Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... 300 bin asker Gazze sınırında! İsrail'den 'intikam' saldırısı: Operasyonun mimarının ailesine bomba yağdırdılar

İSRAİL ORDUSU: SURİYE SINIRINDA SESSİZLİK HAKİM

İsrail ordusu, İsrail'in Suriye sınırında 'sessizlik' yaşandığını bildirdi ve Lübnan sınırında 'herhangi bir saldırı ve aktif çatışma olayının olmadığını' duyurdu. Ordu sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah grubunun herhangi bir saldırısına karşı koymak için Lübnan sınırına piyade, özel kuvvetler ve topçu birlikleri de dahil olmak üzere on binlerce ek birlik konuşlandırdığını söyledi.