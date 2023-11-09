Eski kocasını yeni sevgilinin kollarında unutuyor... İlk aşk pozunu verdiler

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Hollywood’un Latin kökenli güzel yıldızı Sofia Vergara, en az kendisi kadar şöhretli ve yakışıklılığıyla nam salmış oyuncu eşi Joe Manganiello'dan 8 yıllık evliliğin sonunda ayrıldı. Dışarıdan bakıldığında çok mutlu gözüken ve ideal bir evlilik yaşadığı sanılan çiftin boşanması büyük ses getirdi.
ONLARINKİ BELKİ DE ZATEN ÇOKTAN BİTMİŞ BİR EVLİLİKTİ
Kimilerine göre bir çocuk sahibi olmak isteyen Joe Manganiello bu konuda güzel yıldıza evlilikleri boyunca baskı yapmıştı. Vergara ise genç yaşta anne olmuş, oğlu çoktan boyunu aşmıştı. Bu çocuk özlemi çiftin arasını açan sebep oldu. Yakın çevreleri ise bu evlilikte zaten yolunda gitmeyen şeyler olduğunu fısıldayıp duruyordu.
Vergara ve Manganiello'nun ayrılıklarıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Joe Manganiello, kariyerinin başlangıç yıllarında çok hızlı bir hayat yaşamış ve bu hayatla birlikte eski kötü alışkanlıklarını terk etmişti. Artık daha sade bir hayat peşindeydi. Sofia Vergara ise geç bulduğu şöhretin tadını çıkarmak istiyor, Hollywood'un ışıltılı dünyasını çok seviyordu.
ÜZÜLMEYİ DEĞİL YAŞAMAYI SEÇTİ, AŞK HEMEN GERİ GELİP KAPISINI ÇALDI
Bu anlaşmazlıklar çiftin arasını giderek bozdu. Üstelik bir başka iddiaya göre Joe Manganiello sorumsuz davranıyor, bütün gün bilgisayar oyunu oynayıp Vergara’yı sıkıyor ve kızdırıyordu. Yakın çevresi güzel yıldızın daha “ciddi ve olgun” bir erkekle birlikte olmak istediğini söylüyordu. Görünüşe göre ünlü oyuncu bu isteğine boşandıktan sadece birkaç ay sonra kavuştu.
Sofia Vergara boşandıktan sonra bir süre kendi başına ve kız arkadaşlarıyla bekarlığın tadını çıkarıp gecelerde boy gösterdikten sonra gönlünü bir başka yakışıklıya kaptırdı. Son bir aydır neredeyse her gece birlikte görüntülenen Vergara ile Los Angeles’ın en tanınmış cerrahlarından olan Justin Saliman büyük bir aşk yaşıyor.
BİR AYDIR NERDEYSE HER GECE BİRLİKTELER
Son birkaç haftadır sürekli olarak çıktıkları romantik akşam yemeklerinden ve gece eğlencelerinden dönüşte paparazzilere yakalanan çift henüz bu ilişkiyi resmileştirecek bir açıklama ya da sosyal medya paylaşımı yapmış değil. Ancak ikili ilk zamanlarda yan yana görüntülenmemek için fotoğrafçılarla kaçma kovalamaca oynarken şimdi işler değişmiş gibi görünüyor.
BU KEZ KAÇMAK YERİNE KOLUNA GİRDİ
Geçtiğimiz gece Santa Monica'da birlikte yemek yiyen taze aşıklar bu kez saklanmadı. Hatta Sofia Vergara fotoğrafları çekilirken Justin Saliman’ın koluna girdi. Güzel yıldızın bu hamlesi de hemen aşkın ilanı sayılıp magazin sayfalarında yerini aldı. Yeni erkek arkadaşıyla bir arada oldukça mutlu görünen Vergara Saliman’ın kullandığı arabaya bindiğinde keyfi oldukça yerindeydi ve deyim yerindeyse gülümserken ağzı kulaklarına varıyordu.
Taze aşıkların her gece gittiği farklı farklı lüks restoranlardaki çalışanların isimsiz şekilde basına aktardığı iddialara göre Sofia Vergara ve Justin Saliman bu randevular boyunca da birbirlerine oldukça yakın davranıyorlar ve samimiyetleri her seferinde giderek artıyor. Daily Mail gazetesi birkaç gün önceki haberinde Vergara’nın yakın çevresine dayandırdığı bir iddiayı gündeme taşımıştı.
ABAYI ÇOKTAN YAKTI: BUNUN ADI AŞK
Söylenenlere göre güzel aktris bu yakışıklı ortopedi cerrahına abayı çoktan yakmış! Arkadaşları Sofia Vergara’nın aşık olduğunu, ondan çok etkilendiğini ve bu ilişkisinin kesinlikle boşanma sonrası bir intikam ya da kıskandırma ilişkisi olmadığında ısrarcı. Sofia Vergara bu başarılı doktorun kendinden emin tavırlarından ve özellikle de Hollywood’dan biri olmamasından da epey hoşlanıyormuş.
DOKTOR SEVGİLİ ONUN DÜNYASINA YABANCI DEĞİL
Aslında gösteri dünyasından olmasa da Justin Saliman bu dünyaya yabancı sayılmaz. Ünlü doktorun hem bolca ünlü müşterisi var hem de eski eşi ünlü bir oyuncu. Justin Saliman da daha önce de yer aldığı birçok başarılı diziyle tanınan oyuncu Bree Turner’la evliydi. Çift 10 yıllık evliliğin ve iki çocuğun ardından 2018’de ayrılmıştı. Sofia Vergara ve yakışıklı doktorun bu kadar çabuk anlaşıp kaynaşmasının sebeplerinden birinin de ikisinin de evlilik ve ayrılık süreçleri yaşamış olması ve çocuklu olduklarından bu konuda bir anlaşmazlık yaşamayacak olmaları olarak görülüyor.