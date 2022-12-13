6. çocuğunun doğduğu ortaya çıktı: Ünlü rapçi bebeğinin annesiyle değil diğer sevgilisiyle gecelerde görüldü

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6. KEZ BABA OLDU AMA BU TEKNİK OLARAK 7. ÇOCUĞU

53 yaşındaki Diddy, cumartesi günü altıncı çocuğu Love Sean Combs'un gelişini duyurarak dünya çapındaki hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Asıl adı Sean Combs olan ama Puff Daddy, P. Diddy, Sean John, Puff ve Puffy isimlerini kullanan Diddy’nin koltuğunun altında müzik prodüktörlüğü, rapçilik, plak şirketi yöneticiliği ve girişimcilik gibi bir sürü karpuz var. Ama elbette hayranları onu sevilen bir rapçi ve başarılı bir şarkıcı olarak bağrına basıyor. Yakışıklı yıldız bugüne kadar gönül defterine birçok kadının adını yazdırdı, aşk hayatı çok konuşuldu ve tam 5 kez BABA OLDU. 6. Çocuğunun; Love adını verdiği kızının doğumunu da 10 Aralık’ta müjdeledi. Love bebek aslında 6. kez baba olan Diddy’nin, teknik olarak 7. çocuğu. Diddy, 13 yıl birlikte olduğu ve birkaç yıl önce hayatını kaybeden eski ve en büyük aşkı Kim Porter'ın 31 yaşındaki oğlu Quincy Taylor Brown'ı da büyüttü ve nüfusuna aldı. Quincy gerçekte plak yapımcısı Al B. Sure!’un oğlu. Diddy'nin kalabalık bir ailesi var

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6. BEBEĞİNİN ANNESİ KİM?

6. evlat haberiyle ailesini büyüten Diddy’nin kızının annesinin kim olduğu hemen büyük merak konusu oldu. ABD’li ünlü magazin kanalı TMZ hemen bebeğin annesini buldu. 53 yaşındaki rapçi, 28 yaşındaki siber güvenlik uzmanı Dana Tran’dan bir kız çocuk sahibi olmuştu. Love'ın TMZ tarafından ele geçirilen doğum belgesine göre bebek 15 Ekim'de California, Newport Beach'te doğdu. Dana'nın Güney Kaliforniya yerlisi olduğu söyleniyor, ancak onun ve müzisyenin nasıl tanıştığı ve ilişkilerinin kapsamı belli değil. SON İLİŞKİSİNİ YUNG MİAMİ İLE 'AÇIK' ŞEKİLDE YAŞADI

Diddy'nin halka açık en son ilişkisi, 28 yaşındaki şarkıcı Yung Miami ile yaşadığı açık ilişki olmuştu. Yung Miami, kısa bir süre önce yaptığı bir röportajda Diddy ile olan ilişkisinden “Biz çıkıyoruz ama ikimiz de bekarız” diyerek bahsetmişti. “O benim dışımdaki insanları görüyor, ben de onun dışındaki insanları görüyorum. Ben gencim ve eğleniyorum” diyen genç şarkıcı Diddy’nin kiminle görüştüğünü ve neler yaptığını bilmediğini ancak bu ilişkiye güven duyduğunu söylemişti.

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4 ÇOCUĞUNUN ANNESİ KIM PORTER BİRKAÇ YIL ÖNCE ÖLDÜ

Diddy’nin Kim Porter’dan 24 yaşındaki Christian Combs ve 15 yaşındaki ikizler D'Lila Star Combs ve Jessie James Combs adında üç çocuğu var. Bir de onun oğlu Quincy Taylor Brown'ı evlat edindi. Diddy, eski kız arkadaşı Misa Hylton ile en büyük çocuğu olan 28 yaşındaki Justin Dior Combs'a sahip. Ve eski kız arkadaşı Sarah Chapman’dan da Chance Combs adında 15 yaşında bir kızı var. Şimdi de daha 2 aylık bir kız babası. Ama onun annesi ya da Yung Miami ile değil bir başka kadınla aşk yaşıyor.

Diddy'nin yeni aşkı Shawntya bir Instagram fenomeni

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100.000 Instagram takipçisi olan ve aynı zamanda Youtube’da da tanınan bir influencer olan Shawntya ile Diddy, romantik bir New York gecesi yaşarken el ele görüntülendi. Ve bir anne bebeğin annesi olduğu söylenen Dana Tran’a yönelen merak Shawntya’ya yöneldi. Çift, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak ve sokakta sohbet ederek ele ele yürürken oldukça aşık görünüyordu. Daha önce sosyal medya kanallarında marka iş birlikleri yaparak takipçi sayısını ve ününü artıran Shawntya, ruh sağlığı konusundaki YouTube içerikleriyle de tanınıyor. Diddy'nin kızı Love'ın annesi Dana Tran

BEBEĞİNİN ANNESİNİ KİMSE TANIMIYOR

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Bu görüntüler bebek haberinin hemen sonra gelince daha büyük merak yarattı. Şarkıcının hayranları fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte ona sosyal medya üzerinden “Bebeğinin annesi bu mu?”, “Bu kadın Love’ın annesi değilse kim?”, “Anne Diddy nerede?” gibi sorular yönelttiler.

Dana Tran'ın sosyal medya profil fotoğrafı ve doğumdan sonra, kasım ayında çekilmiş yeni bir görüntüsü

Diddy, bu soruları cevapsız bıraktı ve bebeğinin annesi Dana Tran’la ilgili olarak genç kadının verdiği Instagram fe Tiktok pozları dışında hâlâ pek bir şey bilinmiyor. Diddy’nin yeni aşkı Shawntya’ya gelirsek de, bu ilişkinin başlangıcıyla ilgili de pek bir bilgi yok. Ancak meraklı gözler Diddy’nin son aylarda güzel influencer’ın Instagram pozlarını aylardır beğenilere boğduğunu yakalamayı başardı.

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