Eski aşıklar derin bir sohbete daldı: Aman karım görmesin yoksa çok kızar!

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Neredeyse haftada birkaç kez bir arada görüntülenen ve bu anlarda sergiledikleri samimi halleri çok konuşulan Ben Affleck ve eski eşi Jennifer Garner bir kez daha yol kenarında, arabalarına binip yollarına gitmeden koyu bir sohbete dalmış halde yakalandılar.
ESKİ EŞLERİN ARASINDAN SU SIZMIYOR
17 yaşında Violet, 14 yaşında Seraphina ve 11 yaşında Samuel adında üç çocukları olan eski eşler onların uğruna sık sık bir araya geliyor; çocuklarının okulları ve diğer önemli işlerini kendi aralarında paylaşıp ayrı olsalar bile iyi birer ebeveyn olmayı sürdürmeye çalışıyorlar.
Aslında bundan örnek bir davranış olarak söz etmek mümkün. Ancak bu durum Ben Affleck’in eşi Jennifer Lopez’in pek de hoşuna gitmiyor. Lopez’in kendisinin de eski eşi Marc Anthony’den Emme ve Max adında, 15 yaşında ikizleri var.
Ancak Lopez ve Anthony de ikizleri için hâlâ dostluklarını sürdürseler de Affleck ve Jennifer Garner’ın sergilediği samimiyeti hiç göstermediler. Zaten Lopez’in de kocasının eski eşiyle olan bu yakınlığına gösterdiği tepkinin sebeplerinden biri muhtemelen bu: “Ben eski kocamla bu kadar görüşmüyorum, sen neden Jennifer’la bu kadar samimisin!!!”
ARABADAKİ SARMAŞ DOLAŞ HALLERİNİ GÖRÜNCE ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ
Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın geçtiğimiz haftalarda kızları Seraphina’yla birlikte arabalarının içinde sergiledikleri samimiyet şovu büyük olay olmuştu. Tam bu fotoğrafların basına yansımanın ardından bu kez de Jennifer Lopez ve Ben Affleck kendi arabalarının içinde paparazziler tarafından kavga ederken fotoğraflandı.
JLo’nun oldukça sinirli göründüğü ve kocasıyla kavga ettiği anlarda adeta dişlerini sıktığı görülürken bu şiddetli kavganın BenAffleck’in birkaç gün önce Jennifer Garner’la arabanın içinde sarmaş dolaş halde ve neşeyle gülüp eğlenirken göründüğü anlar olduğu iddia edildi.
Ben Affleck ve Jennifer Lopez 2002’de dillere destan bir aşk yaşayıp nişanlanmış; tam bu iş nihayete erecek derken yollarını ayırmıştı. 2021’de yeniden bir araya gelen eski aşıklar 2022’de, ilk kez nişanlandıkları günden tam 20 yıl sonra görkemli bir düğünle evlendiler.
20 YIL SONRA ONU YENİDEN ELDE ETTİ AMA EVLİLİKLERİNDE BİR “HAYALETLE” YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR
Birlikte mutluluk pozları verip sürekli büyük aşklarını dile getirseler de Lopez ve Affleck çifti sık sık tartışırken görülüyor ve aslında evliliklerinin göründüğü gibi yolunda gitmediği iddia ediliyor. Bu kavgaların odağında da genellikle Jennifer Lopez’in Ben Affleck’in hayatının merkezinde yer almaya devam eden eski eşi Jennifer Garner’ın olduğu söyleniyor.
Ben Affleck’ten ayrılırken çocuklarının dadısıyla aldatıldığı söylentileri çıkan Jennifer Garner ise talihin cilvesi denebilecek şekilde bu kez eski kocasının ve onun ölümsüz aşkının evliliğindeki “hayalet” oldu. Garner, Affleck’in üç çocuğunun annesi olarak onun hayatında hâlâ özel bir yere sahip. Eski eşine çok saygı ve sevgi duymaya devam eden ünlü oyuncu onu hayatının en büyük parçalarından biri olarak tutmaya devam ediyor. Garner da eski eşi ve onun yeni karısı Jennifer Lopez’le gayet iyi ilişkiler içerisinde.
KOCASININ ESKİ KARISIYLA ARASINI İYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORDU
Hatta Ben Affleck’le aşk dolu yeni evliliğinin tadını çıkarsa da sık sık bu evlilikte anlaşmazlıklar olduğu iddiasıyla gündeme gelen Jennifer Lopez için bu durum kritik bir stratejinin de merkezinde söylentisi uzun zamandır konuşuluyor. Lopez’in 20 yıl sonra evlenebildiği kocasını kaybetmemek için kurnazca taktik değiştirdiği aylardır manşetleri süslüyor. İlk ayrıldıklarında "kalbim yerinden sökülüyor gibi hissettim" diyen Jennifer Lopez, bu kez, her şeye rağmen Ben Affleck'i elinde tutmaya kararlı. Hatta bunun için Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile iş birliği yapmaya kadar bile vardırdı işi.
Yakın çevrelerinin anlattığına göre Ben Affleck'in eski eşiyle savaşmak yerine, güçlerini birleştirmek için onunla arkadaş olma yoluna gitmeye çalışıyor ve kurnazca davranan Jennifer Lopez, Garner'ı bir sırdaş olarak kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Jennifer Garner ise eski eşinin yeni evliliğinde üstlendiği bu önemli rolün farkında olarak ancak bunu hiç umursamazmış gibi görünerek elini giderek güçlendiriyor ve durumun keyfini çıkarıyor.
BU ÜÇLÜ DRAMADA “ESKİ JENNIFER’IN” KEYFİ ÇOK YERİNDE
Jennifer Lopez’in payına da ne kadar taktik oynamaya çalışsa da yine kıskançlık düşüyor. Kocasının eski eşiyle arasını iyi tutmak isteyen Lopez onları sürekli bir arada ve büyük bir samimiyet içinde görüyor. Ve bu da sık sık kocasıyla kavga etmesine yol açıyor. Jennifer Garner ise bu üç kişilik dramada en rahat kişi konumunda.
Garner, 2018’den beri ünlü girişimci ve CEO John Miller’la büyük bir aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Jennifer Garner ve John Miller pandemi dönemi kısa süreli bir ayrılık yaşasalar da oldukça mutlu bir birliktelikleri var. Hatta Ben Affleck de John Miller’la tanışmış, eski eşinin bu ilişkisine Miller’la yaptığı samimi sohbetten sonra onay vermiş gibi görünüyor…