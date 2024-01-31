Aldığı kiloları herkes ‘rol icabı’ sanmıştı… Ünlü oyuncu sonunda hamile olduğunu açıkladı: Bebeğinin babasını sır gibi saklıyor!

Haberin Devamı

Çekim aralarında giydiği bol ve rahat kıyafetlerle ve ayağında hep spor ayakkabılar ve terliklerle görüntülenen Moss hakkında sürekli hamilelik dedikoduları çıkıyordu.

ÇEKİMLERDEKİ GÖRÜNTÜSÜ DEDİKODULARA YOL AÇMIŞTI

Bir ay önce bir çekim arasında telefonla konuşurken elini büyümüş karnının üzerinde tutan Elisabeth Moss’un hamile olabileceği haberleri basına yansıdı.

Elisabeth Moss'un yeni filminin çekimlerindeki görüntüsü hamile olduğu dedikodularına yol açmıştı... Ünlü oyuncu eli karnında fotoğraflarıyla hayranlarını meraklandırdı ancak bu konuda aylarca suskun kaldı

Ancak ünlü oyuncu bu konuda açıklama yapmayıp suskun kalınca aldığı kiloların ve bariz şekilde büyüyen karnının rolü gereği olduğu, Moss’un karnını bir protezle büyüttüğü de iddia edilmişti. Moss en son geçtiğimiz gün üzerinde pembe sabahlığı ve ayağında terlikleriyle sette sürekli uzanıp dinlenirken görülmüştü... Ünlü oyuncu en sonunda hamile olduğunu açıkladı

Haberin Devamı

EN SONUNDA İTİRAF ETTİ: SEN HAMİLE MİSİN YOKSA KENDİNİ ROLÜNE ÇOK MU ADADIN?

Dün gece ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel’ın konuğu olan Elisabeth Moss, ünlü sunucunun "Hamile misin yoksa kendini rolüne inanılmaz derecede adamış oyuncusu musun?” sorusuna gülerek “Her ikisi de” diye cevap verdi.

Böylece rol icabı değil gerçekten hamile olduğunu açıklayan Elisabeth Moss aylardır süren dedikodulara da bir son vermiş oldu. 41 yaşındaki ödüllü oyuncu yayında hamilelik süreci hakkında da bilgi verdi. Jimmy Kimmel’ın konuğu olan Elisabeth Moss, ünlü sunucunun "Hamile misin yoksa kendini rolüne inanılmaz derecede adamış oyuncusu musun?” sorusuna gülerek “Her ikisi de” diye yanıt verince hamilelik dedikodularını da doğrulamış oldu

Haberin Devamı

“HAMİLELİĞİM GAYET YOLUNDA GİDİYOR”

“Her şey gayet yolunda gidiyor. Gerçekten şanslıyım” diyen Elisabeth Moss normal ve sağlıklı bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı. Karnının ne kadar büyüdüğüne bakılırsa ünlü oyuncunun bebeğine kavuşması için çok zaman kalmamış gibi görünüyor…

Yıllar boyunca aşk hayatını gizli tutan aktris, 2009’da komedyen ve aktör Fred Armisen ile evlenmiş, bir yıl içinde de boşanmıştı. Moss, Fred Armisen'le yaptığı ilk evliliğin kendisi için bir kâbusa dünüştüğünü itiraf etmişti

Gözden Kaçmasın Hamile olduğunu altı ay herkesten saklamış... Üç gün üç gece süren düğününden tam bir yıl sonra bebeğine kavuşacak Haberi görüntüle

İLK EVLİLİĞİ ONA KÂBUSU YAŞATMIŞTI

Yıllar sonra bu ilk evliliği hakkında samimi açıklamalar yapan Moss gerçekten çok genç evlendiğini, evliliğinin de “son derece travmatik, korkunç ve berbat” olduğunu itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Elisabeth Moss hüsranla biten bu evlilik için “En iyisi oldu. İyi ki ben 50 yaşındayken olmamış. İyi ki çocuk sahibi olmamışım. Ve bunu aradan çıkardım. Umarım. Muhtemelen bu bir daha olmayacak" diye konuşmuştu.

Elisabeth Moss başrolünü oynadığı çok ses getiren The Hanmaid's Tale dizisinde, karanlık bir gelecekte varlıklı erkekler için tutsak edilen ve "damızlık" olarak kullanılıp sürekli çocuk doğurtulan bir karakteri canlandırıyordu... Dizi ünlü yazar MArgaret Atwood'un Türkçeye "Damızlık Kızın Öyküsü" olarak çevrilen romanından uyarlandı

Kısa süren evliliklerinin sona ermesinden üç yıl sonra Elisabeth Moss’un eski eşi Armisen de “berbat” bir koca olduğunu ve bu yüzden kendini çok kötü hissettiğini kabul etti.

Haberin Devamı

BEBEĞİN BABASININ KİM OLDUĞUNU GİZLİ TUTTU

Elisabeth Moss bebeğinin babasının kim olduğunu ise açıklamadı. Ünlü oyuncunun hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor. Moss özel hayatı konusunda oldukça ketum olmasıyla tanınan bir oyuncu.

Yıldız oyuncu en son 2013-2015 yılları arasında True Detective'in yanı sıra Elisabeth Moss’un başrolünü oynadığı Top of the Lake'in de görüntü yönetmeni olan Adam Arkapaw ile birlikteydi.

ÖZEL HAYATINI HEP GİZLİ TUTTU: BENİM KİMİNLE OLDUĞUMDAN KİME NE!

2019'da Moss, aşk hayatı hakkında neden hiç konuşmadığını "Bu konuda konuşulmaması gerektiğini öğrendim. Biriyle çıkıp çıkmadığım kimin umurunda ki? Buna bu kadar önem vermekten nefret ediyorum. Bundan utanıyorum" diyerek anlatmıştı.

Elisabeth Moss yaşadığı acı deneyimden sonra evliliğe sıcak bakmadığını ancak anne olmak istediğini söylüyordu

Haberin Devamı

Travmatik olduğunu söylediği ilk evliliğinden sonra bir daha evlenmek istemediğini söyleyen Elisabeth Moss anne olmak konusunda ise istekli olduğunu daha önce birkaç kez belirtmişti.

KENDİ ANNESİNİ ÖRNEK ALACAK

"Annelik herkese göre değil ve bana göre mi onu da bilmiyorum. Ama son zamanlarda anneliğe uygun olduğumu düşünmeye başladım” diyen Elisabeth Moss 2022’de “Bir gün kendi çocuklarım olmasını kesinlikle istiyorum” diye konuşmuştu.

Annelik konusunda kendi annesini örnek alacağını ve ona hayran olduğunu söyleyen ünlü oyuncu "Annemin anneliğinden çok ilham aldım. Bence beni yetiştirirken çok güzel annelik yaptı” demişti.