Eski aşıklar derin bir sohbete daldı: Aman karım görmesin yoksa çok kızar!

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Neredeyse haftada birkaç kez bir arada görüntülenen ve bu anlarda sergiledikleri samimi halleri çok konuşulan Ben Affleck ve eski eşi Jennifer Garner bir kez daha yol kenarında, arabalarına binip yollarına gitmeden koyu bir sohbete dalmış halde yakalandılar.





ESKİ EŞLERİN ARASINDAN SU SIZMIYOR

17 yaşında Violet, 14 yaşında Seraphina ve 11 yaşında Samuel adında üç çocukları olan eski eşler onların uğruna sık sık bir araya geliyor; çocuklarının okulları ve diğer önemli işlerini kendi aralarında paylaşıp ayrı olsalar bile iyi birer ebeveyn olmayı sürdürmeye çalışıyorlar.

Aslında bundan örnek bir davranış olarak söz etmek mümkün. Ancak bu durum Ben Affleck’in eşi Jennifer Lopez’in pek de hoşuna gitmiyor. Lopez’in kendisinin de eski eşi Marc Anthony’den Emme ve Max adında, 15 yaşında ikizleri var.

Ben Affleck ve Jennifer Garner aldatma söylentileri ve büyük kavgaların ortasında 2018'de resmi olarak boşanmıştı... Eski eşler ayrıldıktan sonra yakın dost oldular ve üç çocukları için sık sık görüşmeye devam ediyorlar

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Ancak Lopez ve Anthony de ikizleri için hâlâ dostluklarını sürdürseler de Affleck ve Jennifer Garner’ın sergilediği samimiyeti hiç göstermediler. Zaten Lopez’in de kocasının eski eşiyle olan bu yakınlığına gösterdiği tepkinin sebeplerinden biri muhtemelen bu: “Ben eski kocamla bu kadar görüşmüyorum, sen neden Jennifer’la bu kadar samimisin!!!”





ARABADAKİ SARMAŞ DOLAŞ HALLERİNİ GÖRÜNCE ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın geçtiğimiz haftalarda kızları Seraphina’yla birlikte arabalarının içinde sergiledikleri samimiyet şovu büyük olay olmuştu. Tam bu fotoğrafların basına yansımanın ardından bu kez de Jennifer Lopez ve Ben Affleck kendi arabalarının içinde paparazziler tarafından kavga ederken fotoğraflandı.

Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın birkaç hafta önce arabada verdiğikleri bu samimi pozlar Jennifer Lopez'in küplere binmesine neden olmuştu

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JLo’nun oldukça sinirli göründüğü ve kocasıyla kavga ettiği anlarda adeta dişlerini sıktığı görülürken bu şiddetli kavganın BenAffleck’in birkaç gün önce Jennifer Garner’la arabanın içinde sarmaş dolaş halde ve neşeyle gülüp eğlenirken göründüğü anlar olduğu iddia edildi.

Oldukça mutlu bir evlilik sürdüren Ben affleck ve Jennifer Lopez sürekli büyük aşklarını anlatsalar da çok sık kavga ediyorlar; bunun altında da JLo'nun kıskançlığının yattığı söyleniyor... Affleck ve Garner2ın sarmaş dolşa hallerinden hemen sonra çift bu halde görüntülenmişti

Ben Affleck ve Jennifer Lopez 2002’de dillere destan bir aşk yaşayıp nişanlanmış; tam bu iş nihayete erecek derken yollarını ayırmıştı. 2021’de yeniden bir araya gelen eski aşıklar 2022’de, ilk kez nişanlandıkları günden tam 20 yıl sonra görkemli bir düğünle evlendiler.

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20 YIL SONRA ONU YENİDEN ELDE ETTİ AMA EVLİLİKLERİNDE BİR “HAYALETLE” YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Birlikte mutluluk pozları verip sürekli büyük aşklarını dile getirseler de Lopez ve Affleck çifti sık sık tartışırken görülüyor ve aslında evliliklerinin göründüğü gibi yolunda gitmediği iddia ediliyor. Bu kavgaların odağında da genellikle Jennifer Lopez’in Ben Affleck’in hayatının merkezinde yer almaya devam eden eski eşi Jennifer Garner’ın olduğu söyleniyor.

Jennifer Lopez, Jennifer Garner'ın kocası Ben Affleck için önemini çok iyi biliyor ve bu yüzden de eski eş Jennifer'la arasını iyi tutmaya çalışıyor... Yine de bu samimiyet onu kıskançlık krizlerine sokmaya devam ediyor

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Ben Affleck’ten ayrılırken çocuklarının dadısıyla aldatıldığı söylentileri çıkan Jennifer Garner ise talihin cilvesi denebilecek şekilde bu kez eski kocasının ve onun ölümsüz aşkının evliliğindeki “hayalet” oldu. Garner, Affleck’in üç çocuğunun annesi olarak onun hayatında hâlâ özel bir yere sahip. Eski eşine çok saygı ve sevgi duymaya devam eden ünlü oyuncu onu hayatının en büyük parçalarından biri olarak tutmaya devam ediyor. Garner da eski eşi ve onun yeni karısı Jennifer Lopez’le gayet iyi ilişkiler içerisinde.





KOCASININ ESKİ KARISIYLA ARASINI İYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORDU

Hatta Ben Affleck’le aşk dolu yeni evliliğinin tadını çıkarsa da sık sık bu evlilikte anlaşmazlıklar olduğu iddiasıyla gündeme gelen Jennifer Lopez için bu durum kritik bir stratejinin de merkezinde söylentisi uzun zamandır konuşuluyor. Lopez’in 20 yıl sonra evlenebildiği kocasını kaybetmemek için kurnazca taktik değiştirdiği aylardır manşetleri süslüyor. İlk ayrıldıklarında "kalbim yerinden sökülüyor gibi hissettim" diyen Jennifer Lopez, bu kez, her şeye rağmen Ben Affleck'i elinde tutmaya kararlı. Hatta bunun için Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile iş birliği yapmaya kadar bile vardırdı işi.

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Yakın çevrelerinin anlattığına göre Ben Affleck'in eski eşiyle savaşmak yerine, güçlerini birleştirmek için onunla arkadaş olma yoluna gitmeye çalışıyor ve kurnazca davranan Jennifer Lopez, Garner'ı bir sırdaş olarak kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Jennifer Garner ise eski eşinin yeni evliliğinde üstlendiği bu önemli rolün farkında olarak ancak bunu hiç umursamazmış gibi görünerek elini giderek güçlendiriyor ve durumun keyfini çıkarıyor. Jennifer Lopez ve Ben Affleck büyük aşklarına 20 yıllık aradan sonra kaldıkları yerden devam ettiler

BU ÜÇLÜ DRAMADA “ESKİ JENNIFER’IN” KEYFİ ÇOK YERİNDE

Jennifer Lopez’in payına da ne kadar taktik oynamaya çalışsa da yine kıskançlık düşüyor. Kocasının eski eşiyle arasını iyi tutmak isteyen Lopez onları sürekli bir arada ve büyük bir samimiyet içinde görüyor. Ve bu da sık sık kocasıyla kavga etmesine yol açıyor. Jennifer Garner ise bu üç kişilik dramada en rahat kişi konumunda.

Jennifer Garner yeni bir aşka yelken açalı çok uzun zaman oldu ancak hâlâ eski eşinin hayatında büyük bir yer kaplamaya devam ediyor

Garner, 2018’den beri ünlü girişimci ve CEO John Miller’la büyük bir aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Jennifer Garner ve John Miller pandemi dönemi kısa süreli bir ayrılık yaşasalar da oldukça mutlu bir birliktelikleri var. Hatta Ben Affleck de John Miller’la tanışmış, eski eşinin bu ilişkisine Miller’la yaptığı samimi sohbetten sonra onay vermiş gibi görünüyor…