Şimdi Hollywood’un en gözde oyuncusu oldu: Çocukken uğradığı zorbalığı gözleri dolarak anlattı

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Drew Barrymore'un ses getiren talk show’una üzerindeki pembe elbiseyle geldiğinde herkesin gözleri ekrana çevrildi. Artık 26 yaşında rüştünü ispatlamış başarılı bir oyuncu olan Anya Taylor-Joy, başrolünde oynadığı yeni filmi The Menu’den bahsetmek için kameraların karşısına geçmişti ama sohbet kimsenin beklemediği yerlere gitti ve stüdyoda herkes hem dikkatle hem de üzüntüyle dinlemeye başladı genç kadını… EVLİLİK VE 'MUTFAK' HAYATI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Oysa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar başka bir sebepten çok konuşulmuş, yeni evlenen yıldızın ev hayatı bir anda gözlerimizin önüne serilmişti. Seçkin bir restorana yemek yemeye giden çiftin başından geçen biraz karanlık, biraz da komik ama çoğunlukla korkunç olayların anlatıldığı gerilim filmi The Menu’de başrol oynadığı için Anya’ya da yemekle ilişkisi sorulmuştu hemen.

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“Anya Taylor-Joy mutfakta bir dahi değildir!” diye atılan manşetlerde genç oyuncunun sadece su kaynatabildiği ama mutfak işlerinin geri kalanında hiç parmağı olmadığı anlaşılmıştı. Filmdeki karakteri gösterişli, seçkin bir restoranda yemek yiyen aktris birkaç gün önce “Beni gerçekten ilgilendirmiyor” demişti. “Yalan söylemeye gerek yok. Paket servisler ne güne duruyor; biz hep dışarıdan yemek söylüyoruz.” CILIZ AMA OBUR

Ama tabiri caizse ‘cılızlığı’ ile ün yapan Anya hanım iştah konusunda eline kimsenin su dökemediğini de itiraf ediyordu bir yandan. O da şu acıkınca sinirli hale gelenlerdendi. “Aç kaldığımda sinirden elim ayağım titrer” diyordu. “O yüzden sürekli bir şeyler atıyorum ağzıma. Hiç öğün atlayamam, bu beni çok mutsuz ediyor.”

Temmuz ayında herkesi şaşkına çeviren gizli bir törenle müzisyen sevgilisi Malcolm McRae ile evlenen başarılı oyuncu, yer aldığı sayısız proje sayesinde başını kaşıyacak vakit bulamıyor ama bir yandan da bu projelerin tanıtımları için ekranlarda göründüğü bir sürü şova katılmayı sürdürüyor. İşte herkesin yüreğini burkan o acı itiraflar da bu programlardan birinde; Drew Barrymore'un şovunda duyuldu.

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Anya Taylor-Joy, daha bir genç kızken yaşadığı korkunç günler yüzünden okuldan 16 yaşında ayrıldığını itiraf etti

GENÇ KIZKEN BAŞINA GELMEYEN KALMAMIŞ

The Queen's Gambit'teki başarılı performansıyla adını tüm dünyaya duyuran aktris, Barrymore’la sohbet ederken en acı dolu sırlarını ortaya döktü. Şimdilerde tüm dünyanın hayran olduğu bu genç ve güzel kadın “Görünüşüm yüzünden zorbalığa uğradım” diyordu. Hayat ona şimdilerde istediğini veriyor olsa da ilk gençlik yılları çok zor geçmişti.

Anya incecik yapısı ve 1.80’lik boyuyla her zaman kalabalıkların arasından sıyrılıyor. Filmi için koyuya boyattığı sapsarı, uzun saçları da artık onunla özdeşleşmiş durumda. Ama anlıyoruz ki Anya’nın hikâyesi o meşhur çocuk masalındaki ‘çirkin ördek yavrusu’na benziyor. Kalabalıkların arasından sıyrılmanızı sağlayacak karakteristik özelliklerin her zaman işe yaramadığı aşikâr…

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Sohbet, Drew'un Anya’ya “Okulda her zaman kucaklanmadığını duydum” demesiyle başlıyor. Genç kadınsa yaşadığı bu korkunç günlerden ailesinin, özellikle de annesinin yardımı sayesinde kurtulduğunu söylüyor hemen: “Ailemden yana çok şanslıydım. Annem bana her zaman kimsenin görünüşe, geldiği yere bakma. İnsanların içindekini gör derdi. Ve kendime hep şunu sormamı istedi: Bu kişinin kalbinin içindekileri gerçekten seviyor musun?”

KUĞUYA DÖNÜŞEN ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU...

Genç kadın geçen yıl Elle dergisine verdiği röportajda onu oyunculuğa iten sebeplerden birinin de bu okul zorbalığı olduğu konusunda ipuçları vermişti. Okulda sürekli olarak zorbalığa uğradığı ve kendini oraya ait hissetmediğini anlatmıştı. “Neden buraya ait değilim? Beni olduğum gibi görecek ve takdir edecek bir yere ait hissetmeliyim.” demiş ve herkesin fiziksel olarak birbirine ‘aşırı’ benzemeye başladığı Hollywood’da farklı ama çarpıcı güzelliğiyle kendine yer bulmayı başarmıştı.

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Bu noktada araya giren Drew Barrymore, yaşadığı zorlukları gözleri yaşararak anlatan meslektaşının imdadına koşacaktı. “Bir hemcinsin olarak sana hayranım” diyordu Anya’ya. Samimi sohbet o andan sonra daha neşeli bir havaya bürünüverdi.

EN ÇOK SARAH JESSICA PARKER'A HAYRANAnya, seyircilere hayattaki en büyük idolünün Sarah Jessica Parker olduğunu açıklayacaktı. Genç bir kadınken ve aşk acısı çektiği günlerden birinde onu sokakta görmüş ve koşarak sarılmıştı. “Dizinde seni izliyorum. Seni ve sevgilin Mr. Big’i. Bana umut oluyorsunuz, mutlu bir aşk mümkün diye düşünüyorum.” demişti o gençlik heyecanıyla.

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Anya Taylor-Joy, 2016'dan 2018'e kadar Eoin Macken ile ilişki içindeydi. Çift üç yıla yayılan aşklarını bitirmeye karar vermiş, Anya daha sonra teselliyi Malcolm McRae’nin kollarında bulmuştu. İkilinin ilişkilerini bir yıl boyunca sessizce yaşadıktan sonra birlikte verdikleri fotoğraflar bir anda manşetlere taşınmıştı. Taylor-Joy ve McRae, kırmızı halıda ilk kez Şubat 2022'de Vanity Fair Oscar sonrası partisinde görücüye çıktı. Herkes genç oyuncu ve müzisyen aşkını birbirine çok yakıştırdı. PARMAĞINDAKİ YÜZÜK ELE VERDİ

Bu fotoğraflardan aylar sonra güneşli güzel bir günde yürüyüş yaparken paparazzilere yakalanacaklardı. Fotoğrafçıların keskin gözleri Anya’nın parmağındaki kocaman pırlantayı ıskalamadı elbette. Ve çiftin gizli bir törenle, sadece ailelerinin eşlik ettiği bir düğünde sonsuza kadar evet dedikleri böylece ortaya çıkmış oldu.

Anya sevgili kocasından ‘o benim hobim’ diye bahsediyordu. “Geçen gün kocama sen benim hobimsin” dedim açıklamasını yapmıştı. Nihayet kendisi sessizce kitap okurken ona sessizce eşlik edecek ruh eşini bulmuştu. “Temelde ikimizde 80 yaşındayız” diyordu genç kadın “Ama bir yandan da 7 yaşındaki çocuklar gibiyiz. Bu tuhaf uyum çok hoşuma gidiyor ve gerçekten de ilişkimiz için çok işe yarıyor.” HOBİSİYLE EVLENMİŞ!

İkili evlendikleri ortaya çıkınca giderek daha açık sözlü olmaya başlamıştı. Malcolm McRae de dile gelmiş, karısının sosyal medyadan paylaştığı kırmızı halı fotoğraflarının altına “Bu kızla çok gurur duyuyorum, şu güzelliğe bakın” gibi şeyler yazarak aşkını haykırmıştı. Çiftin Taylor-Joy’un film çekimleri için bulunduğu Avustralya’dan döndüğünde büyük ve görkemli bir düğün yapmayı planladığı konuşuluyor. Hayranları da bu kuğuya dönüşen çirkin ördek yavrusunun gelinlikli fotoğraflarını görmek için neredeyse gün sayıyor…