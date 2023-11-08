Bu acıyla yüzleşmek zor… Ünlü yıldız bir yılda yaşadığı iki büyük kayıpla adeta yıkıldı…

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Friends dizisinin Chandler Bing’i olarak ünlenen, birçok başka film ve dizide de rol alan 54 yaşındaki yıldız oyuncu Matthew Perry, yıllar boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla savaşmıştı. Zorlu mücadelelerin ardından artık bağımlılıklarından kurtulan yıldız tam da hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken yorgun kalbine yenik düştü.

ROL ARKADAŞLARI GÜNLER SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Perry’nin ani ölümü Hollywood’da büyük bir şok etkisi yaratırken onu tanıyan, önceki yıllarda birlikte çalıştığı tüm oyuncular duygu dolu mesajlar paylaştı. Bu ölümün en çok vurduğu kişilerse elbette 1994-2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisinde birlikte rol aldığı ekip arkadaşlarıydı. Dizinin hayranları günlerce bu ani ve trajik ölümün ardından sessizliğini koruyan Friends oyuncularından bir açıklama, bir paylaşım bekliyordu. Ekip yaşadıkları büyük üzüntü ve şokun ardından hemen bir açıklama yapmamıştı.

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Beklenen açıklama günler sonra geldi. Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Jennifer Aniston Perry’nin ardından toplu bir açıklama yaparak "Matthew'nun kaybından dolayı hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. Biz sadece oyuncu arkadaşları değildik, biz bundan çok daha fazlasıydık. Biz bir aileydik" diyen rol arkadaşları yas tutmak ve bu büyük kaybı sindirmek için zamana ihtiyaçları olduğunun altını çizdiler. Matthew Perry ve Jennifer Aniston Friends dizisi yıllar önce bitmiş olsa da gerçek hayatta çok yakın iki dost olmayı sürdürmüştü

BU ÖLÜM EN ÇOK ONU VURDU… BÜYÜK ACISIYLA BAŞ BAŞA KALDI

Yakınlarının anlattığına göre bu kayıp ekipten en çok Jennifer Aniston’ı sarsmış durumda. Hatta çevresi yıldız oyuncunun bu büyük kaybın üzüntüsünü atlatamamasından endişe ediyorlar ve ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Aniston geçen Cuma günü düzenlenen cenaze törenine ilk gelen kişi olmuştu. Ünlü oyuncu ekip arkadaşlarıyla kısa bir görüşmenin ardından tüm tören boyunca kendi başına olmayı tercih etti ve büyük acısıyla baş başa kaldı.

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Basına konuşan içeriden bir kaynak özellikle Aniston'ın Perry'nin ani vefatıyla yıkıldığını söyledi ve "Ekipten kalan beş kişi arasında Jen ve Courtney [Cox] en çok sarsılanlar ve muhtemelen durumla en şiddetli mücadele etmek zorunda kalan Jen" dedi. Bu Jennifer Aniston’ın bir yıl içinde yaşadığı ikinci büyük kayıp oldu.

BİR YIL İÇİNDE HEM BABASINI HEM DE CAN DOSTUNU KAYBETTİ

Yakınları "Babasının ölümünün birinci yıldönümüne az bir zaman kala, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci büyük kaybı" yaşadı diye anlattıkları Aniston’ın hâlâ tam olarak kendine gelemediğini söylüyorlar ve yaşadığı acının “ayaklarını yerden kestiğini” anlatıyorlar. Aniston Friends ekibinde Matthew Perry’yle en yakın ilişkiye sahip olan kişiydi.

Jennifer Aniston 11 Kasım'da çok sevdiği babasını toprağa vermişti... Bu büyük acıyı atlatamadan Perry'yi de aniden kaybetmek güzel yıldızı adeta yıktı

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Perry, 2022 tarihli anı kitabı Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'de yıllarca kullandığı uyuşturucu ve ilaçların kalın bağırsağını patlattığını ve 2018'de neredeyse ölümden döndüğünü itiraf etmişti. Matthew Perry kitabında Jennifer Aniston'la olan dostluğuna da yer vererek, başarılı aktrisin onun bağımlılıkla olan uzun mücadelesine nasıl destek verdiğini anlatmıştı.

Jennifer Aniston’ın büyük bir sevgiyle bağlı olduğu babası John Aniston, geçen yıl 11 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Kızı gibi ünlü bir oyuncu olan John Aniston, televizyon efsanesi haline gelmiş Days of Our Lives adlı dizide tam 37 yıl boyunca rol almıştı. Aniston’ın babası ve annesi Nancy Dow o daha 11 yaşındayken ayrılmıştı. Jennifer Aniston yıllar boyunca annesiyle görüşmedi; babasıyla çok yakındı ve John Aniston sanki onun tek ebeveyni gibiydi; baba – kız her zaman bir aradaydı ve çok iyi anlaşıyordu. Ünlü yıldız 7 yıl önce ölen annesini ancak ömrünün son zamanlarında affetmiş ve onunla tekrar görüşmüştü.

Annesiyle neredeyse hayatını kaybedene kadar hiç görüşmeyen Aniston babasına çok bağlıydı: Ünlü oyuncu yaşadığı kaybında ardından babasına "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım. Seni zamanın sonuna kadar seveceğim” diyerek seslenmişti

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PERRY’YE EN BÜYÜK DESTEĞİ O VERMİŞTİ

Perry, geçen yıl kitabı çıktıktan sonra verdiği bir röportajda Aniston'ın dizinin setindeyken madde bağımlılığı konusunda kendisiyle yüzleştiğini açıklamış ve "Bana en çok elini uzatan oydu. Bunun için ona gerçekten minnettarım" demişti. Matthew Perry bağımlılık kâbusuyla savaşırken en büyük desteği Jennifer Aniston'dan gördüğünü anlatmıştı

19 YIL ÖNCESİNDEN BUGÜNLERİ SEZMİŞ

Jennifer Aniston'ın 2004 yılında verdiği bir röportaj Matthew Perry’nin ölümünün ardından yeniden ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu bundan 19 yıl önce ünlü sunucu Diane Sawyer ile yaptığı bir röportajda Matthew Perry’yle ilgili kısımda üzüntüyle gözyaşlarına boğulmuştu. Perry’nin bağımlılık sorunları o yıllarda gün yüzüne çıkmıştı. Usta aktör Friends dizisinin çekildiği yıllarda uyuşturucunun pençesine düştüğünü itiraf etmiş, sette yaşananları hatta rol yaptığı anları bile hatırlamadığını yıllar sonra itiraf edecekti. Jennifer Aniston 2004'te verdiği bir röportajda Matthew Perry için gözyaşı dökmüş, onun ölmesi fikrinin kendisini ne kadar korkuttuğunu anlatmıştı

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“ONU KAYBETMEYE DAYANAMAM” DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Aniston bu röportaj sırasında "Matthew bununla mücadele ediyordu ve biz bilmiyorduk. Bununla başa çıkabilecek donanıma sahip değildik. Daha önce hiçbirimiz böyle bir şeyle yüz yüze gelmemiştik” demişti. Ve Jennifer Aniston bu sırada Matthew Perry’yi bu yüzden kaybetmenin korkusuyla yaşadığını itiraf edip gözyaşlarına boğulmuştu.