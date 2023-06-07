Tecavüz ve yamyamlıkla suçlanan ünlü yıldızın kurbanı olmuştu: Artık erkeklerden korkuyorum!

Haberin Devamı

ARMIE HAMMER'IN DÜŞÜŞÜ DE YÜKSELİŞİ KADAR HIZLI OLDU

Oldukça zengin ve köklü bir aileye doğan 37 yaşındaki Armie Hammer, 2006’da başladığı oyunculuk kariyerinde büyük bir yükseliş yaşıyor, başarılı projelerden kaptığı rollerle adını Hollywood’da sağlam şekilde kazıyordu. Üstelik öğrencilik yıllarından beri büyük bir aşkla bağlı olduğu 10 yıllık eşi Elizabeth Chambers’la çok mutlu bir portre çiziyordu.

Başarılı bir oyuncu, iki çocuk babası, karısına aşık bir eş... Armie Hammer'ın hikâyesi böyle başlamıştı

Çift 2020’de bir anda yollarını ayırmaya karar verdi. Her şey de zaten bu ayrılığın ardından başladı. Çifte yakın kaynaklar ortada büyük bir sadakatsizlik olduğunu, Armie Hammer’ın Elizabeth Chambers’ı sayısız kez ve sayısız farklı kadınla aldattığını konuşmaya başladılar. Ancak bu boşanma ve aldatma söylentilerinin çok daha fazlası 2021’de ortaya çıktı ve deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Her şey 10 yıllık eşinin Hammer'dan boşanmak istemesindne sonra ortaya çıktı

Haberin Devamı

ÖNCE EVLİLİĞİNİNİ SONRA DA İTİBARINI KAYBETTİ

Armie Hammer’la yolu kesişmiş birçok kadın önce sosyal medya yoluyla sonra da mahkemelere başvurarak ünlü ismi hem yamyamlıkla hem de taciz ve tecavüzle suçlamaya başladı. Armie Hammer, çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar göndermiş, onlarla çeşitli fantezilerini gerçekleştirmek istediğini yazmıştı. Bu fantezilerse akla hayale gelmeyecek tecavüz ve şiddet içerikleriyle doluydu.

Armie Hammer tüm bu suçlamalar ortaya çıktığından ve mahkeme süreci başladığından beri hep suçsuz olduğunu iddia etti. Karısını aldattığını ve çok sayıda kadınla birliktelikler yaşadığını kabul eden oyuncu, şiddet, taciz ve tecavüz suçlamalarını ise hep yalanladı. Karşısına çıkan kadınları duygusal ve fiziksel olarak manipüle ettiğini ve onları kendi cinsel isteklerine köle haline getirip kullandıktan sonra terk ettiğini de kabul eden Hammer, yaşadığı her şeyin bu kadınların rızasına dayandığını ve gerçekte bir suç işlemediğini ısrarla, defalarca tekrarladı.

Hammer, suçlamaları kabul etmedi, her şeyin birlikte olduğu kadınların rızası dahilinde gerçekleştiğini iddia etti

Üstüne üstük Hammer yamyamlık gibi akla hayale gelmeyecek suçlamaların yanında, bu durum duyulmaya başladıktan sonra ortaya çıkan kadınlar tarafından şiddet, taciz ve tecavüzle de suçlandı. Ve en sonunda konu mahkemeye taşındı. Şubat 2021’de Effie Angelova adında, 26 yaşındaki bir kadın elinde bir sürü mesajlaşma kaydıyla mahkemenin yolunu tuttu ve Armie Hammer’ın 2017’de kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek ona dava açtı.

Haberin Devamı

KORKUNÇ SUÇLAMALAR: YAMYAMLIK, TACİZ VE TECAVÜZ!

Effie, Armie Hammer’la Facebook’tan tanıştığını ve onu görür görmez ünlü aktöre aşık olduğunu söylemişti. Ancak onun bu ünlü, güçlü ve yakışıklı adama duyduğu hayranlıkla karışık aşk sandığı gibi yaşanmayacak, ona hayatının en zor günlerini geçirtecekti.

Effie Angelova, Armie Hammer tarafından tecavüze uğradığını mahkemede kanıtlayamadı ve açtığı davayı kaybetti

Genç kadın yıldız oyuncunun kendisini ustaca manipüle ettiğini söylüyor, üzerinde baskı kurmakta hiç zorlanmadığını anlatıyordu. İlişki zamanla giderek korkunç bir kâbusa dönüştü ve Effie’nin mahkemede verdiği ifadeye göre Armie Hammer genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Bu şiddet en sonunda tecavüze varacak, genç kadın ünlü ismin defalarca tecavüzüne uğrayacaktı. Armie Hammer hakkında tek konuşan Effie değildi... Aktörün kısa bir ilişki yaşadığı Paige Lorenze de benzer şiddet suçlamalarını yineledi ve onun bedeninde açtığı yaraları da fotoğraflarla belgeledi

Haberin Devamı

MAHKEME ONUN LEYHİNE SONUÇLANDI

“Kaçmaya çalıştım ama izin vermedi” diyordu Effie gözyaşlarıyla. Mahkeme devam ederken Armie Hammer’ın bu şiddet, tecavüz ve yamyamlığa kadar uzanan korkunç davranışlarının sebebini ailesinin geçmişi ışığında arayan bir belgesel bile çekildi. House of Hammer adındaki belgesel için elbette oyuncuya en büyük suçlamaları yönelten genç kadına da ulaşıldı.

Belgeselin çekilme süreci boyunca yapımcıları da yaşadıklarını bir sömürü malzemesi haline getirmekle suçlayan Effie Angelova’nın Armie Hammer’a açtığı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle ünlü yıldıza yöneltilen suçlamaları düşürdü ve ceza vermedi. 2 yıldan fazla süren hukuk mücadelesini kaybeden Effie’nin kâbusları da böylece son bulmak yerine yeniden hayatı dar etmeye başladı.

Haberin Devamı

Armie Hammer mahkeme sonuçlanır sonuçlanmaz Instagram'dan bir açıklama paylaşarak suçsuzluğunu kanıtlayan mahkemeye teşekkür etti

Armie Hammer, suçlamalar artık saklanmayacak boyuta geldiğinde verdiği bir röportajda, bu tür şiddete dayalı cinsel heveslerini 13 yaşındayken bir rahibin tacizine uğramasına bağladı. Kendisinin de aslında bir taciz kurbanı olduğunu iddia eden ve yöneltilen suçlamaları bu şekilde hafifletmeye çalışan Hammer’la 10 yıl evli kalan eşi Elizabeth Chambers da bir süre kocasını savunmaya ve yanında durmaya çalışsa da “Yaşananları ben de herkes gibi basından öğrendim ve şok geçirdim” dedikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Bu mutlu aile tablosu da artık çok uzakta kaldı...

YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN ERKEKLERDEN ARTIK KOKRAR HALE GELDİ

Verilen kararın adaletsizliğinden yakınan genç kadın hem öne çıkıp bu konuda konuşan ve olayı mahkemeye taşıyan isim olduğu hem de davayı kazanamadığı için bir kez daha büyük bir travma yaşadığından dert yandı. Savcılık ofisinin basın sözcüsü Tiffiny Blacknell, kararın ardından bir açıklama yaparak “Cinsel saldırı suçları zorlu davalara yol açtığı için mutlaka bu konudaki en deneyimli savcılarımızı görevlendiriyoruz. Bu konuda suçlamada bulunmak kişiler için zor olsa da etik çerçevede karar vermeye çalışıyoruz. Söz konusu davada Bay Armie Hammer’ı yöneltilen suçlamadan mahkum edebileceğimiz yeterli kanıt bulamadığımızı bildiririm” şeklinde bir açıklama yaptı.

Effie Angelova, adalet mücadelesini kendi durumuna düşen tüm kadınlar adına verdiğini ve bundan vazgeçmeyeceğini söylüyor

Haberin Devamı

Effie Angelova ise yaşadıkları yüzünden hayatı mahvolmuş olsa da iddialarının arkasında durmaya devam ediyor. “Artık yaşadıklarım yüzünden tüm erkeklerden korkan bir oldum” diyen genç kadın Armie Hammer’ın bugüne kadar ortaya çıkıp konuşmaya korkan başka kurbanları olduğunu da söylüyor. “Ben sadece kendim için değil, benim durumuma düşmüş tüm kadınlar için öne çıktım” diyen Effie Angelova adaletin bir gün sağlanacağı konusunda inancını kaybetmemeye çalışıyor.