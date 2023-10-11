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Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... 300 bin asker Gazze sınırında! İsrail'den 'intikam' saldırısı: Operasyonun mimarının ailesine bomba yağdırdılar

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:59

Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine dönmüş durumda. Hamas'a savaş ilan eden İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail basını jetlerin Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim olan Deif'in babasının evini vurarak yakınlarını öldürdüğünü yazdı. Ordu sözcüsü ise Gazze sınırında 300 bin askerin hükümetten gelecek emri beklediğini duyurdu. İşte bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

GAZZE'DE CAN KAYBI 950'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

 
İSRAİL ORDUSU: SURİYE SINIRINDA SESSİZLİK HAKİM

İsrail ordusu, İsrail'in Suriye sınırında 'sessizlik' yaşandığını bildirdi ve Lübnan sınırında 'herhangi bir saldırı ve aktif çatışma olayının olmadığını' duyurdu. Ordu sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah grubunun herhangi bir saldırısına karşı koymak için Lübnan sınırına piyade, özel kuvvetler ve topçu birlikleri de dahil olmak üzere on binlerce ek birlik konuşlandırdığını söyledi.

300 BİN ASKER GAZZE SINIRINDA
300 BİN ASKER GAZZE SINIRINDA

İsrail ordusunun sözcüsü Jonathan Conricus, Hamas'la savaş için Gazze Şeridi yakınlarında yaklaşık 300 bin askerin konuşlandırıldığını söyledi. Askerlerin hükümetten gelecek emri beklediğini de sözlerine ekleyen Conricus, İsrail ordusunun misyonunun 'bu savaşın sonunda Hamas'ın İsrailli sivilleri tehdit edebilecek veya öldürebilecek herhangi bir askeri yeteneğe sahip olmayacağından emin olmak' olduğunu söyledi.

İSRAİL'DEN 'İNTİKAM' SALDIRISI

İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırıları kapsamında, Hamas askeri komutanı Muhammed Deif'in Han Yunus'taki Qizan ve Najjar mahallesindeki akrabalarının evini de vurduğu belirtiliyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim olan Deif'in babasının evini vuruldu. Bombardımanda Deif'in erkek kardeşi, oğlu ve erkek kardeşinin torununun öldürdüğü bildirildi. Lübnan haber ağı Al Mayadeen ise enkaz altında kalanların da olduğunu yazdı.

GAZZE'DEKİ YIKIM UYDU FOTOĞRAFLARINA YANSIDI
GAZZEDEKİ YIKIM UYDU FOTOĞRAFLARINA YANSIDI

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşanan yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı.


GAZZE'DE 260 BİNDEN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler, İsrail'in havadan, karadan ve denizden ağır bombardımanlarının Filistin yerleşim bölgesini vurmaya devam etmesi nedeniyle 260 binden fazla insanın Gazze Şeridi'ndeki evlerinden kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 1200'E YÜKSELDİ

İsrail askeri sözcüsü, İsrail'deki ölü sayısının 1200'e yükseldiğini, 2.700'den fazla kişinin de yaralandığını doğruladı.

'İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANIYOR'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor' denildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGAZZE'DE CAN KAYBI 950'YE YÜKSELDİ
timelineİSRAİL ORDUSU: SURİYE SINIRINDA SESSİZLİK HAKİM
timeline300 BİN ASKER GAZZE SINIRINDA
timelineİSRAİL'DEN 'İNTİKAM' SALDIRISI
timelineGAZZE'DEKİ YIKIM UYDU FOTOĞRAFLARINA YANSIDI
timelineGAZZE'DE 260 BİNDEN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ
timelineİSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 1200'E YÜKSELDİ
timeline'İSRAİL BEYAZ FOSFOR KULLANIYOR'
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hamas

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