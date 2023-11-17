Ünlü şarkıcıya eski sevgilisinden taciz ve tecavüz davası... 10 yıllık kabus: Beni dövüp otellerde sakladı!

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Asıl adı Casandra Ventura olan ünlü şarkıcı Cassie, perşembe günü New York'ta 54 yaşındaki Combs'a karşı bir şikayette bulunarak, 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını ve birden fazla aile içi şiddet vakasını içeren on yıllık bir "istismar, şiddet ve seks ticareti döngüsü" içinde sıkışıp kaldığını iddia etti.

Rap dünyasının en büyük isimlerinden Sean Diddy Combs hakkında açılan şoke edici taciz ve tacavüz davası gündeme bomba gibi düştü

Cassie dava dilekçesinde "Sessizlik ve karanlıkta geçen yılların ardından nihayet hikayemi anlatmaya, kendi adıma ve ilişkilerinde şiddet ve istismara maruz kalan diğer kadınların yararına konuşmaya hazırım" dedi: "New York'un Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasası'nın süresinin dolması hızla yaklaşırken, bunun yaşadığım ve hayatımın geri kalanında atlatmaya çalışacağım travma hakkında konuşmak için bir fırsat olduğu açıkça ortaya çıktı". Cassie, henüz 19 yaşındayken Diddy'nin sahip olduğu müzik şirketiyle anlaşma imzalamıştı... Genç kadının hayatı attığı bu imzanın ardından adeta bir kâbusa döndü

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İNANILMAZ SUÇLAMALAR VE AVUKATLARDAN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Ünlü rapçinin avukatı Ben Brafman ise yaptığı açıklamada "saldırgan ve çirkin" olarak nitelendirdiği iddiaları reddetti. Avukatı Diddy’nin bu iddiaları reddettiğini açıklarken ünlü yıldızın taciz ve tecavüzüne maruz kaldığını iddia eden Cassie’nin bu ilişki hakkında bir kitap yazma tehdidinde bulunduğunu ve bu kitabı yazmamak karşılığında 30 milyon dolar talep etiğini iddia etti.

Diddy’nin avukatı Ben Brafman bu suçlamaları ünlü rapçinin itibarını zedelemeyi amaçlayan asılsız ve çirkin yalanlarla dolu bir dava olarak nitelendirdi. Buna karşılık Ventura'nın avukatı Douglas Wigdor da bir açıklama yaptı: "Bay Comb's Bayan Ventura'ya onu susturması ve bu davanın açılmasını engellemesi için sekiz haneli rakamlar teklif etti. Bayan Ventura onun bu çabalarını reddetti ve sessizlik içinde acı çeken tüm kadınların sesi olmaya karar verdi. Bayan Ventura cesaretinden dolayı alkışlanmalıdır."

Cassie 2018 yılına kadar ünlü rapçinin şiddetine ve tacizlerine maruz kaldığını, ondan ayrışmaya çalıştığındaysa tecavüze uğradığını iddia ediyor

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İlk olarak The New York Times tarafından elde edilen dava belgelerine göre Ventura'nın Combs ile ilk olarak 2005 yılında, kendisi 19, Combs ise 37 yaşındayken tanıştığı belirtiliyor. Ünlü rapçi Cassie ile 1993 yılında kurduğu Bad Boy Records firması aracılığıyla 2006 yılında sözleşme imzalamıştı.

Ventura'nın davası, New York'ta cinsel istismar mağdurlarının zaman aşımı süresi dolduktan sonra bile hukuk davası açmalarına izin veren bir yasa olan Yetişkin Kurtulanlar Yasası kapsamında açılıyor. New York Times'ın haberine göre bu yasa kapsamında dava açmak için tanınan bir yıllık süre önümüzdeki hafta sona eriyor.

Cassie, yaşadığı kâbus gibi yıllarında ardından Sean Diddy Combs'dan kurtulmayı başardıktan sonra Alex Fine ile evlendi ve çiftin iki çocuğu oldu

GENÇ ŞARKICININ TÜM HAYATINI KONTROL ETMEYE BAŞLADI

Ve mahkeme belgelerine göre çok geçmeden, Diddy genç kadının hayatı üzerinde bu anlaşmadan güç alarak tam bir kontrol elde etti ve "böylece onun elinden kaçamamasını sağladı". Diddy başlarda o sırada 19 yaşında olan Cassie’ye bir baba figürü gibi davranmış olsa da kısa süre sonra ona bol miktarda uyuşturucu vermeye başladı sonrasındaysa ona ev ve araba aldı. Mahkeme belgelerinde Diddy’nin genç şarkıcının hayatının tüm yönlerinin ya Diddy ya da onun menajerlik şirketleri tarafından kontrol edildiği iddiası yer aldı. Mahkeme belgelerine göre Diddy, aynı zamanda sevgilisi de olan Cassie'yi dövüp sonra morlukları iyileşene kadar onu otellerde kalmaya ve saklanmaya zorluyormuş

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ÖNCE DÖVÜP SONRA MORLUKLAR GÖRÜLMESİN DİYE OTELDE SAKLAMIŞ

İnanılmaz suçlamalar arasında ünlü rapçinin sık sık kontrol edilemez öfke nöbetlerine kapıldığı ve Cassie’yi sürekli olarak ve “vahşice” dövdüğü yer alıyor. Cassie, yediği dayaklardan sonra bu şiddeti örtbas etmek için Diddy’nin kendisini sık sık morluklarının iyileşmesi için günlerce otellerde kalıp saklanmaya zorladığını anlatıyor. Davadaki korkunç detaylar arasında Cassie'nin uyuşturucu verilerek seks işçileriyle birlikte olmaya zorlandığı gibi korkunç iddialar da var

DAHA ÖNCE KONUŞMAK İSTESE DE BAŞARAMAMIŞ

Cassie, gördüğü şiddetle ve yaşadığı istismarla korku içinde kalınca tekrar aynı şeyleri yaşamamak için Diddy’nin talimatlarını körü körüne yerine getirmeye başladığını söylüyor. Korkunç iddialar arasında ünlü rapçinin o dönem sevgili olduğu Cassie’yi sesk işçileriyle ilişkiye girmeye ve bu sırada uyuşturucu kullanmaya zorladığı da var.

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Cassie, şikayet dilekçesinde Sean Combs'tan ayrılmak ve istismar döngüsünü kırmak için birçok kez girişimde bulunduğunu iddia etse de, Combs'un her seferinde çalışanlarını göndererek onu takip ettirdiği ve geri dönmemesi halinde kariyerinin zarar göreceğine dair uyarılarla onu geri dönmesi için manipüle ettiği iddia ediliyor.





10 YIL SÜREN BİR KÂBUS

Mahkeme belgelerine göre 2017'ye gelindiğinde Cassie Combs'tan ayrılmaya karar vermiş ve Malibu'da bir akşam yemeğinde buluşarak ilişkilerini tamamen bitirmeyi tartışmış. Yemekten sonra, iddiaya göre Sean Combs zorla evine girmiş ve ona tecavüz etmiş. Dava dosyasında "Bayan Ventura artık Bay Combs'tan tamamen kurtuldu, ancak yaklaşık on yıl boyunca maruz kaldığı saldırılar ve cinsel istismarın verdiği zarar sonsuza dek peşini bırakmayacak" deniyor. "Yaşadığı travmadan kurtulmak için yoğun tıbbi ve psikolojik bakıma ihtiyaç duymuştur."

Ünlü rapçinin geçmiş ilişkilerinden tam 7 çocuğu var... Diddy'nin adı en son bir başka ünlü rapçi Young Miami ile anılıyordu

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Cassie 2019 yılında fitness antrenörü Alex Fine ile evlendi ve çiftin iki çocuğu oldu. Ünlü şarkıcı çocuklarının kendisine “yeni bir hayat" ve yeni bir "amaç" verdiğini söylüyor. Sean “Diddy” Combs’un ise farklı ilişkilerinden en büyüğü 30 en küçüğü 1 yaşında olmak üzere tam 7 çocuğu bulunuyor. Ünlü rapçi hakkındaki suçlamaları reddettikten sonra sosyal medya hesabını da yorumlara kapattı.