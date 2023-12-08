Ünlü şarkıcı gönlünü eski sevgilisinin arkadaşına kaptırdı... 'O benim başıma gelen en iyi şey'

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Küçücük yaşından itibaren kameralar karşısında ve göz önünde olan Selena Gomez, en çok konuşulan büyük aşkını Justin Bieber ile yaşamıştı. O zamanlar her ikisi de gencecik olan ikili, 2011 yılının başında birlikte olduklarını doğruladı. Bu aşk yıllarca bir dargın bir barışık devam etti.

Gösteri dünyasının en unutlmaz aşk hikayelerinden birini, üstelik de tüm dünyanın gözleri önünde fırtınalı bir şekilde yaşayan Selena Gomez Justin bieber çifti yıllarca manşetlerden inmedi

Müzik kariyerlerindeki başarılar bir yana tüm hayranları ve elbette magazin basını için de Gomez’in adı Bieber olmadan, Bieber’ın adı da Gomez olmadan anılmaz oldu. Bu unutulmaz aşkı iki şarkıcı da hit olan sayısız şarkılarında anlatmıştı. 2018’de Justin Bieber’ın Hailey Baldwin’le evlenmesiyle yıllar süren bu hikaye sona erdi.

Justin Bieber 2018'de Hailey Baldwin'le evlendi ama bu kez de iki kadın; Hailey ve Selena bir süre Justin Bieber aşkları yüzünden sosyal medya üzerinden kavga etti

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Selena Gomez bu süreçler yaşanırken ve sonrasında özel hayatındaki çalkantıları, üzüntülerini ve sevinçlerini hep açık yüreklilikle sosyal medyadan paylaşıp durdu. Bazı zorlu dönemlerde hesaplarını kapattı, mutlu olduğunda hayranlarını paylaşım yağmuruna tuttu.

Selena Gomez sosyal medyadan samimi itiraflar yapması ve özel hayatıyla ilgili iniş çıkışları hayranlarıyla paylaşmasıyla tanınıyor

En sonunda da yeni aşkını yine yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilan etti. Ama bu son hamlesi çok ses getirdi çünkü kendi itirafına göre 6 aydır gizlice aşk yaşadığı kişi en büyük aşkı Justin Bieber’ın yakın arkadaşı ve birlikte de çalıştığı ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco çıktı!

Ünlü şarkıcı büyük aşkı Justin Bieber'ın yakın arkadaşı Benny Blanco’yla ilişki yaşadığını da Instagram'da itiraf etti

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Üstelik Selana Gomez bu itirafları yapmak için ilginç bir yöntem seçmişti: Bieber’ın “kankası” olmasıyla ve yıllardır onunla çalışmasıyla ünlenen Benny Blanco’yla aşk söylentileri birçok hayran sayfasında dile getirilen Selena Gomez bu iddialara yorum yazarak aşk yaşadığını doğruladı.

Bu aşkla ilgili yapılan yorumların arasına dalıp ilişkiyi onaylayan Gomez çok mutlu olduğunu ve Benny Blanco’nun ona bugüne kadar birlikte olduğu herkesten daha iyi davrandığını yazdı

Kendisiyle ilgili bu aşk söylentilerini tartışıldığı hesaplara beğeni vermekle kalmayıp yorum kısmına girerek “Evet onunla birlikteyiz” yazarak, Benny Blanco ile 6 aydır ilişkisi olduğunu itiraf etti. Tek bir yorumla yetinmeyen Gomez birkaç sefer daha aynı yorumları yazdı.

Hayranları bu işte bir tuhaflık var diyerek Selena Gome'in hesabının ele geçirildiğini iddia eidnce ünlü şarkıcı bu kez de Benny Blanco olduğu düşünülen biriyle sarmaş dolaş bir pozunu hikayeler kısmından paylaştı

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“O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Bugüne kadar birlikte olduğum herkesten daha iyi. Bu bir gerçek” yazarak Blanco ile ilişkisini doğrulayan Selena Gomez’in hayranları ünlü şarkıcının Instagram hesabının hack’lenmiş olabileceğini bile düşündü.

Benny Blanco, Gomez ve Bieber geçmişte tartıştığında Bieber'dan yana taraf olmuş, Gomez'le ilgili hoş olmayan açıklamalar yapmıştı

Çünkü Benny Blanco geçmişte, Gomez ve Justin Bieber sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine hoş olmayan şeyler yazarken ve tüm hayranlarının önünde tartışırken Benny Blanco Bieber’ın tarafını tutmuş ve Gomez hakkında hoş olmayan yorumlar yapmıştı.

Bir müzik yapımcısı olan Benny Blanco ve Selena Gomez 2021'de Gomez'in bir şarkısı için birlikte çalışmıştı; ikilinin o zamandan beri yakın bir ilişki içinde olduğu düşünülüyor

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Selena Gomez bu hack’lenme olayı gündeme gelince adeta el yükseltti ve bu kez de hikayeler kısmından yüzü görünmeyen ancak Benny Blanco’ya çok benzeyen bir adamla sarmaş dolaş halde bir fotoğrafını paylaştı. Ve böylece yazdığı şeyleri bir de fotoğrafla kanıtlamak istedi.

Hayranlarının bu ilişkiye yaptıkları yorumlara sinirlenen Selena Gomez "Eğer beni önemsemiyorsanız istediğinizi söylemekte özgürsünüz. Ama sözlerinizin hayatımı yönlendirmesine asla izin vermeyeceğim. Asla. Benden bu kadar. Eğer beni en mutlu halimle kabul edemiyorsanız, o zaman hayatımda hiç olmayın" yazarak tepki gösterdi.