Filistinli süper model Gigi Hadid sessizliğini bozdu: Dualarım bu haksız trajediden etkilenenler ve çatışmaların aldığı masum canlar için

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5 gündür devam eden karşılıklı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli ve İsraillilerin sayısı artık binlerle ifade edilmeye başladı. İsrail ordusu ve Hamas karşılıklı açıklamalar yaparak saldırıların devam edeceğini belirtirken birçok ünlü isim de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Gigi Hadid de günlerdir süren sessizliğini bozarak Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ikisi de model olan kızları 28 yaşındaki Gigi ve 27 yaşındaki kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin’in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor.

Filistin kökenli Gigi ve Bella Hadid kardeşler yıllardır Filistin - İsrail çatışmaları için yaptıkları açıklamalarla tanınıyorlar... ABD'deki Filistin yanlısı eylemlere de katılan model kardeşler daha önce defilelerden elde ettikleri gelirlerin bir kısmını Gazze'deki Filistinlilere gönderdiklerini açıklamışlardı

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Gigi Hadid Hamas'ın İsrail saldırıları konusundaki sessizliğini bozdu. Filistinli süper model, Özgür Filistin hareketi kapsamında “masum insanların terörize edilmesini” kınadığını ancak “işgal altında” yaşayan halkı için derin bir sempati duyduğunu ve kalp kırıklığı yaşadığını açıkladı.

Filistin kökenli olan 28 yaşındaki süper model şunları yazdı “Filistinlilerin mücadelesine karşı derin bir empati ve üzüntü duyuyorum. Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir tek Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor” dedi.

Gigi Hadid Instagram hesabından uzun bir yazı paylaşarak çatışmalarda ölen masum Filistinli ve İsrailleri andı ve terör eylemlerinin Filistin'in mücadelesine zarar verdiğini söyledi

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Filistin meselesi konusunda ablası Gigi’den çok daha fazla paylaşım yapan ve bu konuda durduğu tarafı çok daha net şekilde ifade etmesiyle tanınan Bella Hadid ise henüz son yaşananlarla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

Gigi Hadid cumartesiden beri yaşanan ağır çatışmalar hakkında açıklama yaparken kız kardeşi Bella Hadid suskunluğunu korudu

Gigi Hadid masum insanların terör saldırısında katledilmesini kınadı ve Filistinli ve Yahudi arkadaşlarına sevgi ve destek gönderen bir paylaşımda bulundu. Hadid gönderisinde “Düşüncelerim bu haksız trajediden etkilenen herkesle ve bu çatışmanın yok ettiği masum canlarla… Ki bunların çoğu sadece birer çocuk.” satırlarını kaleme aldı.

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Gigi Hadid Filistinlilerin özgürlük mücadelesine ve işgal altındaki yaşamlarına karşı “her gün taşıdığım bir sorumluluk” diyerek büyük bir üzüntü duyduğunu belirtirken Yahudi dostlarına da seslendi: “Daha önce de yaptığım gibi, Yahudi dostlarıma karşı da bunu açıkça ifade etme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim olsa da, bunların hiçbiri bir Yahudi'nin zarar görmesini içermiyor. Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketi ile uyumlu değildir ve bu harekete hiçbir faydası yoktur.”

Muhammed Hadid de kızının mesajını kendi hesabında "Kızımdan tüm insanlığa..." notuyla paylaştı

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Filistinli ya da İsrailli hiçbir masum sivilin hayatını kaybetmeyi hak etmediğini belirten Gigi Hadid Filistin yanlısı olmanın Antisemitik olmak anlamına geldiği şeklindeki yanlış düşüncenin sürdürülmesine de karşı çıktı: “Bugün hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle başsağlığı dileklerimi paylaşırken acı çekiyorsanız, size sevgimi ve gücümü gönderiyorum - her kim ve her nerede olursanız olun.”

Ünlü model milliyeti, dini kökeni veya nerede doğduğu fark etmeksizin herkesin temel insan hakları, güvenlik ve adil muameleyi hak ettiğinin altını çizerken paylaşımını “Sözlerimin asla yeterli olmayacağını ya da pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama masum hayatların güvenliği için her zaman dua ediyorum.” diyerek bitirdi.

Muhammed Hadid'in Yolanda Hadid'le evliliğinde Gigi, Bella ve Anwar adında üç, önceki evliliğinden de Alana ve Marielle adında iki çocuğu var

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Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, Kasım 1948'de Nasıra kentinde doğdu. Hadid ailesi şehrin İsrail güçleri tarafından ele geçirilmesiyle birlikte önce Suriye’ye sonra da ABD’ye kaçmıştı. Hem ABD hem de Ürdün vatandaşlığına sahip olan Muhammed Hadid California’da, Los Angeles ve Beverly Hills’de lüks oteller ve yerleşim yerleri inşa eden zengin bir iş insanı oldu. Hadid’in eski Hollandalı model Yolanda Hadid’le evliliğinden Gigi ve Bella’yla birlikte bir de Anwar adında 24 aşında bir oğlu var.