'Beni hayatta tutan tek şey sevdiğim kadının aşkı' demişti... Ünlü oyuncudan acı haber geldi

Haberin Devamı

Rol aldığı Home and Away dizisi ve başarıyla yarıştığı çok izlenen The X Factor’de gösterdiği performanslarla tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Ruffo’nun ölüm haberi sevenleri için büyük yıkım oldu.

Hayata daha 35 yaşında veda eden Ruffo'nun son anlarında yanında olanlar arasında, ailesiyle birlikte altı yıllık kanser mücadelesinin tüm iniş ve çıkışlarında ona olan desteğini bir an bile esirgemeyen sekiz yıllık sevgilisi Tahnee Sims de vardı.

Johnny Ruffo'nun 8 yıllık sevgilisi Tahnee Sims sadece onun hastalığının teşhis edilmesini sağlamakla kalmadı tüm bu uzun yıllar boyunca da onun elini bir an olsun bırakmadı

Haberin Devamı

Johnny Ruffo, sevgilisinin heyecanla kutlamayı bekledikleri 30. doğum gününden sadece bir hafta önce hayata gözlerini yumdu. Ruffo'ya ilk kez 2017 yılında, çiftin bir dans stüdyosunda tanışmasından sadece iki yıl sonra beyin kanseri teşhisi konmuştu.

Johnny Ruffo'yu, yakalandığı korkunç hastalığın ilk belirtilerinden olan, sürekli devam eden devam eden migren ağrılarının ardından ilk olarak hastaneye yetiştiren kişi de sevgilisi Tahnee Sims olmuştu. Talihsiz kadın bu hastane ziyaretinden saatler sonra doktorlardan gelen bir telefonla sevdiği adamın komada olduğunu ve beyninde bir tümör bulunduğunu ve bunun alınması için acil ameliyat gerektiğini öğrenmişti.

Johnny Ruffo ve Tahnee Sims, zorlu tedavilere bir süre ara verip baş başa romantik bir tatile çıkmıştı

Johnny Ruffo'nun yıllardır fedakarlığıyla övdüğü Tahnee Sims sadece hastalığı boyunca ona en büyük destek veren kişi olmakla kalmadı. Geçirdiği zorlu beyin ameliyatları sonrası uyumaması, ayakta kalması gereken zamanlarda adeta onun başında nöbet tutup uyanamayacağı bir komaya girmesine de engel oldu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu hastalık sürecini anlattığı röportajlarından birinde “Bu baş ağrıları ilk ortaya çıktığında hastaneye gitmek için arabaya binmemi sağlayan oydu. Ve beni sürekli bir şeyler yapmam için cesaretlendiriyor. Beni aktif tutuyor, koşulara çıkmamı ve yüzmemi sağlıyor.” demişti.

Johnny Ruffo'nun ölümünün ardından ortaya çıkan bir röportajda "2023'e girdiğimi görmek, yeni yılı sevdiğimle geçirmek istiyorum" dediği ortya çıktı... Ruffo, azmiyle bunu başarmış olsa da bu maalesef kutlayabildiği son yılbaşı oldu...

Çift sadece birkaç ay önce hastane ziyaretlerine ve devam eden tedavilerine ara vererek Yeni Zelanda'nın Queenstown kentindeki bir kayak merkezinde romantik bir kaçamak yapmıştı. Ünlü oyuncu kanserle olan savaşında büyük aşkının verdiği desteği büyük bir övgüyle anlatmıştı:

Haberin Devamı

“O sadece benim yanımda olmakla kalmadı. Tahnee hem benim hayatta kalmamı sağlayan oldu. Hem de yaşamak ve onunla kalabilmek için bu hastalığı yenme azmimin en büyük sebebi haline geldi…”

Birçok kez ameliyat geçiren ve zorlu kemoterapi süreçlerinden geçen Johnny Ruffo, hem ailesi hem de sevdiği kadın için hayatta kalmaya çok mücadele ettiyse de ne yazık ki bu sabah ölüm haberi resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Ünlü oyuncu bir yandan "O olmasaydı burada olmayabilirdim" diyor bir yandan da bu hastalığı yemenezse sevdiği kadını tek başına bırakmaktan korktuğunu söylüyordu

Menajeri tarafından yapılan paylaşımda yıldız isim için “Sevgilisi Tahnee ve ailesiyle çevrili olan Johnny, onu kurtarmak için inanılmaz bir çaba gösteren hemşire ve doktorların desteğiyle huzur içinde hayata veda etti. Çok yetenekli, büyüleyici ve bazen de hınzır bir çocuktu. Johnny çok kararlıydı ve güçlü bir iradeye sahipti. Sonuna kadar savaştı ve elinden geldiğince mücadele etti. Verecek daha çok şeyi olan çok güzel bir ruhtu. Hepimiz seni seviyoruz Johnny ve hayatımıza kattığın tüm neşe için seni hatırlayacağız. Rahat uyu.”