Aşk ateşi giderek büyüyor: Artık onu görmeden duramıyor!

Haberin Devamı

Bir süredir aralarında aşk söylentisi olsa da iki ismi henüz yan yana görmeyenler temkinli davranıp bunun sadece bir dedikodudan ibaret olduğunu düşünüyordu. Ancak Gigi Hadid ve Bradley Cooper artık saklanmamaya çoktan karar verdiler.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper gösteri dünyasının en merak edilen ilişkilerinden birini yaşamaya başladılar

İkili son haftalarda haklarında çıkan söylentileri bir düre önce New York sokaklarında yağmur altında çıktıkları romantik yürüyüşle doğrulamıştı. 28 yaşındaki süper model ve 48 yaşındaki ünlü aktör ekim ayının başından beri paparazzilerle kovalamaca oynarken sık sık birlikte görüntüleniyor.

Haberin Devamı

Yakın çevrelerinin söylediğine göre artık neredeyse her gün birlikte olan ikilinin arasında filizlenen aşk her geçen gün büyüyor ve ilişkileri çok hızlı bir şekilde ciddileşiyor. Hatta ABD basını Gigi Hadid ve Bradley Cooper arasındaki aşk için “Bu ne hız! Aşkları adeta dopingli gibi” başlıkları atmaya başladı.

Söylenenlere göre Gigi Hadid ve Bradley Cooper arasındaki aşk çok çabuk ilerliyor... Usta aktör ünlü modelin sadece güzelliğine değil zekâsına da vurulmuş

Merakla izlenen çift ilk olarak 5 Ekim'de Via Carota'da bir akşam yemeğinde birlikte görüldü ve o zamandan beri birkaç kez dışarı çıktılar. Söylenenlere göre Bradly Cooper Gigi Hadid’in sadece güzelliğine değil zekâsına da vurulmuş halde.

Kaynaklar usta aktör için "Gigi’yi entelektüel açıdan ilginç buluyor" diyor. Geçtiğimiz günlerde Gigi ve Bradley’nin bu yeni aşkı gözlerden uzak yaşamak istediklerini, Gigi’nin yakın arkadaşı yıldız şarkıcı Taylor Swfit’in de New York yakınlarındaki Rhode Island'da bulunan evinin anahtarını ünlü çifte verdiği iddia edilmişti.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper New York sokaklarında yağmur altında gezerken böyle görüntülenmişti

Haberin Devamı

Bradley Cooper ve Gigi Hadid böylece gazetecilere yakalanmadan rahat rahat buluşmaya çalışıyor anlaşılana göre. Ancak Bradley Cooper abayı fena yakmış olacak ki bu buluşmaları bekleyemiyor bile! Ünlü model hafta sonu Taylor Swift, Selena Gomez, Sophie Turner ve Cara Delevingne’le birlikte kız kıza eğlenmeye çıkmıştı.

Gigi Hadid hafta sonu kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı ancak gecenin sonunda onu büyük bir sürpriz bekliyordu

Bradley Cooper, Gigi Hadid’in bu kızlar gecesine dahil olamadı ancak sevgilisini görmeden de yapamadı. Eğlence çıkışına gizlice gelen Bradley Cooper arkadaşlarından ayrılan Gigi Hadid’in yanına geldi ve ikili geceyi yine birlikte noktaladı. Cooper ve Hadid arka kapıdan çaktırmadan kaçmaya çalışsalar da yine de paparazzilere yakalanmaktan kurtulamadılar.

Haberin Devamı

Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ı, ünlü aktörün eski sevgilisi ve kızının annesi Irina Shayk tanıştırmıştı. Hatta daha önce defalarca aynı podyumda yürüyen Gigi Hadid ve Irina Shayk, Shayk – Cooper çifti henüz birlikteyken de çiftle kalabalık aile toplantılarında ve büyük yemeklerde bir araya geliyordu.

Bradley Cooper, Gigi Hadid'siz geçireceği tek geceye bile dayanamayıp onu kız arkadaşlarıyla geçirdiği gecenin sonunda bile gelip buldu

Gigi Hadid’in ise Zayn Malik’ten ayrıldıktan sonra adı Leonardo DiCaprio ile anılmış, ikili birçok kez birlikte görüntülenmiş olsa da bir ilişki yaşadıklarını hep reddetmiş ve arkadaş olduklarını söylemişti. Hadid adı Bradley Cooper’la anılmadan önce yeni bir aşk arayışında olmadığını, önceliğinin 3 yaşındaki kızı Khai olduğunu söylemişti.

Gigi Hadid’in Zayn Malik’ten, Bradley Cooper'ın da Irina Shayk 'tan bir kızı oldu... Irina Shayk'ın adı da son aylarda Tom Brady'yle anılıyordu ancak yakın çevresine göre aslında ünlü modelin asıl amacı Bradley Cooper'la olan ilişkisini yeniden başlatmak ve tekrar bir yuva kurmak

Haberin Devamı

Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ı yakınlaştıran faktörlerden birinin ikisinin de birer kız çocuk sahibi olması olduğu da ortaya atılan iddialardan. Çift henüz el ele görüntülenmedi ve ilişkilerini kendi ağızlarından onaylamadı ancak gidişata göre bu aşkın “resmileşmesi” yakın gibi gözüküyor.