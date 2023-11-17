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Ünlü oyuncunun evlat acısı... Oğlu kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu!

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#Dana Carvey#Dex Carvey#Paula Carvey
Ünlü oyuncunun evlat acısı... Oğlu kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 11:32

Hollywood’un emektar oyuncularından ve sevilen komedyenlerinden Dana Carvey evlat acısıyla yıkıldı. Carvey’in kendi izinden giden komedyen oğlu Dex Carvey evinde ölü bulundu. Dex Carvey sadece 32 yaşındaydı.

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Wayne's World ve ABD televizyonlarının en sevilen komedi şovu Saturday Night live gibi yapımlarla tanınan Dana Carvey ve eşi Paula Carvey, ilk çocukları olan oğulları, 32 yaşındaki komedyen Dex Carvey’nin ölümünü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları dokunaklı bir mesajla duyurdu.

Evlat acısı yaşayan çift dün akşam “Dün gece korkunç bir trajedi yaşadık. Sevgili oğlumuz Dex, kazara aşırı dozda uyuşturucudan öldü. 32 yaşındaydı” diyerek oğullarının ölümünü doğruladı.

Ünlü oyuncunun evlat acısı... Oğlu kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu
Ünlü oyuncu oğlunun ölüm haberini duyurduktan sonra onunla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp "Oğlumla birlikte çalışırken... Ne mutluluk dolu bir an" yazdı

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Anne ve babası oğulları için kalem aldıkları paylaşımda “Dex o 32 yıla çok şey sığdırdı. Müzik, sanat, film yapımı, komedi gibi pek çok konuda son derece yetenekliydi ve tüm bunları tutkuyla sürdürdü” sözlerine yer verdi.

Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Dex Carver’ın kız arkadaşı Los Angeles’taki evlerine acil servisi arayarak görevlileri çağırdı. Kolluk kuvvetleri Dex'in evin banyosunda olduğunu, kapıyı içeriden kilitlediğini fark etti.

Ünlü oyuncunun evlat acısı... Oğlu kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu
Acılı ailesi oğullarının ölümünün ardından dokunaklı bir mesaj paylaştı

İçeri girildiğindeyse ünlü komedyenin yerde hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. Sağlık görevlileri Carver’ı hayata döndürmeye çalışsalar da başarılı olmadılar. Olay yerinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki ismin ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

Ünlü oyuncunun evlat acısı... Oğlu kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu
32 yaşındaki komedyen aldığı aşırı dozda uyuşturu yüzünden hayatını kaybetti

Ancak anne ve babası yaptıkları açıklamada oğullarının “kazara aşırı dozda uyuşturucu” sebebiyle hayatını kaybettiklerini yazdılar. Dana Carvey ve eşi Paula Carvey, “Dex her şeyden önce ailesini, arkadaşlarını ve kız arkadaşı Kaylee'yi çok severdi. Dex çok güzel bir insandı. Onu sonsuza dek özleyeceğiz.” dedikten sonra açıklamalarını "Bağımlılıkla mücadele eden ya da bağımlılıkla mücadele eden birini seven herkese, kalbimizde ve dualarımızdasınız” sözleriyle bitirmişti.

Ünlü oyuncunun evlat acısı... Oğlu kendini kilitlediği banyoda ölü bulundu
Dana Carvey rol aldığı sayısız filmin yanı sıra ABD başkanlarından Hollywood yıldızlarına kadar yaptığı sayısız taklitle ve başarılı komedi performanslarıyla tanınıyordu

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Bu yıl 40. evlilik yıldönümlerini kutlayan Dana ve Paula Carvey’nin 32 yaşında Dex ve 30 yaşında Thomas adında iki oğulları vardı. Uzun yıllara dayanan başarılı bir Hollywood kariyeri olan babası Dana Carvey’nin ayak izlerini takip eden Dex Carvey bir yandan babası ve kardeşi Thomas’la birlikte komedyenlik yaparken bir yandan da birçok dizi ve filmde yardımcı rollerde görünmeye devam ediyordu.

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#Dana Carvey#Dex Carvey#Paula Carvey

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