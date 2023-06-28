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İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

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#Shakira#Gerard Pique#William Mebarak Chadid
İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 08:44

Biri albümleri milyonlar satan, dünyanın en sevilen şarkıcılarından, diğeriyse milyonların izlediği, en yetenekli futbolcularındandı. 12 yıllık aşkları Gerard Pique’nin ihaneti yüzünden bitti, 2 oğullarıyla kurdukları yuva dağıldı. 2022’nin sonlarından beri gündemden düşmeyen bu ihanet hikâyesine son halka ise dün eklendi…

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46 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve 36 yaşındaki yetenekli futbolcu Gerard Pique, yıllar boyu parmakla gösterilen bir aşk yaşadı, iki oğullarıyla birlikte mutlu bir yuva kurdu. Birbirlerinin en büyük destekçisi ve mutluluk kaynağı oldular. Sonundaysa alışılagelmiş bir ihanet ve ayrılık hikâyesinin kahramanlarına dönüştüler.

İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim
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Gerard Pique’nin Shakira’yı, yanında çalışan genç bir güzelle aldattığı ortaya çıktı. Çift yollarını ayırdı. Shakira iki oğlunu da yanına alıp Miami’ye taşındı, Pique ise sevgilisi Clara Chia ile yoluna devam etti. Sanki ortada büyük yalanlar, korkunç bir ihanet ve kırılan kalpler yokmuş gibi “Kimse hayatıma karışamaz, ben çok mutluyum” diyerek hakkında söylenen her şeye kulaklarını tıkadı.

İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim
Gerard Pique, kimseye bir açıklama borçlu olmadığını savunuyor ve çocuklarının iyiliği için sustuğunu ve hayatına devam ettiğini söylüyor

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Ancak bu ayrılık Gerard Pique’nin istediği gibi sessizce yaşanıp bitmedi. Shakira, kendisine ihanet eden büyük aşkını bir intikam şarkısı yaparak “cezalandırdı”. Şarkıda Pique ve genç sevgilisine demediğini bırakmadı. Bu aldatma olayının magazinin basınının iştahını kabartan detayları sayesinde şarkıcı rekorlar kırdı ve dünya aylarca bu yaşananları konuşmaya devam etti.

İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim
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Kısa bir süre önce Gerard Pique’nin Clara Chia ile evlenme planları yaptığı ve yakında nişanlanacağı haberleri duyuldu. ABD’deki yeni hayatına yelken açan ve adı ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la anılan Shakira ise epeydir bu konuda suskundu. Ancak yıldız şarkıcının People dergisinin İspanya baskısına verdiği bomba röportaj bir kez daha ortalığı karıştırdı.

İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim
Shakira'nın 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid, son altı ayda COVID, iki kaza, bir zatürre ve beş ameliyat atlattı. Babasının iyileşme sürecinin çok yavaş ve zorlu olduğunu söyleyen Shakira annesinin gece gündüz onun yanından ayrılmadığını da anlattı

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Shakira, Pique’nin ihanetini öğrendiğinde babası William Mebarak Chadid’in yoğun bakımda olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini itiraf etti. “Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum.” diyen Shakira bu korkunç günlerden sağ çıkabileceğine inanmadığını anlattı.

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İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim
Shakira, her sıkıntılı durumda babasına koşup ondan yardım alıyordu: Hayatının en zorlu günlerinde, ihanet haberi gazetelere basıldığındaysa sevgili babası yopun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

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Babasıyla çok yakın bir ilişkisi olan Sharika, hayatının en acı dolu günlerinde, hayatının temel direği olan babasını kaybetme korkusunu yaşamıştı. “Hayatta en sevdiğim adam, babam, ellerimden kayıp gidiyordu. Hem de ona en çok ihtiyaç duyduğum zamanda. O benim en iyi arkadaşımdı ve tavsiyesine en çok ihtiyacım olduğu günlerde onu sonsuza kadar kaybetmek üzereydim.”

İhanet hiç bu kadar acı olmamıştı: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim
Shakira anne ve babasının sahip olduğu aşkı "Benim hiçbir zaman göremeyeceğim bir rüya" olarak nitelendirdi

Sharika, 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid’i “Harika bir adam ve gücüyle herkesi şaşırtan biri” olarak tanımlıyor. Ve annesiyle babasının mutlu evliliğini “Benim için hiç gerçekleşemeyen bir rüya” diyerek anlatıyor. Ancak bu rüya kendisi için gerçek olmasa da Shakira anne ve babasının bu sevgi dolu ilişkisinin ileride iki oğlu için örnek teşkil etmesini umuyor.

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#Shakira#Gerard Pique#William Mebarak Chadid

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