Eşleri tarafından aldatıldılar sonra da sevgili oldular! 'Onlar bize ihanet etmeseydi belki de tanışmayacaktık'

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BİR YILDIR KONUŞULAN İHANET SKANDALI

Amerikan basını artık onlara ‘muhabbet kuşları’ demeye başlamıştı. Yasak aşkın iki ünlü kahramanıysa bir süredir ilişkilerini kimseden saklamadan yaşamaya başladı.

Yıllarca birlikte ekrana çıkan iki ünlü sunucunun iş arkadaşlığı ilerledi ve aşka dönüştü... Ancak my Robach ve T.J. Holmes başkalarıyla evliydi ve bu ilişkinin ortaya çıkması büyük bir skandala yol açtı

Hem başkalarıyla evli olan hem de birlikte bir program sundukları için iş arkadaşı sayılan Amy Robach ve T.J. Holmes’un evlilik dışı ilişkisi 2022’nin sonunda ortaya çıktı ve bu yıl boyunca gündemde kalmaya devam etti.

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YAKINLIKLARI İŞ ARKADAŞLIĞINDAN SANILIYORDU, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Good Morning America adındaki, ülkenin en çok izlenen sabah haberleri programlarından biri olan yapımın ortak sunucuları uzun süredir aynı ekranı paylaşıyor, samimiyetleri de yakın iş arkadaşları olmalarına bağlanıyordu.

Amy Robach ve T.J. Holmes bu yasak aşkı inkar etmeye çalışsalar da sürekli olarak kaçamak buluşmalarında sarmaş dolaş yakalanmaya başladılar ve en sonunda birlikteliklerini kabul ettiler: Bu da iki ünlü sunucunun anında çalıştıkları kanaldan kovulmasına yol açtı

Oysa ikisi de evli olan ünlü sunucular bir yandan eşleriyle poz vermeye devam ederken bir yandan da yasak bir aşk yaşıyordu. Sürekli gizli gizli buluşan ikili en sonunda birlikte fotoğrafları çekilerek deyim yerindeyse “yakayı ele verdi”. Amy Robach’ın eşi Andrew Shue eski bir futbolcu ve aynı zamanda çok sevilen ‘Melrose Place’ dizisinde de oyunculuk yapmış eski bir aktör. İkisinin de önceki evliliklerinden çocukları var. Amy Robach ve Andrew Shue 2010 yılında evlenmişti

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İKİSİ DE EVLİ OLAN SUNUCULAR İŞLERİNDEN KOVULDU

Bu noktadan sonra da artık saklanmaktan vazgeçtiler. Ve ilişkilerini saklayamayıp, henüz ikisi de boşanmadan aşk yaşadıkları ortaya çıkınca Holmes ve Robach nasıl yıllarca birlikte çalıştılarsa aynı şekilde ABC News kanalı tarafından işlerinden kovuldular.

T.J. Holmes da 13 yıllık eşi Marilee Fiebeg'e Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla aşkını ilan ediyordu ancak bunu yaparken bir yandan iş arkadaşıyla çoktan aşk yaşamaya başlamıştı: T.J. Holmes'un eski ilişkilerinden bir kızı ve bir oğlu, ünlü avukat Marilee Fiebeg'den de 10 yaşında bir kızı var

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Skandal çift Amy Robach ve T.J. Holmes, yaşananların hiçbirini umursamadan artık herkes her şeyi öğrendi rahatlığıyla el ele, dudak dudağa gezip tozlamaya, davetlere birlikte katılmaya başladılar. Kaybettikleri sunuculuk işlerinin yerine de yine birlikte sundukları bir podcast geldi.

ALDATILAN ESKİ EŞLER BİRBİRLERİYLE SEVGİLİ OLDU!

Bu ihanet hikayesinin aldatılan tarafları, Amy Robach ve T.J. Holmes’un eski eşleri ise her şey olup bittikten bir yıl sonra en az bu skandal kadar ses getiren yeni bir maceranın kahramanı oldular: Aldatılıp erk edilen eski eşler de birbirleriyle aşk yaşamaya başladılar!

İki ünlü sunucu ihanet iddilarını reddetmiş, kağıt üzerinde evli olsalar da aslında evliliklerinin fiilen sonlandığını söylemişlerdi... Bilmedikleri şeyse onlar ihanete kendilerini kaptırmışken eşlerinin giderek yakınlaştığıydı...

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Amy Robach’ın eski eşi, ünlü oyuncu Andrew Shue ve T.J. Holmes’un eski karısı, ünlü bir avukat olan Marilee Fiebeg gönüllerini birbirlerine kaptırdı. Bu beklenmedik aşkın müsebbibi ise aynı skandalın kahramanı olmaları ama bu ihanet öyküsünde suçsuz olan tarafta yer almalarıydı.

İHANET ACISINI PAYLAŞIRKEN BAŞLAYAN YAKINLAŞMA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Bu yeni aşkın kahramanları Andrew Shue ve Marilee Fiebeg, eşleri yıllarca birlikte çalıştıkları ve yakın bir arkadaşlık ilişkileri olduğu için zaten tanışıyorlardı. Ancak bu tanışıklık çok derin değildi ve 2 ünlü çift sadece işle ilgili toplantılarda, davetlerde bir araya geliyordu.

Fotoğrafta birlikte görülen Andrew Shue ve Marilee Fiebeg birbirlerini tanıyorlardı ancak eşleri iş arkadaşı olduğu için sadece sosyal ortamlarda bir araya geliyorlardı: Uğradıkları ihanet bu iki insanı her geçen gün birbirlerine yaklaştırdı

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Andrew Shue ve Marilee Fiebeg’in yakın çevresi ikilinin geçmişte birbirlerini sadece sosyal ortamlarda gördüklerini ve “tanış” olduklarını söyledi. Bu kaynakların iddialarına göre taze aşıklar eşleri tarafından ihanete uğrayınca bu üzüntüyü paylaşmaya ve yakınlaşmaya başladılar. Yaşadıkları ihanet acısıyla sık sık görüşmeye başlayan, aldatılan iki eski eş en soonunda birbirlerine aşık oldu: İlişkilerini saklayan çiftin 6 aydır birlikte oldukları ortaya çıktı

“EŞLERİ ONLARI BİRBİRLERİYLE ALDATMASAYDI BU AŞK YAŞANMAZDI”

“Eşleri onları birbirleriyle aldatmasaydı onlar da yakınlaşıp aşk yaşamaya başlamazdı” diyen yakın çevreleri Fiebeg ve Shue'nun boşanmalarının ardından daha güçlü bir dostluk geliştirdikleri ve sonunda yaklaşık altı ay önce sevgili olduklarını söyledi.

Haklarında söylenen hiçbir şeye aldırmayan ve ihanet iddialarını reddeden ünlü aşıklar artık saklanmaktan vazgeçtiler... Yakın çevreleri ise bu ihanet yaşanmasaydı Holmes ve Robach'ın eski eşlerinin asla bir araya gelmeyeceğini söylüyorlar

Hatta daha da dikkat çekici bir iddiaya göre aldatılan eşler, Holmes ve Robach'ın fazla “samimi” hallerinden rahatsız olmuş, aldatıldıklarını hissederek birbirleriyle dertleşmeye başlamışlardı. İhanet iddiaları ortaya atılıp sevgili oldukları açığa çıkan iki ünlü sunucu aldatma suçlamasını reddetmiş; evliliklerinin gerçekte bittiğini sadece kağıt üzerinde devam ettiğini söylemişti.