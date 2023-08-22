Ünlü model arkadaşının eski kocasıyla yakalanmıştı… Artık yalan söyleyemiyor: O benim hayallerimdeki erkek!

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ÖRNEK EVLİLİK BİR ANDA BİTTİ, HERKES OLANLARA ŞAŞTI KALDI

Gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birine sahip olduğu düşünülen Gisele Bündchen ve Tom Brady geçen yıl yollarını ayırınca herkes şaşkına dönmüştü. 2006’da sevgili olan ve 2009’da evlenen çiftin 2 çocuğu oldu. Yıllarca mutluluk pozları veren ve birliktelikleri herkes tarafından örnek gösterilen Bündchen ve Brady 13 yıllık evliliklerini bir anda bitirdi.

Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin evliliği herkes tarafından örnek gösterilirken bir anda sona ermişti

Ortaya birçok söylenti atılsa da çift yollarını dostça ayırdıklarını söyledi. Basına yansıyan haberlere göreyse Gisele Bündchen, spor kariyerini ailesinin önüne koyan ve ailesine vakit ayırmayan kocasına resti çekmiş, Tom Brady de bu resti görünce çiftin arasındaki ipler kopmuştu. Eski eşler ayrılmış olsalar da çocukları için sık sık bir araya geliyorlar.

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13 YILLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN İKİSİNİN DE KALBİ BOŞ KALMIŞTI

Bu şok boşanmanın ardından Gisele Bündchen’in adı sık sık, yanından hiç ayırmadığı spor hocası ve kişisel antrenörü Joaquim Valente’yle anılsa da ünlü model kalbini boş tutuyor. Tom Brady de uğruna yuvasını yıktığı futbol kariyerini bitirdikten sonra boşluğa düştüğünü ve zor zamanlar geçirdiğini söylüyordu. Ancak bu durum kısa süre önce değişmiş gibi görünüyor. Rus model Irina Shayk'ın adı son birkaç aydır Tom Brady'yle anılıyordu ancak yıldız isim bu söylentileri yalanlamıştı

O DA SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Gisele Bündchen ve Tom Brady cephesinde bunlar yaşanırken ünlü modelin meslektaşı ve arkadaşı Rus manken Irina Shayk da ayrıldığı sevgilisi, yıldız aktör Bradley Cooper’la yeniden yakınlaştığı haberleriyle gündeme geliyordu. 6 yıl boyunca Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yle aşk yaşayan Irina Shayk, 2015’te Bradley Cooper’la sevgili olmuş; çiftin kızı Lea De Seine de 2017’de doğmuştu. Çift 2019'da yollarını ayırdı. Irina Shayk ve Gisele Bündchen yıllarca aynı podyumlarda yürüdü, birlikte reklam kampanyalarında yer aldı ve arkadaşlık etti

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İKİ MODEL YILLARCA BİRLİKTE ÇALIŞTI, ARKADAŞLIK ETTİ

Irina Shayk da tıpkı Gisele Bündchen gibi eski aşkıyla çocuğu yüzünden sık sık bir araya geliyor. Ancak eski aşıklar son aylarda birbirlerine çok yakınlaşmış ve bu da Irina Shayk ve Bradley Cooper’ın yeniden birlikte olup kızlarına bir kardeş yapmak istedikleri dedikodusuna yol açmıştı. Ünlü modelin yeniden anne olmak istemesi de bu dedikoduları alevlendirmişti. Irina Shayk, başta aşk dedikodularını yalanladı ancak arkadaşının eski kocasıyla bu şekilde yakalanmaktan kurtulamadı

SÖYLENTİLER BİRLİKTE GİTTİKLERİ DÜĞÜNDEN SONRA ALEVLENMİŞTİ

Tüm bu ayrılıklar ve çocuklar için tekrar görüşmelerin arasında beklenmeyen bir gelişme oldu ve Irina Shayk’la Tom Brady’nin bir aşk yaşamaya başladığı iddiası ortaya atıldı. Gisele Bündchen ve Irina Shayk’ın yıllar boyu aynı podyumlarda yürümüş iki meslektaş ve yakın arkadaş olması nedeniyle bu konu epey tepki çekti. Hatta Irina Shayk’ın bir düğün davetinde gece boyunca Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady'nin peşine düştüğü yazılıp çizildi. Tom Brady'nin arabasından inen ünlü modelin mutluluğu gözlerinden okunuyordu

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KAÇTILAR AMA YİNE DE BAŞ BAŞA YAKALANDILAR

Irina Shayk, bu söylentiler ortaya çıkar çıkmaz zor duruma düşüp arkadaşının eski eşini çalan kadın konumuna düşünce her şeyi yalanladı ve böyle bir ilişkinin mümkün olmadığını söyledi. Ancak bu açıklamalardan kısa süre sonra Irina Shayk ve Tom Brady, oldukça samimi pozlar verirken paparazzilere yakalandı. Tom Brady’nin kullandığı arabada onun yanında oturan ve başını ünlü futbolcunun omuzuna dayayan Irina Shayk’ın yüzünde adeta mutluluktan güller açıyordu. Irina Shayk ve Bradley Cooper’ın aşkının bitmesinde de aldatma söylentileri devreye girmişti... Ünlü aktörün Bir Yıldız Doğuyor filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga ile yakınlaşmasının Irina Shayk'ı kızdırdığı iddia edilmişti

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ARKADAŞLARINA HEP TOM’DAN BAHSETMEYE BAŞLAMIŞ BİLE

Tom Brady de Irina Shayk’ın yüzünü okşuyor; geceyi birlikte geçirdikleri her hallerinden belli olan çift ünlü futbolcunun Los Angeles’taki malikanesine girerken ve çıkarken fotoğrafçılara yakalanıyordu. Artık ilişkinin ortaya çıkmasıyla birlikte rahatlayan Irina Shayk’ın aşkını inkâr etmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. Güzel model inkârı bıraktığı gibi yakın çevresine de yeni aşkını anlatmadan duramıyordu. Irina Shayk ve Tom Brady bu pozlardan sonra artık ilişkilerini inkâr edemez hale geldi

ÜNLÜ MODEL BU İLİŞKİNİN ADINI ÇOKTAN KOYMUŞ: O BENİM HAYALLERİMDEKİ ERKEK!

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Irina Shayk'ın, Amerikan Futbol Ligi’nin efsane futbolcusuyla yaşadığı aşk konusunda çok heyecanlı olduğu söyleniyor. People'a konuşan bir kaynak, 37 yaşındaki Rus süper modelin "Tom'dan çok etkilendiğini" ve "onunla çıkmayı sevdiğini" söyledi. Yine bu yakın çevreden kaynağın söylediğine göre Irina Shayk, arkadaşının eski kocası için “O benim hayallerimdeki erkek” demeye başlamış bile! Ünlü modelin yeni aşkı Tom Brady için çoktan "Hayallerimdeki erkek" diye bahsetmeye başladığı iddia edildi

SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN YOL YAPMAKTAN ÇEKİNMİYOR

Yakın çevrelerine göre ikilinin dedikodusu yapılan ve ortaya çıkan fotoğraflarla artık yalanlayamadıkları kaçamakları giderek daha ciddi bir hal alıyor. İkisinin de yoğun programları var ancak bu durum taze aşıkların sık sık bir araya gelmesini engellemiyor. Hatta yakınlarına göre Irina Shayk, Tom Brady’yle daha sık görüşebilmek için uzun seyahatler yapmaktan bile kaçınmıyor. Şimdilik bu yeni aşk konusunda iki taraf da sessiz. Çünkü hâlâ bu ilişki ve Irina Shayk'la Gisele Bündchen’in arkadaş olması yüzünden çekiniyorlar. Ancak artık yaşadıklarını inkâr etmeleri de zor… Bakalım yeni ünlü çiftimiz ne zaman kimseden kaçmadan el ele poz vermeye başlayacak?