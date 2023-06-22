Ünlü oyuncu tecavüz ve yamyamlıkla suçlanmıştı: Her şeyin bitmesi tam üç yıl sürdü!

Haberin Devamı

36 yaşındaki aktör Armie Hammer, Effie adında genç bir kadın tarafından tecavüzle suçlanınca Hollywood’da yer yerinden oynadı. 2021’de yapılan bu suçlamanın ardından ünlü aktörle birliktelikler yaşayan diğer kadınlar da ortaya çıktılar ve Hammer’a akla hayale gelmeyecek suçlamalar yönelttiler.

Evli ve 2 çocuk babası yükselen yıldız hem eşini sayısız kadınla aldatmış hem de bu yaşadığı ilişkilerde kadınlara şiddet göstermiş, onları manipüle ederek istemedikleri şeyleri yapmaya zorlamıştı. Ellerinde hem yazılı hem de görsel kanıtları olan bu kişilerin anlattıkları gazete sayfalarına taşınınca olanlar oldu.

Okul yıllarından beri aşk yaşayan, 10 yıllık da bir evlilikleri olan Armie Hammer ve Elizabeth Chambers üç yıl önce yollarını ayırmıştı

Haberin Devamı

Armie Hammer’ın Effie adındaki bu kadına tecavüz ettiği ve ilişki yaşadıkları süreçte şiddet uyguladığı ve onu fiziksel ve ruhsal tacize maruz bıraktığı mahkeme kayıtlarına geçti. Ünlü aktörün diğer kurbanları da benzer şeyler anlatıyorlar hatta Armie Hammer’ı yamyamlıkla suçluyordu. İfadelere göre eşi ve çocuklarıyla mutlu aile profili çizen yıldız oyuncu fantezi dünyasındaki her şeyi bir şekilde hayatına soktuğu kadınlar üzerinde denemeye çalışmıştı.

Hammer'la ilgili tüm skandallar bu ayrılığın ardından duyuldu

Taciz ve tecavüz suçlamasıyla açılan davada yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle Armie Hammer bir ceza almadan dosya kapandı. Ancak kurbanlar hâlâ iddialarının arkasında duruyor ve haklarını aramaya devam edeceklerini söylüyor. Sonuç olarak Armie Hammer bu suçları işlediyse bile herhangi bir yaptırımı olmadı. En azından yasal olarak.

Hollywood’daki kariyerini ve saygınlığını kaybeden ve sektörden dışlanan Armie Hammer için aslında sonun başlangıcı aslında 2010’da evlendiği çocukluk aşkı Elizabeth Chambers’ın Instagram’dan yaptığı ayrılık açıklaması olmuştu. Birlikte çok mutlu görünen ve ideal aile tablosu çizen çifti bir anda yollarını ayırdı. Zaten tüm bu taciz, tecavüz ve yamyamlık suçlamaları da bu ayrılık haberinin ardından başladı.

Yıldız isim sadece kariyerini ve itibarını değil mutlu yuvasını ve ailesini de kaybetmiş oldu

Haberin Devamı

Temmuz 2020’de Armie Hammer’dan ayrıldığını açıklayan Chambers, zaten bir süre önce 2 çocuğunu da alarak Cayman Adaları’na gitmiş, bunun için de koronavirüs pandemisini öne sürmüştü. Chambers, bir daha geri dönmedi ve hâlâ da orada yaşıyor. Yani Armie Hammer, zaten kariyerini ve sahip olduğu diğer her şeyi kaybetmeden önce zaten ailesini çoktan kaybetmişti.

Ancak Page Six adlı internet sitesinin elde ettiği belgelere göre 2020’de gerçekleşen bu ayrılık henüz nihayete ermiş. Yani çift ancak anlaşmaya vararak resmi olarak ayrılabilmiş. Mahkemeye sunulan boşanma anlaşması evraklarının tarihinin 14 Haziran olduğunu ortaya çıkaran internet sitesine göre taraflar nihayet anlaşma sağlamayı ve uzlaşmayı başarabilmiş.

Elizabeth Chambers, daha ortada hiçbir şey yokken koronavirüs pandemisini öne sürüp iki çocuğuyla birlikte ortadan kaybolmuştu

Haberin Devamı

Elizabeth Chambers, 2020’de ayrılığı açıkladığında “giderilemez fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar” gerekçesini öne sürmüş, bundan kısa bir süre sonra da Hammer’la ilgili skandallar patlak vermişti. Bu zamanlama herkese Chambers’ın yaşananlardan haberi olduğunu ancak durumu sakladığını düşündürmüştü. Ancak Chambers, bir süre eski eşinin arkasında duruyormuş gibi davransa da sonrasında yaşananları herkes gibi basından öğrenip büyük bir yıkım yaşadığını anlatmıştı.

Armie Hammer haziran ayının ilk günlerinde Los Angeles'ta böyle görüntülenmişti... Tecavüz davasının düşmesi kurbanlara büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ünlü oyuncu ise başından beri suçsuz olduğunu; tüm yaşananların kadınların rızasıyla gerçekleştiğini iddia ediyor

Haberin Devamı

Tüm itibarını kaybettikten sonra artık Hollywood’da çalabileceği kapı kalmayan Armie Hammer da bir süre eski eşi ve çocuklarının yaşadığı Cayman Adaları’na gitti. Burada bir süre devremülk satıp emlakçılık yaparak yaşayan Hammer daha sonra Los Angeles’a döndü. Ünlü oyuncunun burada bir rehabilitasyon programına katıldığı ve hem alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklarının kurtulmaya hem de adını lekeleyen bu korkunç olaylardan uzaklaşmaya çalıştığı biliniyor.