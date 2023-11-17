Ünlü oyuncunun estetik yaptırmaktan ödü kopuyor! 'Ya bağımlısı olursam!'

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Birçok ünlü kariyerleri için ya da yaş aldıkları daha az belli olsun diye çoğu zaman kozmetik uygulamalardan faydalanıyor hatta zorlu operasyonlar için bıçak altına yatıyor. Bunu bir alışkanlık haline getirip sürekli estetik yaptıran da az değil. Bu yüzden eleştiri oklarının hedefinde olan çok sayıda yıldız da var.

Tüm üyeleri ünlü olan bir aileden gelen Drew Barrymore da çocuk yaşta başrol oynayarak dünya çapında şöhrete kavuşmuştu... Ancak erken gelen ün onu bağımlılığa sürükledi ve yıldız oyuncu kariyerini yok olmak üzereyken yeniden ele aldı

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan yıldız isim Drew Barrymore ise bu isimlerden biri değil. Efsane bilimkurgu filmi E.T. için kamera karşısına geçtiğinde henüz 7 yaşında olan ünlü oyuncu erken kazandığı ün yüzünden epey sıkıntı çekmiş bir isim.

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DÜNYANIN EN ÜNLÜ ÇOCUK YILDIZLARINDAN BİRİYDİ

1980’li ve 90’lı yılların başında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı batağına düşen ve kariyeri tepetaklak olan Barrymore çok uzun bir süre boyunca bu korkunç hayattan kurtulmak için uğraşmıştı. Defalarca terapi alan ve en sonunda hayatını rayına koyan ünlü oyuncu artık iki çocuklu bir bekar anne.

Son evliliğinden iki kızı olan Barrymore, artık 48 yaşında ve görüntüsüyle barışık bir yıldız... Ancak onun estetikten uzak durmasının sebebi buna karşı olması değil geçmişine dayanan bir korku

Şöhretin onu sürüklediği dipsiz karanlıktan sıyrıldıktan sonra sinemaya geri dönen, sonra da sunduğu talk şov ile televizyon yıldızlığında da başarılı olan Drew Barrymore, özel yaşantısı ve yaşadığı çalkantılı yıllarla ilgili samimi açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

YİNE ÇARPICI SÖZLERİYLE GÜNDEMDE

Üçüncü eşi Will Kopelman’dan 2016’da ayrılan Drew Barrymore’un 9 ve 11 yaşında iki kızı var. Kısa bir süre önce hayatına kimseleri sokmadığı ve cinsel hayatının kalmadığını söyleyerek büyük ses getiren yıldız oyuncu bu kez de estetik operasyonlarla ilgili çarpıcı sözleriyle gündemde.

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48 yaşındaki ünlü oyuncu kozmetik ve estetik uygulamalardan köşe bucak kaçtığını hatta çok korktuğunu itiraf etti. Bunun sebebi ise Barrymore’un zorlu geçen, kariyerini yok etme noktasına getiren karanlık yılları.

"Oldukça bağımlı bir kişiliğim var, bu yüzden bir kez estetik yaptırırsam bunun peşinden koşmaya devam edeceğimden, sürekli yersiz operasyonlar yaptıracağımdan endişeleniyorum" itirafını yaptı.

ESTETİĞE KARŞI DEĞİL, ESTETİKTEN ÖDÜ PATLIYOR!

"Bu beni çok korkutuyor, çünkü kendimi tanıyorum" diye konuşan Drew Barrymore "Bu yüzden, yüzümle ilgili herhangi bir değişiklik yapmak için hâlâ bekliyorum" dedi. Ergenlik döneminde madde bağımlılığıyla mücadele eden ve 2021'de içkiyi tamamen bırakan yetenekli oyuncu, yaşlanma süreciyle savaşmak için "hiçbir şey yapmadığı" konusunda ısrar etti.

Ünlü oyuncu sık sık makyajsız, gündelik hallerini paylaşacak kadar da kendisiyle barışık: Kozmetik ürünler denemekten çekinmediğini söyleyen Barrymore estetik yaptırmaktan da "bağımlısı" olacağı korkusuyla uzak duruyor

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Anlaşılan Barrymore bunu mümkün olduğunda sürdürmek konusunda da kararlı. Ünlü oyuncu estetiğe karşı değil. Ancak kendisi söz konusu oldu mu nerede duracağını biliyor: “Herhangi birinin herhangi bir şey yapmasına karşı sıfır yargım var. Ama kendimi bunu yaparken düşünemiyorum. Engel olmam gerek.”

KIZLARINA ÖRNEK OLUYOR

Öte yandan Barrymore güzellik ürünlerine düşkün ve farklı saç stilleri ve tonları denemeyi seviyor. Eski çocuk yıldız saçlarını o kadar çok boyadığını söylüyor ki artık gerçek rengini hiç hatırlamadığını itiraf ediyor. Ancak bıçak altına yatmak hiç ilgisini çeken bir şey değil.

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Barrymore böylelikle iki kızına da bu konuda iyi örnek olabilmek istiyor. Kızlarına her zaman fiziksel görünümden ziyade sağlığın öncelikli olduğunu anlatan Drew Barrymore onlara yaşlanmayı kucaklamayı ve göründükleri gibi kalmalarından mutlu olmayı öğütlediğini söylüyor.