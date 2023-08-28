Ünlü model tam yeni aşka yelken açtı derken… Eski sevgilisiyle tatile çıktı, üstsüz pozlarını paylaştı!

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DÖRT ÜNLÜ İSİM ARASINDA SANKİ AŞK SAKLAMBACI OYNANIYOR

Bu ünlü isimler kim derseniz hemen sayalım: Irina Shayk, Bradley Cooper, Tom Brady ve Gisele Bündchen… Tom Brady ve Gisele Bündchen, rüya gibi bir aşk ve iki çocuktan sonra 13 yıllık evliliklerini geçen yılın ekim ayında sonlandırmıştı. Biri ABD’nin en ünlü, en sevilen ve en yakışıklı sporcularından biri, diğeriyse dünyanın hâlâ hayranlıkla izlediği bir süper model olan çiftin ayrılıkları da masal evlilikleri kadar çok konuşuldu.

Irina Shayk ve Bradley Cooper 2019'da, Tom Brady ve Gisele Bündchen de 2022'de yollarını ayırmıştı

Tıpkı Gisele Bündchen gibi dünyanın en beğenilen ve en çok kazanan mankenlerinden biri olan Irina Shayk da yıllarca Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yla yaşadığı aşkla anılmıştı. Ronaldo’yla 6 yıllık ilişkisini 2015’te bitiren Rus model aşkı yeniden ünlü oyuncu Bradley Cooper’ın kollarında bulmuştu. Büyük bir aşk yaşayan çift 2017’de kızlarını kucaklarına aldılar. Herkesin evlilikle sonuçlanmasını beklediği bu ilişki de 2019’da sona erdi. Rus model gittiği tatilini minik özetini geçtiği bir dizi fotoğrafla gündemde

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BİR ZAMANLARIN ÜNLÜ AŞIKLARI ŞİMDİNİN GÖZDE BEKARLARI OLMUŞTU

İşte bu dört ünlü ve gözde bekarın yolları bir süre önce kesişti ve adları yeni aşk dedikodularıyla anılmaya başladı. Gisele Bündchen’den ayrıldıktan sonra çok üzgün ve kırgın görünen Tom Brady kendini toparladı ve gönlünü yeniden aşka açtığını ortaya koydu. 6 yaşındaki kızının babası Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra kendini işine ve çocuğuna veren Irina Shayk ve Gisele Bündchen’in yıllarca aynı podyumlarda yürüdüklerini ve arkadaş olduklarını da eklemiş olalım…

Büyük bir aşk yaşayan Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın 6 yaşında bir kızları var: Çiftin son zamanlarda kızlarına bir kardeş düşündüğü ve bu sebeple yeniden bir araya gelebilecekleri konuşuluyordu

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Irina Shayk ve Bradley Cooper, 3 yıl önce yollarını ayırtmış olsalar da kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyorlar ve aralarında da iyi bir ilişki var. Ancak bu yakınlık son zamanlarda sanki başka bir hal aldı ve çift yeniden bir araya gelip kızlarına bir kardeş yapmak istiyor haberleri manşetleri süslemeye başladı. Hayranları birbirlerine çok yakıştırdıkları eski sevgililer yeniden bir araya gelecek diye sevinirken ortalığı karıştıran bir başka şey yaşandı. Irina Shayk, yakın dostu Gisele Bündchen’in eski kocası Tom Brady’yle yakınlaşınca çok konuşulmuştu

ARKADAŞININ ESKİ KOCASIYLA AŞK YAŞIYOR İDDİASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

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Irina Shayk, yakın dostu Gisele Bündchen’in eski kocası Tom Brady’yle yakınlaştı ve baş başa pozları paparazziler tarafından çekilip magazin gazetelerinin sayfalarını süsledi. Birkaç ay önce bir düğünde karşılaştıkları ortaya çıkan Shayk ve Brady burada yakınlaşmıştı. Ünlü Rus model önce bu söylentileri yalanladı ancak Tom Brady’nin arabasında onunla samimi şekilde ve evinden yüzünde güller açarken çıkarken yakalanınca durumu daha fazla inkar edemedi.

Ünlü model iddiaları başta yalanlasa da daha sonra Tom Brady'nin arabasında ve evinde görüldü

Geçen hafta Irina Shayk’ın artık Tom Brady’ye duyduğu hisleri saklayamadığı ve ondan “hayallerimdeki erkek” diye bahsetmeye başladığı iddiası ortaya atılmıştı. Tam herkes bu iş artık oldu herhalde diye düşünmeye başlamışken ünlü modelin paylaştığı Instagram pozları büyük bir şok yarattı. Çıktığı tatilin son gününden pozlar paylaşan Irina Shayk, deniz kıyısındaki kayalara tırmanarak verdiği üstsüz pozlarla deyim yerindeyse takipçilerinin adeta yüreğini hoplattı. Tam Irina Shayk’ın tam artık Tom Brady’yle olan ilişkisini ilan etti edecek derken devreye birden eski sevgili Bradley Cooper girdi! Ünlü oyuncunun bu fotoğrafını eski sevgilisi ve kızının annesi Irina Shayk çekti

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ESKİ SEVGİLİSİYLE TATİLE GİTTİ, ÜSTSÜZ POZLARINI PAYLAŞTI

Ancak bu fotoğrafların arasında bir tanesi ünlü modelin üstsüz fotoğraflarından bile daha çok dikkat çekti. Irina Shayk, eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper’ın da bir fotoğrafını bu pozların arasına eklemişti. Deniz kıyısında bir kanonun içinde uzanan mayolu Bradley Cooper, fotoğrafı çeken kişiye bakıyor ve bir eliyle de yüzünü güneşten korumaya çalışıyordu. Irina Shayk, paylaştığı fotoğraf serisinin altına “Rocky Summer” yazmıştı. Bu ifade Türkçeye “Kayalık Yaz” olarak düz şekilde çevrilmeye müsait. Ancak aynı zamanda “sallantılı” ya da “belirsiz” anlamları da taşıyor. Ünlü modelin bu anlamlardan hangisini kastettiği belirsiz.

Irina Shayk, deniz kıyısındaki kayalıklara tırmanarak oldukça cesur üstsüz pozlar verdi... Bu dikkat çekici pozların Bradley Cooper tarafından çekilip çekilmediği de merak konusu oldu

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Ortada olan gerçekse Irina Shayk’ın tam artık Tom Brady’ye olan ilgisini ve onunla görüştüğünü kabul etmişken birdenbire eski sevgilisi Bradley Cooper’la tatile çıkmış olması. Üstelik ünlü model bu tatilde çekilen bu müstehcen pozları verirken Bradley Cooper’ın da orada olduğu belli. Hatta fotoğrafları çeken yıldız oyuncu bile olabilir. Çünkü Bradley Cooper’ın pozu belli ki fotoğrafı paylaşan Irina Shayk tarafından çekilmiş…

TAM YENİ AŞKA YELKEN AÇTI DERKEN...

Tam yeni aşka yelken açtı denen Irina Shayk’ın, eski aşkı Bradley Cooper’la tatile çıkmış olması soru işaretleri yarattı ve herkesi şaşırttı. Çiftin tatile kızlarıyla çıkıp çıkmadığı yani bunun bir aile tatili olup olmadığı belirsiz. Kim bilir belki de Shayk ve Cooper gerçekten de iddia edildiği gibi kızlarına bir kardeş yapma olasılığın değerlendiriyor olabilir…