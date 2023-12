Peri masalı yaşarken hayatı kâbusa döndü… Yıldız kocası tacizci çıktı, hayatı 3 yılda altüst oldu: Cennete bile kime güveneceğini bilmek zor

Haberin Devamı

Call Me By Your Name filmiyle adını tüm dünyaya duyurduğunda herkes Armie Hammer’ın gelecekte kariyerinin zirvesine tırmanacağına, Hollywood’un en gözde oyuncularından biri olacağına kesin gözüyle bakıyordu. Sadece yakışıklı ve başarılı bir oyuncu değil aynı zamanda iyi bir eş ve baba olarak tanınıyordu.

37 yaşındaki aktör Armie Hammer, Effie adında genç bir kadın tarafından tecavüzle suçlanınca Hollywood’da yer yerinden oynadı. 2021’de yapılan bu suçlamanın ardından ünlü aktörle birliktelikler yaşayan diğer kadınlar da ortaya çıktılar ve Hammer’a akla hayale gelmeyecek suçlamalar yönelttiler.

Armie Hammer Hollywood'un en gözde yıldızlarındandı, kariyeri büyük bir yükselişteydi ve herkes onun çok parlak bir geleceği olduğunu söylüyordu... 2020'nin sonlarında doğru başlayan süreç ise tüm dünya için büyük bir şok yaratacaktı

Hammer hayatına giren kadınlara, üstelik de mutlu bir evliliği varken, yani karısını aldatırken cinsel tacizde bulunmuş, sapkınca fantezilerini onların üzerinde uygulamak istemiş hatta yamyamlıkla suçlanmıştı. İlk kurbanın ardından birçok kadın daha kimliklerini saklayarak Armie Hammer hakkındaki bu suçlamaları tekrarladı.

Ünlü oyuncu yıllar süren mahkemelerin ardından tüm suçlamalardan aklandı. Kurbanların tüm itirazlarına ve sundukları kanıtlara rağmen mahkeme Armie Hammer’ın suçlu olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığına kanaat getirdi. Hammer da 2 yıl boyunca sürekli olarak suçlu olmadığı söylemiş; yaşanan her şeyin kadınların rızası dahilinde gerçekleştiğini iddia etmişti.

Hammer başarılı bir aktör, iyi bir eş ve ideal bir aile babası olarak görünüyordu... Oysa geçmişte ilişkiye girdiği birçok kadın tarafından cinsel taciz, yamyamlık ve sapkın fantazilerini denemek için onlara şiddet uygulamakla suçlandı

Armie Hammer, aklandı ancak yaşanan skandal yüzünden kariyerini kaybetti, Hollywood’dan dışlandı ve artık oyunculuk yapma şansı kalmadığı için parlak hayatını geride bırakmak zorunda kaldı. Kaybettiği tek şeyse ünü ve kariyeri olmadı. Armie Hammer’ın çocukluk aşkı Elizabeth Elizabeth Chambers’la yaptığı evlilik sona erdi ve 2 çocuğunun da velayetini kaybetti.

Kendisi de oyuncu ve yapımcı olan ancak evlendikten ve çocukları olduktan sonra kendi kariyerini hiçe sayarak Armie Hammer’ın kariyerine destek veren Chambers “Grand Cayman: Secrets of Paradise” adındaki bir belgesele konuk oldu. Ve Armie Hammer’la evliliğinin bitişiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu tüm bu skandallar yaşanırken Cayman Adaları'nda kaldı, Hollywood'daki kariyeri biten Armie Hammer'ın devremülk satan bir emlakçı olduğu ortaya çıktı... Hammer, mahkemede aklandıktan sonra Los Angelas'a geri döndü

Karayipler’deki Cayman Adaları hakkında bir belgesel yapım olan dizide bu lüks tatil cennetinin gösteri dünyasının ünlüleri ve zengin iş insanları tarafından neden tercih edildiğini ve buraya yerleşen ünlülerin başından geçenleri anlatıyor. Armie Hammer ve Elizabeth Chambers koronavirüs pandemisi sırasında burada karantinaya girmiş ve sonrasında da geri dönmemişti.

Elizabeth Chambers'ın hayatı eşi ve çocuklarıyla sığındıkları cennet adasında altüst oldu... Çocukluk aşkı kocası yamyamlıkla ve tacizcilikle suçlandı, çift bunun üzerine boşandı ve ayrı yollara gitti... Chambers şimdi hayatını yeniden kurdu ve 2 çocuğunu tek başına büyütmeye başladı

“Grand Cayman benim için bir sığınak oldu. Buraya kocamla birlikte üç yıl önce taşındık ama her şey değişti” diyor Chambers. Ve birçokları için bir cennet adası olan bu yerin nasıl kendi cehennemine dönüştüğünü anlatıyor… “Cennette bile kime güveneceğinizi bilmek zor” diyen Chambers, kocasıyla ilgili suçlamalar gündeme ilk geldiğinde ona destek çıkmıştı.

Elizabeth Chambers’ın 2020’de Armie Hammer’dan boşanmak için açtığı dava 2023’te sona erdi ve Chambers 8 ve 6 yaşındaki iki çocuklarının velayetini alarak yeni bir hayat kurdu. "Skandallarla dolu, çok aleni bir boşanma süreci yaşadım" itirafında bulunan Elizabeth Chambers bir süre önce verdiği röportajda da Armie Hammer’ın hayatını nasıl mahvettiğini anlatmıştı.

Armie Hammer ve Elizabeth Chambers Cayman Adaları'ndaki tatillerinden böyle mutlu fotoğraflar paylaşıyorlardı... Bu cennet adadaki son anları ise adeta büyük bir kâbusa dönüşecekti...

Hammer ve Chambers, Hammer'ın kadınlara şiddet uyguladığı yönündeki rahatsız edici iddiaların ardından Temmuz 2020'de 10 yıllık evliliklerinin ardından ayrıldıklarını duyurdular ve Hammer bu süreçte tüm iddiaları şiddetle reddetti. Chambers röportajında evliliklerindeki sorunların aylardır kendini gösterdiğini ve ünlü aktörün pandemi karantinasındaki davranışlarının bardağı taşıran son damla olduğunu söylemişti.

Armie Hammer kedisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş hatta çocuk yaşta tacize uğradığını ve bu yüzden sapkınca cinsel dürtülere sahip olduğunu anlatmıştı

ABD'de Covid vakaları artmaya başladığında çift, çocukları sekiz yaşındaki Harper ve altı yaşındaki Ford ile tatildeydi, bu nedenle Los Angeles'a dönmek yerine Armie'nin babası ve üvey annesiyle birlikte Cayman Adaları'nda karantinaya girmeye karar verdiler. Ancak zaten gergin olan evlilikleri daha da çabuk bozulmaya başladı ve Elizabeth karantina sırasında Armie'yi “olabilecek en kötü eş” olarak tanımladı.

Chambers çocukluk aşkı olan ve yıllar sonra evlendiği kocasının gerçek yüzünü göremediğini, ona güvenmekle hata yaptığını yıllar sonra anladığını itiraf etti

“Kalbim dokuz milyon parçaya bölünmüştü ama yine de onu havaalanına ben götürdüm” diyordu eski eş. “Evlilik her zaman zordur, her ilişki iniş çıkışları atlatır. Özellikle de işin içine başarı ve şöhret girerse; bu durum daha da büyür...” diyen Chambers eski kocası Armie Hammer hakkında ortaya atılan taciz ve yamyamlık iddialarını herkesle birlikte aynı zamanda basından öğrendiğini söylemişti.