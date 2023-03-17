Gisele Bündchen ve Tom Brady  birkaç ay önce boşanmıştı: Ünlü model eski eşinin arkadaşıyla aşk yaşıyor iddiası!

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13 yıllık evliliklerini 2022’nin sonlarına doğru noktalayarak herkesi şaşkına çeviren Gisele Bündchen ve Tom Brady, boşanmalarına dair herkesin merak ettiği detaylar ve milyon dolarlık ayrılık anlaşmalarıyla son ayların en çok konuşulan ünlülerinden oldular.

İkisi de ayrı ayrı çok başarılı kariyerlere sahip olan ve bir arada oldukları yıllar boyunca edindikleri mülklerle servetlerine servet katan eski çift mal varlıklarıyla birlikte 13 yaşındaki oğulları Ben ve 10 yaşındaki kızı Vivian’ın da velayetini paylaşarak yollarını ayırdı. Tom Brady artık tüm vaktini çocuklarına ayıran bekar bir baba

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İDEAL ÇİFT GÖZÜYLE BAKILIRKEN BOŞANDILAR

Yıllardır birlikte mutluluk pozları veren ve dışarıdan bakıldığında ideal bir aile hayatına sahip oldukları düşünülen çiftin ayrılmasının ardındaki sebep çok merak edildi, ortaya birçok teori atıldı. Herkesin en çok öğrenmek istediği şey çiftin arasına üçüncü bir kişinin girip girmediği, ortada bir aldatma durumu olup olmadığıydı.

Ayrılık kararı aldıktan sonra hem Gisele Bündchen hem de Tom Brady sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı açıklamalar yaptı. Ancak bu iki açıklamada da birbirlerinden ve birlikte geçirdikleri yıllardan sevgi ve saygı dolu şekilde bahseden çift bu tür dedikodulara geçit vermedi. Son tahlilde ayrılık sebebi olarak ortaya atılan şey Tom Brady’nin profesyonel sporculuk kariyeri yüzünden ailesini ve eşi Gisele Bündchen’i ihmal etmiş olması oldu. Gisele Bündchen, eşine ültimatom vermiş; ya işin ya biz demişti. Gisele Bündchen, boşandığı hızla modellik kariyerine geri döndü ve yoğun şekilde çalışmaya başladı

TOM HÂLÂ MUTSUZ, GİSELE İSE HAYATINI YAŞIYOR

Yıllar içinde belli ki eskiyen ve eski sağlam bağlarını koruyamayan bu evlilik Tom Brady’nin Gisele Bündchen’in bu talebine hayır cevabı vermesiyle son bulmuştu. Önce bu iki çok zengin ünlünün servetlerinin nasıl bölüşeceği manşetlere taşındı sonra da herkes hayatlarına bekar olarak devam edecek iki ismin gelecekti ilişkileri için spekülasyonlar yapmaya başladı.

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Tom Brady, güzeller güzeli karısı Gisele Bündchen’in yerine tercih ettiği futbol kariyeri konusunda da hayal kırıklığı yaşadı. Takımının yaşadığı başarısız sezonun ardından kendini emekli ettiğini açıklayan Brady, boşanma sonrasında oldukça yıpranmış, kilo vermiş ve mutsuz bir görüntü sergiledi. Adı henüz kimseyle anılmayan yıldız sporcu zamanının çoğunu çocuklarıyla geçirmeye başladı. Gisele ve özel antrenörü Joaquim Valente sürekli bir arada

SPOR HOCASIYLA AŞK YAŞIYOR SANILDI

Gisele Bündchen cephesindeyse durum bambaşka. Boşanmanın ardından bir süre çalışmayan başarılı model son birkaç aydır karşımıza yeniden reklam kampanyaları ve cesur pozlarıyla çıkmaya başladı. Bu süreçte çocuklarıyla da bolca vakit geçiren Gisele Bündchen’in adı bir süredir özel antrenörüyle anılıyordu.

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Gisele Bündchen’in kişisel spor antrenörü ve aynı zamanda jiu-jitsu eğitmeni de olduğu söylenen Joaquim Valente’yle sürekli bir arada olması aşk dedikodularına yol açtı. İkili sürekli açık havada antrenman yaparken objektiflere takılıyor. Hatta Gisele Bündchen ve Joaquim Valente o kadar yakınlaştı ki bu yakışıklı genç adam Bündchen ve çocuklarıyla birlikte samimi akşam yemeklerine bile çıktı. Hatta dörtlünün ne kadar eğlendiğini gösteren fotoğraflar yayınlandı. Gisele Bündchen’in aşk yaşadığı iddia edilen milyarder iş insanı Jeffrey Soffer bir zamanlar süper model Elle Macpherson'la evliydi

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MEĞER BİR BAŞKASIYLA BİRLİKTEYMİŞ

Bu konuyla ilgili hiç yorum yapmayan Gisele Bündchen’in gerçekte bir başkasıyla ilişki yaşamaya başladığı haberiyse gündeme bir anda bomba gibi düştü. Çünkü ismi zikredilen bu kişi aslında Tom Brady’nin yakın arkadaşı ve Gisele Bündchen’in de bu sebepten geçmişte birçok kez karşı karşıya geldiği bir kişi. Miami’de yaşayan, emlak isleriyle ilgilenen ve bölgenin en ünlü lüks otellerinden birine sahip olan bu isim 55 yaşındaki milyarder iş insanı Jeffrey Soffer.

Jeffrey Soffer’ın birkaç aydır Gisele Bündchen’le gizli bir ilişki yaşadığı haberi çok ses getirdi. Çünkü bu isim hem Tom Brady’nin hâlâ görüşmeye devam ettiği yakın bir arkadaşı. Hatta Jeffrey Soffer ve Tom Brady, ocak ayında Miami’de birlikte görüntülendi. İki yakın arkadaşın içinde ünlü futbolcu David Beckham’ın da dahil olduğu bir arkadaş grubu var ve sık sık bir araya geliyorlar. YENİ AŞKI VE ESKİ EŞİ YAKIN ARKADAŞ!

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Bu aşk iddiasını tuhaf hale getiren detaylar bununla da sınırlı kalmıyor. Jeffrey Soffer, 2013 – 2017 yılları arasında dünyanın en büyük süper modellerinden biri olarak anılan Elle Macpherson’la evliydi. Yani Gisele Bündchen’in ilişki yaşadığı iddia edilen bu milyarder, hem eski bir meslektaşının boşandığı kocası, hem de eski eşi Tom Brady’nin yakın arkadaşı.

Fotoğrafta işaretlenmiş üç ev Soffer, Brady ve Bündchen'e ait... Yani herkes birbiriyle komşu

Bu da yetmez derseniz konuyla ilgili son bomba detayı da yazalım: Evli olukları süre boyunca Miami’de yaşayan Bündchen ve Brady çifti boşandıktan sonra da buradan ayrılmadılar. Birbirine çok yakın iki ayrı malikane alan ve bu lüks evleri tadilattan geçiren çift hâlâ birbirleriyle komşu.

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HERKES HERKESLE KOMŞU...

Eski çift bu kararı herkes çocuklara yakın olabilsin diye almışlardı; yani bunda pek de şaşılacak bir şey yok. Herkesi şaşkına çeviren asıl detay bir başka Miami sakini olan Jeffrey Soffer’ın evinin Tom Brady’nin eviyle yan yana olması ve böylece bu tuhaf aşk üçgenini oluşturan üç kişinin birbirlerine komşu olup bu kadar yakın mesafede yaşaması…