Bir zamanların çocuk yıldızı sokakta çıplak gezerken bulunmuştu... Zor günler geride kaldı: Şimdi gören tanıyamaz!

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Uzun yıllardır ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayan ve deyim yerindeyse “perişan” haliyle objektiflere takılan Bynes’ı görenler tanımakta zorlandı. Elinde kahve bardakları, California sokaklarında görüntülenen ünlü oyuncu kendini baştan aşağı değiştirmiş, adeta bambaşka bir haline gelmişti.

YENİ HALİNİ GÖREN TANIMAKTA ZORLANDI

Epey kilo verdiği ve ekran önünde olduğu yıllardaki fit görüntüsüne geri döndüğü fark edilen Amanda Bynes, saçlarını da platin sarısına çevirmiş, kendini yenileyerek büyük bir imaj değişikliğine gitmişti. Bunlar aslında gösteri dünyasının ünlüleri için sıradan durumlar elbette. Ancak konu Amanda Bynes olunca durum biraz farklılaşıyor…

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1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başlarında rol aldığı dizilerle şöhrete kavuşan çocuk yıldız Amanda Bynes, Nickelodeon’ın gençlik dizileriyle şöhretini artırmıştı. Daha sonra sinemaya geçen yıldız oyuncu Hairspray ve Easy A gibi filmlerde oynadıktan sonra sağlam bir kariyere doğru ilerlemişti. Amanda Bynes her seferinde kendini toplarladığı düşünülse de hep yeniden dibe düşmüştü... Vesayetin ardından özgürlüğüne kavuşan ünlü oyuncu bu kez de Los Angeles sokaklarında çıplak halde gezerken bulunmuş ve tedavi altına alınmıştı

BRITNEY'LE AYNI KADERİ PAYLAŞTI: 10 YIL VESAYET ALTINDA KALDI

2010’dan itibaren özel hayatında sorunlar yaşamaya başlayan oyuncu uyuşturucu bağımlığı batağına düştü. Tedavi görmek için oyunculuğa ara verdiğini açıklayan Amanda Bynes, 2013 yılında yasal olarak vesayet altına alındı.

Tıpkı kendisi gibi genç yaşta gelen şöhreti kaldıramayan Britney Spears gibi ailesinin vesayeti altına giren Bynes’ın yasal sorumlusu uzun yıllar boyunca annesi oldu. Güzel yıldızın vesayet süreci bir yıl önce sona ermişti ve Amanda Bynes yeniden özgürlüğüne kavuşmuştu. Ailesi mahkemenin vesayeti kaldırması kararını desteklemiş, kızlarına güvendiklerini ve onun kendine iyi bir gelecek kuracağına inandıklarını söylemişti.

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2013’te, Britney Spears örneğinde olduğu gibi Amanda Bynes da annesinin vesayeti altına girdi. Ve o da 10 yıl boyunca iyileşmek ve eski günlerine dönebilmek için hayatının kontrolünü ailesine bırakmış oldu. Bynes’ın vesayeti de bu yıl sonlandı ve 10 yıl sonra eski çocuk yıldız yeniden özgürlüğüne kavuştu. Buhranlarla dolu zor yıllardan sonra eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncunun geçirdiği değişim dikkat çekti

TAM İYİLEŞTİ DERKEN SOKAKTA ÇIRILÇIPLAK DOLAŞIRKEN GÖRÜLDÜ

O günlerde ailesi, mahkemenin vesayeti kaldırma kararını desteklemiş ve kızlarına güvendiklerini açıklamıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi ve Amanda Bynes bir kez daha büyük bir buhranın içine düştü. Geçen mart ayında Los Angeles sokaklarında çırılçıplak dolaşırken görüldü. Ünlü oyuncu bir süre bu şekilde dolaştıktan sonra kendisi polisi çağırarak yardım istemişti.

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Bir psikiyatri merkezine kaldırılan Amanda Bynes bir süre tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldı. Ancak haziranda bir kez daha polise yapılan bir çağrının ardından tekrar gözetim altına alındı. Dün gelen haberlere göre bu zorunlu hastane ziyareti sonrasında hayatına devam etmeye çalışan ünlü oyuncu bu kez zorunlu olarak değil kendi isteğiyle yeniden bir ruh sağlığı merkezine gitti.

Amanda Bynes tamamen değişen görünümyle birlikte yeni bir podcast programı sunmaya başladığını açıkladı

HAYATINI DA GÖRÜNÜMÜNÜ DE DEĞİŞTİRDİ

Hazirandaki zorunlu hastaneye yatışının ardından ağustos ayının sonunda salınan Amanda Bynes, bu kez kendi isteğiyle yoğun bakım hizmeti veren bir psikiyatri merkezine yattı. İşte bu merkezde yeniden tedavi altına alınan Bynes, geçmişteki bu zorlu süreci geride bırakıp hem görünümünü hem de hayatının gidişatını bir kez daha değiştirdi.

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Gösteri dünyasının birçok ünlü ismi gibi kendi adını taşıyan bir podcast programı yapmaya başlayan yıldız isim oyunculuk kariyerine geri dönmeden önce bir süre kameraların önünde değil bir mikrofonun ardından hayranlarına seslenecek ve deyim yerindeyse eski parlak günlerine dönmeye çalışacak.





"MANİKÜRCÜ OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Bynes sadece 2023 yılı içinde üç kez ruhsal tedavi görmek üzere bir merkeze yattı, bunlardan biri kendi isteğiyle gerçekleşirken ikisinde zorunlu olarak tedavi görmesi sağlandı. Amanda Bynes’la bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren, son olarak ayrıldıkları yolunda haberlerle gündeme gelen nişanlısı Paul Michael, onun bipolar bozukluk için kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bu tür sıkıntılarının da ilaç kullanmamasından kaynaklandığı açıklamıştı.

Amanda Bynes’la bir dargın bir barışık aşk yaşayan ve birkaç ay önce ondan ayrılan eski nişanlısı Paul Michael ünlü yıldızın bipolar bozukluğu olduğunu ve ilaç kullanmazsa başını derde soktuğunu söylemişti

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Amanda Bynes 2018’de, hâlâ vesayet altındayken kendini toparladığını açıklamış ve oyunculuğa geri dönmek istediğini söylemişti. Ancak daha sonra karar değiştiren ünlü oyuncu Los Angeles’taki Fashion Institute of Design & Merchandising adındaki okula kayıt yaptırmış ve manikürcü olmak istediğini söyleyerek kozmetik eğitimi almaya başlamıştı.