’de de bir kere bir flört uygulaması kullanmaya çalışmış, o seferde de bu hamlesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

O deneyimini de "Ekildim ve kimseyle eşleşmedim. Arkadaşlarım bana sahte bir güven duygusu verdiler. 'Bunu denemelisin. Harika olacaksın' diyorlardı. Ama her şey tam bir felaketle sonuçlandı" diyerek anlatmıştı Barrymore.

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Drew Barrymore, dört yıllık evliliğin ardından 2016 yılında eski eşi Will Kopelman'dan ayrılmıştı. Barrymore’un bu evlilikten 11 yaşında Olive ve 9 yaşında Frankie adında iki kızı var.