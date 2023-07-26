Ünlü oyuncu boşanma haberinden sonra ilk kez görüntülendi: Yüzüksüz parmağını göstermek için ter döktü!

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İLK BAKIŞTA AŞK!

"Onu ilk kez gördüğümde gözlerimi alamadım. Gerçekten harika görünüyordu. Ama hâlâ o adamla nişanlı sanıyordum". Joe Manganiello, büyük aşkı Sofia Vergara’yı ilk gördüğünde hissettiklerini yıllar sonra böyle anlatmıştı. 2014’te ortak arkadaşlarının verdiği bir partide gördüğü bu göz alıcı kadın onu büyülemişti.

Ünlü çift birbirlerini görür görmez aşkı olmuştu, bir yıl içinde de evlendiler

Partinin ilerleyen dakikalarında o ortak arkadaş Joe Manganiello’nun yanına gelip “Sofia sana selam vermek, tanışmak istiyor” diyecek, ünlü aktörün rüyasını gerçek kılacaktı. Çünkü Sofia Vergara, aslında bahsi geçen o nişanlıdan ayrılmış, o da gizli gizli yakışıklı aktöre bakıyordu.

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İşte 2014’te bu birbirlerini “görür görmez” başladıkları aşk 2015’te nikah masasına taşındı. Sofia Vergara ve Joe Manganiello 2015’te muhteşem bir düğünle evlendi. 7 yıllık evlilikleri boyunca bir an ayrılmayan, birbirlerine olan aşklarını sürekli dünyaya haykıran bu ideal çiftin ayrılık haberi bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello, büyük aşklarını sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu

7 YIL BOYUNCA BİTMEYEN TUTKU NASIL BİR ANDA YOK OLDU?

Herkes temeli çok sağlam görünen bu aşkın uzun yıllar bitmeyeceğini, Sofia Vergara ve Joe Manganiello’nun birlikte yaşlanacağını sanmıştı. Sosyal medyada sürekli fotoğraf paylaşıp altına aşk ve övgü dolu sözler dolduran çift bir anda yollarını ayırdı. Bu şoke eden ayrılığın sebebi de çok merak uyandırdı ve deyim yerindeyse her kafadan başka bir ses çıktı.

Aşıkların arasına Joe Manganiello’nun çocuk özleminin girdiği düşünülüyor

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Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 46 yaşındaki Joe Manganiello, baba olmayı, bir çocuğu olmasını çok istiyordu. Ancak çok genç yaşta bir evlilik yapan ve 31 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara için artık çocuk yapmak söz konusu değildi. Hatta Sofia Vergara’nın Joe Manganiello ile tanışmadan kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Nick Loeb’le de başından, mahkemede biten böyle tatsız bir olay geçmişti.

ESKİ NİŞANLISIYLA DA MAHKEMELİK OLMUŞTU

2010’dan 2014’e kadar birlikte olan ve 2012’de nişanlanan Vergara ve Nick Loeb, çocuk sahibi olma arzusuyla embriyolarını dondurtmuş, bu embriyolar bir klinikte tutulmuştu. Nick Loeb, çift ayrıldıktan sonra daha doğmadan isim koyulan "Emma" ve "Isabella" adındaki bu embriyoların velayetini istemiş ve bu ikiz bebeklerin taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelmesini istemişti. Bu tuhaf ve tartışmalı dava kısa süre içinde düştü ve konu kapandı.

Joe Manganiello'nun uzun yıllar önce içkiye tövbe ettiği biliniyor, Sofia Vergara ise bu konuda ona eşlik etmiyordu: Çiftin yaşadığı sıkıntılardan birini de bu olduğu sanılıyor

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Joe Manganiello’nun çocuk sahibi olma tutkusunun Sofia Vergara’da karşılık bulmamasının bu aşkı ve evliliği öldüren en temel faktör olduğu düşünülüyor. Zaten çiftin ayrılık haberi duyulduktan sonra boşanma davasını açan tarafın Joe Manganiello olduğu da ortaya çıkmıştı. Ayrılıkta uzun süre önce alkol tüketmeyi bırakan yakışıklı aktörün eşi Sofia Vergara’ya bu konuda ayak uyduramamasının da etkisi olduğu söylenmeye başladı.

Sofia Vergara, yaşanan ayrılık dramasına aldırmadan arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıktı

AYRILIĞA ALDIRMADI, İTALYA'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Taraflar henüz ayrılığın gerçek sebebi konusunda net bir açıklama yapmadılar, bu yüzden de tüm bu söylenenler tahminden ve magazin dedikodusundan öteye geçemedi. Ancak bu ayrılığın kimi daha çok üzdüğü ve yıktığı çoktan belli oldu… Joe Manganiello, ayrılık haberleri çıktığından beri ortalarda yok.

Sofia Vergara, İtalya tatilinde çok eğlendi, sürekli Instragram hesabından nispet yapar gibi paylaşım yaptı

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Sofia Vergara ise 10 Temmuz’daki 51’inci yaş günün kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte İtalya tatiline çıktı. ABD basını Joe Manganiello’nun boşanma dilekçesini 2 Temmuz’da mahkemeye verdiğini söylüyordu. Güzel oyuncu ise ya bu ayrılığa kendini çoktan hazırlamış ya da ayrılığa yakışıklı kocası kadar içerlememiş olacak ki sosyal medya hesabından günlerce bu keyifli İtalya tatilinin fotoğraflarını paylaşıp durdu.

Sofia Vergara boşanma haberlerinin ardından ilk kez görüntülendi, ünlü oyuncu gayet neşeli görünüyordu

AYRILIK HABERİNDEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Çıktığı tatilden dönen ünlü oyuncu Los Angeles’ta boşanma haberlerinin ardından ilk kez görüntülendi. Ve parmağında artık büyük aşkını ve evliliğini simgeleyen o muhteşem pırlanta yüzüğü yoktu! Ayrılık haberleri sonrası ilk kez paparazziler tarafından görüntülenen Sofia Vergara, artık bu evliliği çoktan geride bırakmıştı.

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Batı Hollyood’da gezintiye çıkan Sofia Vergara’yı gören fotoğrafçılar hemen ünlü oyuncunun etrafını sarıp fotoğraflarını çektiler ve parmaktan çıkan evlilik yüzüğünü belgelediler. Sofia Vergara ise halinden oldukça memnun görünüyor ve etrafına mutlukla bakarak geziyordu. Fotoğraflarının çekilmesinden hiç rahatsız olmamış gibi davranan Vergara, bir ara fotoğrafçılara eliyle “her şey yolunda” işareti yapıp selam bile verdi. Ve “çaktırmadan” verdiği pozlara bakılırsa da yüzüksüz parmağını göstermek için epey çaba gösterdi.

Ünlü oyuncu fotoğraflarının çekilmesinden hiç rahatsız olmadı hatta paparazzilere poz verdi

YÜZÜKSÜZ POZ İÇİN EPEY TER DÖKTÜ

Önümüzdeki günlerde boşanma davası için mahkemede boy gösterecek çiftin 2015’te evlenirken imzaladıkları sağlam bir evlilik öncesi anlaşması olduğu biliniyor. Geçmiş yıllarda sektörün en çok kazanan oyuncularından ve televizyon yıldızlarından olan Sofia Vergara’nın hatırı sayılır 180 milyon dolarlık bir serveti var. Joe Manganiello'nun toplam servetininse 40 milyon dolar olduğu biliniyor. Çift aralarındaki anlaşmazlığı çözememiş olsa da en azından mahkemede bu büyük varlığı paylaşmak konusunda sorun yaşamayacak gibi görünüyor…