İlişkilerini bir yıldır herkesten saklamışlar: Ünlü sunucu kraliçenin eski kocasıyla aşk yaşıyor!

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Zaten isimlerini yazınca kimlerden bahsettiğimizi hemen anlayacaksınız… Prenses Diana’nın Charles’la mutsuz evliliğini bitirip gerçek aşkı bulmuşken trajik şekilde ölmesi, Prens William ve büyük bir aşkla sevdiği eşi Kate Middleton’la evlilikleri, ailenin küskün prensi Harry ve onun istenmeyen karısı Meghan’ın maceraları…

İngiliz kraliyet ailesi her zaman haklarında ortaya çıkan bu tür haberler ve dedikodularla çalkalanıyor, böylece gündem yaratmaya da devam ediyor. Bu kez gelen haberse hiç akla gelmeyecek, biraz da deyim yerindeyse “yaşını başını almış” üyelerle ilgili oldu.

Anne Robinson bir yıldır Kraliçe Camilla'nın eski eşi ve kraliyet ailesinin yakın dostu olan Andrew Parker Bowles'la gizli bir aşk yaşıyormuş

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Gerçi aile üyesi demek pek doğru değil ama bahsi geçen kişinin aileyle büyük bağı da inkar edilemez bir bağ! Yıllar boyu İngiliz televizyonlarının en sevilen sunucularından olan, BBC dahil sayısız kanalda sayısız programda çalışmış saygın isim Anne Robinson’ın 1 yıldır gizli gizli Kraliçe Camilla’nın eski kocası Andrew Parker Bowles’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İngiltere televizyonlarının en sevilen ve tecrübeli sunucularından Robinson Camilla ile de yakın ilişkilere sahip

“Televizyonun kraliçesi” olarak anılan ve sunduğu programlardaki sert tavırlarıyla meşhur olan 79 yaşındaki ünlü sunucu gönlünü İngiltere Kraliçesi Camilla’nın boşandığı kocası 83 yaşındaki Andrew Parker Bowles’la aşka yelken açtığı, ikilinin bir yıldır gizlice sevgili olduğu açığa çıktı.

Andrew ve Camilla 1973'te evlenmiş ve 1995'te boşanmıştı... Çiftin evliliğine Camilla'nın Charles'a duyduğu aşk gölge düşürmüştü ancak eski bir subay olan Bowles'un da çok çapkın olduğu hep konuşuluyordu

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Andrew'un eski eşi Kraliçe Camilla'nın, bu sürpriz aşkı bildiği ve ilişkiyi desteklediği iddia edildi. Camilla, İngiliz televizyonlarının bu deneyimli ismiyle uzun yıllardır tanışıyor. Her ikisi de iki kez evlenmiş olan Anne Robinson ve Andrew Parker Bowles çiftin bir arkadaşı The Sun gazetesine "İkisi de bunu mümkün olduğunca uzun süre gizli tutmak istedikleri için birlikte fotoğraf çektirmekten özenle kaçındılar” açıklamasını yaptı.

Andrew Parker Bowles'un aileyle ne kadar yakın olduğu bu fotoğraftan bile belli oluyor: Eski eş Charles ve Camilla'nın düğünün bile baş konuklarındandı

Yakın çevresi ünlü sunucu için "Annie herkese gururla bir pazarcı tavuk satıcısının kızı olduğunu ve bir züppeden olabildiğince uzak durmak istediğini söylerdi. Şimdi ise kraliyet ailesiyle bağları olan, Ana Kraliçe ve Prenses Anne ile sıkı fıkı görüşen bir adama aşık oluverdi. Alın size şahane bir dizi senaryosu!” yorumunu yaptılar.

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Sert kişiliğiyle tanınan ve ekranlardayken bile hiç gülmeyen yüzüyle hafızalarda yer eden Anne Robinson’ın, kraliçenin eski eşiyle çok mutlu olduğu söyleniyor: "Annie ve Andrew çok iyi anlaşıyorlar - Annie Andrew'u çok güldürüyor ve Andrew da Annie'yle dalga geçebilen ender insanlardan biri”.

Anne Robinson ekranların en sert ve yüzü hiç gülmeyen isimlerindendi: Şimdilerde ise yeni aşkı Andrew Parker Bowles ile çok eğlendiği söyleniyor (Fotoğrafta Robinson'un yanında İngiltere Dış İşleri Bakanı David Cameron var)

Çifti ortak arkadaşları tanıştırmış. Televizyon sunuculuğundan hatırı sayılır bir birikim elde eden ve yanında personel çalıştıran Anne Robinson’a Andrew Parker Bowles’ın sık sık yemek pişirdiği, ünlü sunucunun da bundan çok hoşlandığı söyleniyor.

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İngiliz ordusunda üst düzey bir subay olan Andrew Parker Bowles 1973'te Camilla ile evlenmiş, bu evlilik hep Charles ve Camilla’nın ölümsüz aşkının gölgesinde yaşanmıştı. Çift 1995 yılında boşandı. Camilla da daha sonra o yıllarda Galler Prensi olan Charles’la evlendi.

Bowles aslında Camilla'dan önce gönlünü Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne'e kaptırmıştı... Bu evlilik gerçekleşmedi ama Anne ve Adrew hep çok iyi iki dost olarak kaldılar hatta eski eş Anne'in kızı, Elizabeth'in torunu Zara Tindall'ın da vaftiz v-babası

Camilla, İngiliz halkının trajik şekilde ölen eski Galler Prensesi Diana’ya olan sevgisini iyi bildiği için bu unvanı almak istemedi ve yıllar boyunca Cornwall Düşesi olarak anıldı. Kraliçe Camilla’nın iki çocuğunun da babası olan eski eşi Andrew ile iyi ilişkileri var. Hatta eski eş, Charles ve Camilla’nın 2006’daki düğününe bile davetliydi.

İngiliz basınına göre Kraliçe Camilla, eski eşinin Anne Robinson'la olan ilişkisinin en büyük destekçilerindenmiş...

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Andrew Parker Bowles’ın saraydaki en yakın dostu sadece Camilla da değil. Gençlik yıllarında çapkınlığıyla isim yapan ve aslında önce Elizabeth’in kızı, Charles’ın kardeşi Prenses Anne ile flört etmiş, Camilla ile görüşmeye başladıktan sonra bile Anne’e olan aşkından vazgeçememişti.

Anne ve Andrew Parker Bowles aralarında yaşananlara rağmen yıllar boyunca dost kalmaya ve görüşmeye devam ettiler. Bowles’ın babası Elizabeth’in annesi, Ana Kraliçe olarak anılan Elizabeth ile de arkadaştı ve o ölene kadar görüşmeye devam ettiler.