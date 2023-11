Bu acıyla yüzleşmek zor… Ünlü yıldız bir yılda yaşadığı iki büyük kayıpla adeta yıkıldı…

Jennifer Aniston’ın büyük bir sevgiyle bağlı olduğu babası John Aniston, geçen yıl 11 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Kızı gibi ünlü bir oyuncu olan John Aniston, televizyon efsanesi haline gelmiş Days of Our Lives adlı dizide tam 37 yıl boyunca rol almıştı. Aniston’ın babası ve annesi Nancy Dow o daha 11 yaşındayken ayrılmıştı. Jennifer Aniston yıllar boyunca annesiyle görüşmedi; babasıyla çok yakındı ve John Aniston sanki onun tek ebeveyni gibiydi; baba – kız her zaman bir aradaydı ve çok iyi anlaşıyordu. Ünlü yıldız 7 yıl önce ölen annesini ancak ömrünün son zamanlarında affetmiş ve onunla tekrar görüşmüştü.