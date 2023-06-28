İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

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46 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve 36 yaşındaki yetenekli futbolcu Gerard Pique, yıllar boyu parmakla gösterilen bir aşk yaşadı, iki oğullarıyla birlikte mutlu bir yuva kurdu. Birbirlerinin en büyük destekçisi ve mutluluk kaynağı oldular. Sonundaysa alışılagelmiş bir ihanet ve ayrılık hikâyesinin kahramanlarına dönüştüler.

Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık aşkı geçen yıl bitti: Fotoğraflarda Shakira'nın yerini Clara Chia aldı

Gerard Pique’nin Shakira’yı, yanında çalışan genç bir güzelle aldattığı ortaya çıktı. Çift yollarını ayırdı. Shakira iki oğlunu da yanına alıp Miami’ye taşındı, Pique ise sevgilisi Clara Chia ile yoluna devam etti. Sanki ortada büyük yalanlar, korkunç bir ihanet ve kırılan kalpler yokmuş gibi “Kimse hayatıma karışamaz, ben çok mutluyum” diyerek hakkında söylenen her şeye kulaklarını tıkadı.

Gerard Pique, kimseye bir açıklama borçlu olmadığını savunuyor ve çocuklarının iyiliği için sustuğunu ve hayatına devam ettiğini söylüyor

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Ancak bu ayrılık Gerard Pique’nin istediği gibi sessizce yaşanıp bitmedi. Shakira, kendisine ihanet eden büyük aşkını bir intikam şarkısı yaparak “cezalandırdı”. Şarkıda Pique ve genç sevgilisine demediğini bırakmadı. Bu aldatma olayının magazinin basınının iştahını kabartan detayları sayesinde şarkıcı rekorlar kırdı ve dünya aylarca bu yaşananları konuşmaya devam etti.

Anne ve babası Shakira'nın hayattaki en büyük dayanağı... Yıldız şarkıcı özellikle babasıyla çok yakın bir ilişki içinde ve onun en iyi dostu ve sırdaşı olduğunu söylüyor

Kısa bir süre önce Gerard Pique’nin Clara Chia ile evlenme planları yaptığı ve yakında nişanlanacağı haberleri duyuldu. ABD’deki yeni hayatına yelken açan ve adı ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la anılan Shakira ise epeydir bu konuda suskundu. Ancak yıldız şarkıcının People dergisinin İspanya baskısına verdiği bomba röportaj bir kez daha ortalığı karıştırdı.

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Shakira, Pique’nin ihanetini öğrendiğinde babası William Mebarak Chadid’in yoğun bakımda olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini itiraf etti. “Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum.” diyen Shakira bu korkunç günlerden sağ çıkabileceğine inanmadığını anlattı.

Shakira, her sıkıntılı durumda babasına koşup ondan yardım alıyordu: Hayatının en zorlu günlerinde, ihanet haberi gazetelere basıldığındaysa sevgili babası yopun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

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Babasıyla çok yakın bir ilişkisi olan Sharika, hayatının en acı dolu günlerinde, hayatının temel direği olan babasını kaybetme korkusunu yaşamıştı. “Hayatta en sevdiğim adam, babam, ellerimden kayıp gidiyordu. Hem de ona en çok ihtiyaç duyduğum zamanda. O benim en iyi arkadaşımdı ve tavsiyesine en çok ihtiyacım olduğu günlerde onu sonsuza kadar kaybetmek üzereydim.”

Shakira anne ve babasının sahip olduğu aşkı "Benim hiçbir zaman göremeyeceğim bir rüya" olarak nitelendirdi

Sharika, 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid’i “Harika bir adam ve gücüyle herkesi şaşırtan biri” olarak tanımlıyor. Ve annesiyle babasının mutlu evliliğini “Benim için hiç gerçekleşemeyen bir rüya” diyerek anlatıyor. Ancak bu rüya kendisi için gerçek olmasa da Shakira anne ve babasının bu sevgi dolu ilişkisinin ileride iki oğlu için örnek teşkil etmesini umuyor.