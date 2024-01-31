Tecavüz ve yamyamlıkla suçlanan ünlü aktörün kurbanı yine konuştu: Adalet yerini bulmadı... 'O serbestken ben susamam!'

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Üstelik Hollywood’un son yıllarda tanık olduğu bu en büyük skandalın baş kahramanı olan Armie Hammer 2010 yılından beri evli, 2 çocuk babası bir aile adamı olarak tanınıyor, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir portre çiziyordu.

GÖRÜNÜRDE EVLİ VE ÇOCUKLU BİR AİLE BABASIYDI…

Bundan tam 3 yıl önce ortaya atılan iddialar ise kolay kolay zihinlerden silinmeyecek dehşetli detaylarla dolu oldu. 27 yaşındaki, Bulgar asıllı Effie Angelova adında bir kadın yıldız oyuncuyla bir ilişki yaşadığını söyleyerek ortaya çıktı ve Armie Hammer hakkında yukarıda saydığımız iddialarla mahkemeye başvurup dava açtı.

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Effie Angelova’nın konuşacak cesareti bulmasıyla Armie Hammer’ın o dönemde evli olduğu eşi Elizabeth Chambers’ı aldattığı ve kısa süreli ilişkiler yaşadığı başka kadınlar da ortaya çıktı ve ünlü oyuncuya benzer suçlamalar yöneltti.

3 YILLIK DAVA SÜRECİ GEÇEN YIL SONUÇLANMIŞTI

Dava büyük olay yarattı, Armie Hammer o dönem ayrıldığı eşi ve çocuklarına yakın olmak için gittiği Cayman Adaları’ndan dönmedi, Hollywood tarafından dışlandı, çalıştığı projelerden kovuldu ve gelen haberlere göre oyunculuk kariyeri bittiği için devremülk satan bir emlakçı oldu…

Effie Angelova, Armie Hammer'la ilgli korkunç iddiaları dile getiren ilk kadın oldu... 2017'de daha 20 yaşındayken ünlü oyuncuyla ilişki yaşamaya başlayan Effie Angelova 4 yıl boyunca korkunç tacizler yaşadığını, ünlü oyuncunun tecavüzüne uğradığını ve yamyamlık gibi sapkın cinsel fantezilerin kurbanı olduğunu söyledi

3 yıllık dava sürecinin ardından mahkeme Effie Angelova’nın iddialarını yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle reddetti. Genç kadın hayatını karartan bu olayları mahkeme önünde kanıtlayamadı ve Armie Hammer hiçbir kanıtlanabilir suçu olmadığı gerekçesiyle tüm bu iddialardan aklanmış oldu.

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ÜNLÜ OYUNCU BAŞLADIĞI YERE GERİ DÖNDÜ, HAYATINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

“Armie Hammer’ın bana yaşattıklarından sonra hayatım altüst oldu, bir daha hiçbir erkeğe güvenemeyeceğim” diyen Effie Angelova’nın da elleri boş kaldı ve elleri boş bir şekilde hayatına devam etti.

2021'de açılan dava, iddialar kanıtlanamadığı için 2023'te düşürüldü... Armie Hammer birkaç yıl saklandığı Cayman Adaları'ndan Los Angeles'a döndü ve hayatına kaldığı yerden devam etti

Hammer, davası düştükten ve yaşanan korkunç süreç biraz küllenip unutulmaya başladıktan sonra yeniden Los Angeles’a döndü. Artık sektör tarafından tamamen dışlanmış ve aktörlük yapma şansı kalmamış olsa da hayatına mutlu mesut devam etti.

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“O HİÇ PİŞMAN OLMADI”

Adalet arayışı yarım kalan 27 yaşındaki Effie Angelova, Daily Maile’e Armie Hammer ile geçirdiği dört yıl boyunca maruz kaldığı istismarı ve bunun kendisinde yarattığı etkiyi anlattı. Angelova gazeteyle Armie Hammer’ın kendisine yolladığı ve okuyanın kanını donduran telefon mesajlarını da paylaştı.

Effie Angelova, Instagram'da açtığı hesapta hem kendisinin hem de diğer kadınların Armie Hammer'a yönelttiği suçlamaları anlatmaya ve sesini duyurmaya çalışmaya devam ediyor

Ünlü oyuncuyu suçlayan ilk isim olarak öne çıkan Effie Angelova, davanın üzerinden üç yıl geçtikten sonra verdiği özel röportajda Armie Hammer’ın hiçbir pişmanlık göstermediğini, yaptığı şeyleri kabul edip özür dilemediği gibi hâlâ oldukça manipülatif şekilde davrandığını söyledi.

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KONUŞMAKTAN KORKUYORDU… HAMMER AKLANINCA SUSKUN KALAMADI

"Yaşadığım travma hakkında konuşmaktan korkuyordum çünkü tecavüzcü destekçileri tarafından mağdur olarak suçlanıyor, zorbalığa uğruyor ve taciz ediliyorum" diyen genç kadın adalet yerini bulmadığı için konuşmaya karar verdiğini söyledi.

Aktörün kısa bir ilişki yaşadığı Paige Lorenze de benzer şiddet suçlamalarını yineledi ve onun bedeninde açtığı yaraları da fotoğraflarla belgeledi

Armie Hammer’la daha 20 yaşındayken Facebook’tan tanışan Effie Angelova, ünlü aktörün kendisini nasıl tehditlerle ve yamyamlık, kan oyunu ve cinsel ilişki sırasında kemik kırma gibi mide bulandırıcı cinsel fantezilerle kontrol altına aldığını detaylarıyla anlattı.

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“YUMUŞAK BAŞLI BAŞKA KIZLAR BULMAYA ÇALIŞIYORDU”

Hammer’ı 2017'de kendisine tecavüz etmekle suçlayan Angelova “O değişmedi. Görünüşe göre daha manipülatif hale geldi” diyerek onun karanlık ve sadist fantezilerini dile getirdiği, bazıları yayınlanamayacak kadar rahatsız edici bir dizi mesajını da paylaştı.

Aslında her şey Armie Hammer'ın 2010'da evlendiği gençlik aşkı Elizabeth Chambers'ın 2020'nin sonlarına doğu eşinden ayrıldığı açıklamasıyla başladı... Bu dışarıdan çok mutlu görünen evliliğin bitmesiyle birlikte ünlü oyuncuyla ilgili korkunç iddialar da art arda ortaya çıktı

Görünüşe göre Armie Hammer o dönem görüştüğü kız arkadaşı olan Angelova’ya sürekli olarak sapkın cinsel fantezilerine maruz bırakabileceği yeni ve ona boyun eğecek “yumuşak başlı” kızlar bulmaktan hoşlandığını da itiraf etmişti.

“ADALET YERİNİ BULMADI”

Üstelik Effie Angelova’nın iddiasına göre hiçbir pişmanlık duymayan Armie Hammer değişmemiş, daha fazla kıza zarar vermeye devam ediyor. Angelova iddialarının arkasında durmaya devam ediyor ve “Adalet yerini bulmadı. Tecavüzcülerin sorumlu tutulmasını istiyorum. O bir tecavüzcü ve sorumlu tutulmalı” diyor.

Mutlu bir evliliği, güzeller güzeli bir eşi ve iki de küçük çocuğu olan Armie Hammer dışarıdan bakıldığında ideal bir aile babası gibi görünüyordu

Effie Angelova, Armie Hammer’ın kana susamışlığının korkunç bir noktada olduğunu ve bir keresinde bu akıl almaz fantezisini tatmin edebilmek için bir hayvanı kesip yiyerek sapkın emellerini gerçekleştirdiğini bile iddia etmişti.

“ÖLMENİ VE SENSİZ KALMAYI İSTEMİYORUM” DEMİŞ

Effie Angelova Armie Hammer’a dava açtıktan sonra ünlü oyuncuyla kısa süreli ilişkileri yaşayan iki kadın daha yaşadıklarını açıkladı. Hatta yamyamlık fantezisini gerçekleştirmek isteyen Hammer tarafından ısırıldıklarını gösteren yaralı bereli fotoğraflarını basına bile verdiler.

Adaletin yerini bulmadığını söyleyen Effie Angelova, Armie Hammer'ın pişmanlık yaşamadığını söyleyerek kendisinin de bu sebepten açıklama yaptığını dile getirdi

Effie Angelova Armie Hammer’ın kendisine kanını içmek istediğini ve kalbini söküp yemek istediğini bile söylediğini, “Sonrasında öleceksin ve ben de sensiz kalacağım, sırf bu yüzden bunu yapamıyorum” dediğini anlatı.

SAVCILIK “SUÇLAMALARI KANITLAYAMIYORUZ” DİYEREK DOSYAYI KAPATMIŞTI

Tüm bu suçlamalara ve Effie Angelova’nın mahkeme sunduğu delillere rağmen dava Los Angeles savcılığı tarafından "Hammer ve Angelova arasındaki ilişkinin karmaşıklığı ve rıza dışı, zorla cinsel ilişkiyi kanıtlayamama nedeniyle davayı makul bir şüphenin ötesinde kanıtlayamıyoruz” diyerek ünlü oyuncu için mahkumiyet kararı vermeden dosyayı kapattı ve Hammer’ı suçlamalardan akladı…