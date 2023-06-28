Leonardo DiCaprio Gigi Hadid aşkıyla ilgili gerçek ortaya çıktı: İstemişler ama sevgili olamamışlar!

Haberin Devamı

HEP ÜNLÜ GÜZELLERLE BİRLİKTE OLDU: TEK BİR ŞARTLA…

Hollywood’da A-listesinde bir aktör olduğu ilk günlerden beri gönül defterine kimlerin adı yazılmadı ki! Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Kelly Rohrbach, Nina Agdal, Camila Morrone… Bu hepsi birbirinden ünlü ve güzel kadınların hepsi Leonardo DiCaprio’nun hayatına 20’li yaşlarının başında girdiler ve ne hikmetse 25 yaşlarını doldurur doldurmaz da ünlü aktörün hayatından çıktılar.

Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşını doldurduğu için terk edilen son sevgilisi Camila Morrone olmuştu

Kendisi de artık 50 yaşına merdiven dayayan DiCaprio, bu ilişkileri ve neredeyse hemen tüm sevgililerini (en azından basına yansımış olanları) 25 yaş sınırını geçtikleri anda terk etmesi yüzünden eleştiriliyor. Eleştirilmekle de kalmıyor artık bu uzun yıllardır devam eden durum, çoktan bir şaka malzemesi haline geldi. 28 yaşındaki Gigi Hadid, Leonardo DiCaprio'nun en yaşlı sevgilisi olma unvanını elinde tutuyor

Haberin Devamı

LEONARDO DICAPRIO’NUN EN “YAŞLI SEVGİLİSİ GIGI HADID OLDU!

Herkes durumdan memnunsa ve başka yönde bir beyan yoksa ilişkilerdeki yaş meselesi hakkında bir yorum yapmamak ve tarafların yorumunu dinlemek elbette en doğru tavır. Ancak elbette dünyanın en ünlü Hollywood yıldızlarından biri olmak aşk hayatınızın da sürekli gündemde kalması demek. Hele de bu aşkların öznesi kadınların “yaş” durumu böyle ilginç tesadüfler sayesinde hep aynı şekilde mevzu bahis oluyorsa…

Birçokları ünlü aktörün artık evlenip yuva kurması gerektiğini düşünüyor olsa da Leo aynı fikirde değil

Haberin Devamı

İşte tam da bu yüzden Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid arasındaki aşk söylentileri üzerinden aylar geçse de ve taraflar bu konuda pek “açık” davranmasa da manşetlerden bir türlü inmiyor. Çünkü 28 yaşındaki Gigi Hadid 48 yaşındaki Leo için “biraz yaşlıca”. Üstelik de ünlü modelin Zayn Malik’le ilişkisinden 3 yaşında bir kızı var. Bu da Leonardo DiCaprio için hiç alışılmış bir durum değil. Leo ve Gigi sürekli birlikte görüntüleniyorlar ancak bir aşk yaşayıp yaşamadıkları hep meçhul

EYLÜL 2022’DEN BERİ MANŞETLERDEN İNMEYEN HABER

DiCaprio ve Hadid arasındaki ilişkiye dair söylentiler geçen yılın eylül ayında ortaya atılmıştı. Çünkü ikili sürekli saklı gizli buluşuyor, çoğu zaman paparazzileri atlatsalar da birlikte fotoğraflanıyorlardı. Yan yana fotoğrafları yakalanamadığı durumlarda da aynı mekanları birkaç dakika arayla terk ediyorlar; dedikoduları harlıyorlardı. Aşk söylentileri eylülde başladı, ekimde bitti, yeni yıla girdiğimiz de çift yine birlikte görüntülendi… Böyle birkaç aylık aralıklarla ikilinin aslında birlikte olduğu ancak sürekli kaçtığı yazılıp durdu. Ser verip sır vermeyen ikli ayn anda aynı mekanlarda görülüyor, fotoğraflanmamak için bu yerleri birkaç dakika arayla terk ediyor

Haberin Devamı

AŞIK DEĞİL ARKADAŞLAR

Çift son olarak Leonardo DiCaprio’nun babası ve üvey annesiyle birlikte Londra’da yemek yediler. Ancak bu süreçte Leo’nun adı çoktan başka “genç” güzellerle anılmıştı bile. Gigi Hadid de bu konuşulanlarla ilgilenmediğini; kendini işine ve kızını büyütmeye verdiğini söylüyordu. Yine de Leo ve Gigi’nin sürekli bir arada olduğu bir gerçek. Çünkü ajanslar sürekli ikilinin aynı anda aynı yerdeki fotoğraflarını yakalamaya devam ediyor.

Çift son olarak Londra'da Leonardo DiCaprio'nun babası ve üvey annesiyle yemek yedi ancak bir kez daha aşk iddiaları yalanlandı

Daily Mail’in özel haberine göre çifte yakın “kaynaklar” en sonunda durumu aydınlattı ve Leo – Gigi arasındaki ilişkinin durumu sonunda kesinleşti. Habere göre DiCaprio ve Hadid gerçekten de aşk söylentileri ortaya çıktığı günlerde bir ilişki denemesinde bulundu. Ancak bir süre sonra bu ilişkinin yürümeyeceğini anladılar ve arkadaş kalmaya karar verdiler.

Haberin Devamı

“AÇIK İLİŞKİ İDDİASI ÇİRKİN”

Çiftin arasında herhangi bir romantik duygu gelişmedi ve flört denemelerinde insanın karnında kelebekler uçuşuyormuş hissi yaratan o kıvılcım yoktu. Bir süre önce Us Weekly dergisi çiftin ara ara görüştüğünü ve bir “açık ilişki” yaşadığını iddia etmişti. Yani Leo ve Gigi birliktelerdi ancak bu özel bir ilişki değildi ve hayatlarına başka insanlar da girip çıkıyordu. İkiliye yakın kaynaklara göre Leo ve Gigi aşk yaşamak istediler ancak birbirlerine karşı romantik hisler geliştiremediler ve arkadaş olmaya karar verdiler

“LEO KALBİNİ SADECE TEK BİR KİŞİYE VERİR”

Daily Mail’e konuşan kaynaklarsa bunu şiddetle reddetti hatta iddiaları çirkin olarak nitelendirdi. Leonardo DiCaprio’nun sadece 25 yaş altı kadınlardan hoşlandığı ve aşk yaşadığı doğru olsa da bu kaynaklara göre ünlü aktör bir ilişki yaşarken sadece o kişiye bağlanıyordu ve gözü başka kimseyi görmüyordu. “Leonardo öyle gönül eğlendirme işleriyle ilgilenmez. Sevdi mi tam sever ve kalbini sadece tek bir kişiye verir.” demişti yakınları.

Haberin Devamı

“Sevgili olmak istediler. Birlikte bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ancak olmadı. Aralarında bir aşk doğuracak şeyleri hissedemediler. Ve sonra arkadaş oldular. Hatta epey zamandır arkadaşlar. Leonardo Gigi’nin dostluğundan çok keyif alıyor, Gigi de aynı şekilde. İnsanları böyle ithamlarla küçük düşürmeye çalışmak çok çirkin.”

Leonardo DiCaprio Gigi Hadid'le aşk mı yaşıyor, arkadaş mı oldu yoksa onu imajını düzeltmek için mi kullanıyor?

İMAJINI DÜZELTMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?

Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid’i yakından tanıdığını söyleyen haber kaynakları işte bunları söylüyor ve ortada bir zamanlar bir aşk ve ilişki denemesi olsa da ikilinin artık iyi birer arkadaş olduklarını iddia ediyor. Ancak ortada bir ciddi iddia daha var: Bu iddiaya göre de Leonardo DiCaprio zaten şubat ayından beri “oldukça” bekar. Ama yine de Gigi Hadid’le görüşmeye ve aşk söylentilerinin çıkmasına bilerek uğraşıyor. Sebebi de 28 yaşındaki model sayesinde “sevgililerini 25 yaşında terk eden adam” imajını yok etmek. Hangisinin doğru olduğunu ise taraflardan biri konuyla ilgili açıklama yapana kadar öğrenemeyeceğimiz bir gerçek…