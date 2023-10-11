Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... 300 bin asker Gazze sınırında! İsrail'den 'intikam' saldırısı: Operasyonun mimarının ailesine bomba yağdırdılar

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.
İsrail ordusu, İsrail'in Suriye sınırında 'sessizlik' yaşandığını bildirdi ve Lübnan sınırında 'herhangi bir saldırı ve aktif çatışma olayının olmadığını' duyurdu. Ordu sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah grubunun herhangi bir saldırısına karşı koymak için Lübnan sınırına piyade, özel kuvvetler ve topçu birlikleri de dahil olmak üzere on binlerce ek birlik konuşlandırdığını söyledi.
İsrail ordusunun sözcüsü Jonathan Conricus, Hamas'la savaş için Gazze Şeridi yakınlarında yaklaşık 300 bin askerin konuşlandırıldığını söyledi. Askerlerin hükümetten gelecek emri beklediğini de sözlerine ekleyen Conricus, İsrail ordusunun misyonunun 'bu savaşın sonunda Hamas'ın İsrailli sivilleri tehdit edebilecek veya öldürebilecek herhangi bir askeri yeteneğe sahip olmayacağından emin olmak' olduğunu söyledi.
İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırıları kapsamında, Hamas askeri komutanı Muhammed Deif'in Han Yunus'taki Qizan ve Najjar mahallesindeki akrabalarının evini de vurduğu belirtiliyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim olan Deif'in babasının evini vuruldu. Bombardımanda Deif'in erkek kardeşi, oğlu ve erkek kardeşinin torununun öldürdüğü bildirildi. Lübnan haber ağı Al Mayadeen ise enkaz altında kalanların da olduğunu yazdı.
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşanan yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı.
Birleşmiş Milletler, İsrail'in havadan, karadan ve denizden ağır bombardımanlarının Filistin yerleşim bölgesini vurmaya devam etmesi nedeniyle 260 binden fazla insanın Gazze Şeridi'ndeki evlerinden kaçmak zorunda kaldığını söyledi.
İsrail askeri sözcüsü, İsrail'deki ölü sayısının 1200'e yükseldiğini, 2.700'den fazla kişinin de yaralandığını doğruladı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor' denildi.