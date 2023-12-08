Eşleri tarafından aldatıldılar sonra da sevgili oldular! 'Onlar bize ihanet etmeseydi belki de tanışmayacaktık'

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BİR YILDIR KONUŞULAN İHANET SKANDALI
Amerikan basını artık onlara ‘muhabbet kuşları’ demeye başlamıştı. Yasak aşkın iki ünlü kahramanıysa bir süredir ilişkilerini kimseden saklamadan yaşamaya başladı.
Hem başkalarıyla evli olan hem de birlikte bir program sundukları için iş arkadaşı sayılan Amy Robach ve T.J. Holmes’un evlilik dışı ilişkisi 2022’nin sonunda ortaya çıktı ve bu yıl boyunca gündemde kalmaya devam etti.
YAKINLIKLARI İŞ ARKADAŞLIĞINDAN SANILIYORDU, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Good Morning America adındaki, ülkenin en çok izlenen sabah haberleri programlarından biri olan yapımın ortak sunucuları uzun süredir aynı ekranı paylaşıyor, samimiyetleri de yakın iş arkadaşları olmalarına bağlanıyordu.
Oysa ikisi de evli olan ünlü sunucular bir yandan eşleriyle poz vermeye devam ederken bir yandan da yasak bir aşk yaşıyordu. Sürekli gizli gizli buluşan ikili en sonunda birlikte fotoğrafları çekilerek deyim yerindeyse “yakayı ele verdi”.
İKİSİ DE EVLİ OLAN SUNUCULAR İŞLERİNDEN KOVULDU
Bu noktadan sonra da artık saklanmaktan vazgeçtiler. Ve ilişkilerini saklayamayıp, henüz ikisi de boşanmadan aşk yaşadıkları ortaya çıkınca Holmes ve Robach nasıl yıllarca birlikte çalıştılarsa aynı şekilde ABC News kanalı tarafından işlerinden kovuldular.
Skandal çift Amy Robach ve T.J. Holmes, yaşananların hiçbirini umursamadan artık herkes her şeyi öğrendi rahatlığıyla el ele, dudak dudağa gezip tozlamaya, davetlere birlikte katılmaya başladılar. Kaybettikleri sunuculuk işlerinin yerine de yine birlikte sundukları bir podcast geldi.
ALDATILAN ESKİ EŞLER BİRBİRLERİYLE SEVGİLİ OLDU!
Bu ihanet hikayesinin aldatılan tarafları, Amy Robach ve T.J. Holmes’un eski eşleri ise her şey olup bittikten bir yıl sonra en az bu skandal kadar ses getiren yeni bir maceranın kahramanı oldular: Aldatılıp erk edilen eski eşler de birbirleriyle aşk yaşamaya başladılar!
Amy Robach’ın eski eşi, ünlü oyuncu Andrew Shue ve T.J. Holmes’un eski karısı, ünlü bir avukat olan Marilee Fiebeg gönüllerini birbirlerine kaptırdı. Bu beklenmedik aşkın müsebbibi ise aynı skandalın kahramanı olmaları ama bu ihanet öyküsünde suçsuz olan tarafta yer almalarıydı.
İHANET ACISINI PAYLAŞIRKEN BAŞLAYAN YAKINLAŞMA AŞKA DÖNÜŞTÜ
Bu yeni aşkın kahramanları Andrew Shue ve Marilee Fiebeg, eşleri yıllarca birlikte çalıştıkları ve yakın bir arkadaşlık ilişkileri olduğu için zaten tanışıyorlardı. Ancak bu tanışıklık çok derin değildi ve 2 ünlü çift sadece işle ilgili toplantılarda, davetlerde bir araya geliyordu.
Andrew Shue ve Marilee Fiebeg’in yakın çevresi ikilinin geçmişte birbirlerini sadece sosyal ortamlarda gördüklerini ve “tanış” olduklarını söyledi. Bu kaynakların iddialarına göre taze aşıklar eşleri tarafından ihanete uğrayınca bu üzüntüyü paylaşmaya ve yakınlaşmaya başladılar.
“EŞLERİ ONLARI BİRBİRLERİYLE ALDATMASAYDI BU AŞK YAŞANMAZDI”
“Eşleri onları birbirleriyle aldatmasaydı onlar da yakınlaşıp aşk yaşamaya başlamazdı” diyen yakın çevreleri Fiebeg ve Shue'nun boşanmalarının ardından daha güçlü bir dostluk geliştirdikleri ve sonunda yaklaşık altı ay önce sevgili olduklarını söyledi.
Hatta daha da dikkat çekici bir iddiaya göre aldatılan eşler, Holmes ve Robach'ın fazla “samimi” hallerinden rahatsız olmuş, aldatıldıklarını hissederek birbirleriyle dertleşmeye başlamışlardı. İhanet iddiaları ortaya atılıp sevgili oldukları açığa çıkan iki ünlü sunucu aldatma suçlamasını reddetmiş; evliliklerinin gerçekte bittiğini sadece kağıt üzerinde devam ettiğini söylemişti.