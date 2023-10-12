Yeni sevgilisini onunla kendisi tanıştırmış: Ünlü modelin dağılan yuvasını kurtarma hayalleri suya düşecek!

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YENİ AŞK GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

28 yaşındaki süper model Gigi Hadid ve 48 yaşındaki yıldız aktör Bradley Cooper'ın aşk dedikoduları geçen hafta iki kez birlikte görüntülendikten sonra gündeme bomba gibi düşmüştü. Taze aşıklar önce baş başa yemek yerken sonra da bir hafta sonu kaçamağının ardından New York’a dönerken birlikte görüldüler.

Hollywood'un gözde çiftlerinden Bradley Cooper ve Irina Shayk herkes evlenmeleri beklerken şoke eden bir kararla yollarını ayırmıştı

Gigi Hadid’in adı geçtiğimiz aylar boyunca Leonardo DiCaprio ile anılmıştı. Çapkın aktörün ailesiyle bile tanışan Hadid bu ilişkiyi yalanladı ve Leo’yla sadece arkadaş olduklarını söyledi. Üstelik yıldız isim kendini Zayn Malik’le ilişkisinden doğan 3 yaşındaki kızı Khai’ye adadığını ve ciddi bir ilişki arayışında olmadığını söyledi. Yaz tatilinde eski aşkı Irina Shayk'la samimi pozlar veren Bradley Cooper şimdi de gönlünü ünlü model Gigi Hadid'e kaptırdı

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ONLARI TANIŞTIRAN MEĞER IRINA SHAYK'MIŞ!

İlk kez geçen hafta paparazzilere yakalanan çiftin ne zamandır görüştüğü ve romantik bir ilişki içinde olduğu henüz bilinmiyor. Ancak Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ı tanıştıran isim belli: Cooper’ın yıllarca büyük bir aşk yaşadığı ve bir de kız çocuk sahibi olduğu eski sevgilisi, ünlü Rus model Irina Shayk!

Gigi Hadid kısa süre önce kızı Khai ve yoğun çalışmaları arasında yeni bir aşkı düşünmediğini söylemişti

Hadid ve Cooper'a yakın kaynaklar iki ünlü modelin yıllardır aynı podyumda yürüdüklerini ve aralarında iyi bir dostluk olduğunu söylüyor. Hatta bu kaynaklara göre Gigi ve Bradley daha önce de “takıldılar” ancak bu her zaman sosyal ortamlarda arkadaşça oldu.

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ESKİDEN AİLECEK GÖRÜŞÜRKEN...

Yani muhtemelen Bradley Cooper ve Irina Shayk henüz ayrılmamışken Gigi Hadid çiftle görüşüyor, belki eş dost bir araya gelinen büyük aile toplantılarında, yemeklerde, gece eğlencelerinde yan yana bulunuyordu.

Şimdilik söylenenlere göre Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın ilişkisini başlatan taraf güzel modele eski usul “çıkma” teklif eden ünlü aktör olmuş. Çiftin ikisinin de küçük yaşta birer kız çocuğu olmaları üzerinden yakınlık kurduğu iddia ediliyor. Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ı tanıştıranın Irina Shayk olduğu iddia edildi... İki süper model yıllardır arkadaş hatta Cooper ve Hadid yıllardır arkadaş olarak bir araya da geliyordu

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AŞK ÜÇGENİNDEKİ KARMAŞIK İLİŞKİLER

Henüz ne Hadid ne de Cooper bu ilişkiyi onaylayan bir açıklama yapmadı. Ancak hem yakın çevreleri hem de çekilen fotoğraflar herkese “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözünü hatırlatıyor. Ancak bu yeni filizlenen aşkla ve Hadid’le Cooper’ı tanıştırarak ona sebep olan Irina Shayk’la ilgili de çarpıcı bir iddia konuşuluyor.

Bu yeni aşk söylentisiyle ilgili ne Gigi Hadid'den ne de Bradley Cooper'dan ses var ancak herkes çoktan "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" demeye başladı bile

Irina Shayk, 2019’da evlenmeleri beklenmesine rağmen Bradley Cooper’la ayrıldıktan sonra kendini modellik mesleğine ve şimdi 6 yaşında olan kızı Lea’ya vermişti. Ta ki bu yaza kadar… Irina Shayk, yaz aylarında bir başka model arkadaşı Gisele Bündchen’den boşanan ünlü sporcu Tom Brady’yle yakalanmıştı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtıkları söyleniyordu.

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O DA ARKADAŞININ ESKİ KOCASIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

Ancak bu samimi görüntülerden sadece kısa bir süre sonra Irina Shayk ve Bradley Cooper kızlarıyla birlikte tatile çıktılar. Ve bu tatil boyunca da eski aşıklar kafaları karıştıran çok samimi pozlar verdiler. Eski aşıkların yeniden bir araya gelmiş olabileceği konuşuldu ancak tatil bitince herkes kendi yoluna gitti. Bradley Cooper ve Irina Shayk, yıllar süren aşkın ve bir de çocukları olmasının ardından sürpriz şekilde yollarını ayırmıştı... Eski çift bu yaz tatilinde verdikleri samimi pozlarla kafaları karıştırdı

ASIL AMAÇ AŞKINI GERİ ALIP YUVA KURMAK MI?

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Fısıltı gazetesine göre aslında Irina Shayk, her ne kadar Tom Brady’yle görüntülenmiş olsa da aslında aklı hâlâ kızının babası Bradley Cooper’da. Kızları için dost kalan ve sürekli görüşmeye devam eden çift iyi birer ebeveyn olduklarını bu sayede kanıtlıyor. Oysa çok konuşulan bir başka iddiaya göre aslında Irina Shayk Bradley Cooper’la yeniden bir araya gelmek ve kızlarıyla birlikte bir yuva kurmak istiyor. Irina Shayk, arkadaşı ve meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady'yle böyle görüntülenmişti... Şimdi kendi planları da elleriyle tanıştırdığı eski aşkı ve Gigi Hadid yüzünden bozulabilir

ŞİMDİ YAPTIĞI ŞEYE PİŞMAN OLABİLİR

Yani gerçekte Irina Shayk’ın Tom Brady’yle kurduğu ilişki pek de ciddi değil ve ünlü model eğer Cooper’a geri dönemezse ve planladığı gibi onunla yeniden bir araya gelemezse Brady’yle görüşmeye devam edecek. Ancak Irina Shayk’ın bu planı Gigi Hadid’in devreye girmesiyle suya düşmüş olabilir. Ünlü aktör Gigi Hadid’le olan ilişkisini yürütür ve çift ilişkilerini kabul edip görüşmeye devam ederse Shayk arkadaşını o zamanki sevgilisiyle tanıştırdığına çok pişman olacak!