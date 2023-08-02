Büyük aşk bitti, sıra mal mülk paylaşmaya geldi: Boşanırken her şeyi alacak ama bir tek şeyi kocasına bırakacak

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DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ AMA...

Bir kez daha kapalı kapılar ardında yaşananların dışarıya verilen mutluluk pozlarıyla uzaktan yakından alakası olmadığı gelen şoke eden ayrılık haberiyle kanıtlanmış oldu. Hollywood’un en gözde çifti Sofia Vergara ve Joe Manganiello’nun büyük aşkı bitti.

Paylaştıkları tüm fotoğraflarında birbirlerine büyük bir aşkla bakan Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun boşanma haberi herkesi şaşkına çevirdi... Çiftin evliliği 7 yıl sürdü

Yedi yıl önce büyük bir aşkla evlenen çift yolun sonuna geldik dedi ve ayrıldıklarını ilan etti. Boşanmak için mahkemeye dilekçe veren tarafın yakışıklı aktör Joe Manganiello olduğu ortaya çıktı. Çiftin sürekli öpüşüp koklaşarak gösterdikleri aşkın bitmesini ve ayrılık kararının ardında ne olduğu da çok merak edildi.

Çift artık mahkemeye karşılıklı şekilde dilekçe vermiş durumda: Artık son aşamada sahip oldukları varlıkların paylaşımı var

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7 YILLIK EVLİLİK BİTTİ: PEKİ SEBEP NE?

Ayrılık ve boşanma haberi duyulur duyulmaz da aşık çiftin arasına Joe Manganiello’nun çocuk sahibi olmayı çok istemesi ve Sofia Vergara’nın buna asla yanaşmamasının girdiği iddiası ortaya atıldı. Hollywood’daki kariyerini ileriye taşımak isteyen Vergara’nın, eşini çok sevse de onu sorumsuz, çocuk gibi davranan, sürekli oyun oynayan bir adama dönüşmesinden rahatsız olduğu da konuşuldu.

Çiftin evlilik öncesi anlaşması olduğu biliniyor ancak anlaşmaya neler dahil ve özellikle de evler nasıl paylaşılacak henüz bilinmiyor

Boşanmak için mahkemeye başvuran ünlü aktör ortalarda görünmezken, halinden oldukça memnun görünen Sofia Vergara İtalya’da gönlünce eğlendiği bir tatile çıktı. Los Angeles’a döner dönmez de hemen evlilik yüzüğünü çıkardığı ellerini herkese göstere göstere gezmeye başladı. Ayrılık haberinin ardından en çok merak edilenlerden biri de ünlü karı kocanın boşanırken mallarını ve servetlerini nasıl paylaşacağıydı.

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GÜZEL YILDIZ HEMEN MAL PAYLAŞIMININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Basına yansıyan haberlere göre İtalya tatilinden dönen Sofia Vergara da mahkemeye bir dilekçe vermiş ve kocasının boşanma talebine o da aynı taleple karşılık vermişti. Ancak yıldız oyuncu bunu yaparken mahkemeye evlilik öncesi anlaşmalarını hatırlatmış ve işlemlerin buna göre yapılması isteğini belirtmişti. Sofia Vergara ve Joe Manganiello, evlenmeden önce imzaladıkları anlaşmayla ayrılıkları durumunda mal paylaşımlarını nasıl yapacaklarını belirlemişti.

Sofia Vergara eski eşinden kazandığı tüm parayı ve mücevlerler, sanat eserleri gibi tüm kıymetli malları istiyor

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Sofia Vergara’nın net serveti 180 milyon dolar. ABD’ye yerleştikten sonra çalışkanlığı ve akılcı yatırımları ve yer aldığı çok izlenen projelerle dikkat çeken güzle yıldızın ileride bu parayı katlayacağı kesin. Joe Manganiello ise 45 milyon dolarla boşanmak istediği karısına göre çok daha mütevazı bir varlığa sahip. Çiftin evlerinin evlilik anlaşması yoluyla nasıl bölüştürüleceği henüz belli değil.

TÜM VARLIĞINI VE DEĞERLİ MALLARINI TALEP ETTİ: HEPSİ BENİMDİR

Ancak ABD magazin basını Sofia Vergara’nın mahkemeye verdiği dilekçeyi hemen ele geçirdi ve ortaya konan talebi de tüm açıklığıyla ortaya koydu. Buna göre ünlü yıldız boşanacağı eşinden evlilikten sonra, evlilik süresince ve ayrılık kararından sonra edindiği tüm varlıkların hepsini istedi. Bunların içinde de Sofia Vergara’nın sayısı ve değeri bilinmeyen mücevherleri, satın almış olduğu kıymetli sanat eserleri ve diğer kişisel değerli eşyaları bulunuyor.

Yıldız oyuncu yaşlı bir köpek olan Bubbles'ı bir barınaktan sahiplenmişti: Köpek de ona bağlansın istedi ancak tam tersi bir durum yaşandı hatta Vergara köpeğin kendisindne nefret ettiğini bile söyledi

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Sofia Vergara bunların dışında yine evlilikten sonra ve ayrılıkları sürecinde kazandığı tüm paranın da mutlaka kendisinde kalması gerektiğini belirtti ve bunun için gerekli işlemlerin yapılmasını mahkemeden talep etti. Ayrılık acısına dair pek emare göstermeyen Sofia Vergara’nın şu sıralar ilgilendiği tek şey kendi kazançlarını korumak ve boşanma süreci tamamlanana kadar bu konuda bir sürtüşme yaşamamak gibi görünüyor.

California yasaları daha önce ayrılık durumlarında çiftlerin besleğidi evcil hayvanlara da bir eşya muamelesi yapıp paylaşımı ona göre değerlendiriyordu: Ancak bu kanun 2019'da değişti ve artık mahkemeler evli hayvanın lehine olabilecek durumu tespit ederek onu taraflardan birine veriyor

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KOCASINA KIYAMADI: ELİNDEN ALAMAYACAĞI TEK ŞEY!

Tek bir istisnayla: Çiftin 10 yaşındaki minik köpeği Bubbles! Sofia Vergara’nın birkaç yıl önce barınaktan sahiplendiği bu tatlı köpek eve geldiğinde ünlü oyuncuyla değil kocası Joe Manganiello ile bağ kurmuş ve sevgisini en çok ona göstermişti. Hatta Sofia Vergara bir süre önce katıldığı bir yayında köpeğinin kendisinden nefret ettiğini ancak eşine bayıldığını itiraf etmişti. “Bu köpeği ben sahiplendim, benim köpeğim olmalıydı. Ama o beni sevmedi ve kocamın köpeği oldu” diyen ünlü oyuncu Bubbles’ı kocasına vermek konusunda hiç tereddüt etmedi. Çiftin yakın çevresi “Ayrılsalar da Sofia Joe’yu çok seviyor, köpeği elinden alarak onun kalbini kırmaya asla cüret etmez” dedi.

Sofia Vergara'nın pamuk gibi bir kalbi olduğu ve ayrılmıuş olsalar da eski eşini asla incitmeyeceği söyleniyor, bu yüzden de köpekleri artık sadece Joe Manganiello'nun olacak

