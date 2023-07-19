Eski gelini anlattı: Siz "yuva yıkan" Kraliçe Camilla’yı bir de ondan dinleyin!

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CAMILLA PARKER BOWLES: TÜM DÜNYANIN NEFRET ETTİĞİ "YUVA YIKAN" KADIN!

Tüm dünya onu Camilla Parker Bowles olarak tanıdı ve tanıdığına da aslında pek memnun olmadı… İngiltere’nin Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra yeni kraliçesi olan Camilla, tıpkı kendinden önceki kraliçeler gibi artık sadece ilk adıyla anılıyor. 17 Temmuz’da 76. yaş gününü kutlayan Camilla bir zamanlar herkesin nefretini toplayan bir magazin figürüyken artık etrafındakilerin zarifçe eğilip selam verdiği güçlü bir kraliyet ailesi üyesi.

Tüm dünya ona "yuva yıkan" kadın dedi, herkes ona sırtını döndü... Ama Charles'a olan aşkından hiç vazgeçmeyen Camilla artık İngiltere'nin kraliçesi oldu!

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Soylu bir aileden gelen, babası hem baronluk varisi hem de kraliyet ordusunda bir binbaşı olan Camilla, İngiliz soylularına hiç yabancılık çekmeden büyüdü ve aslında sonradan bir üyesi olacağı kraliyet ailesine de yakınlığı vardı.

Camilla 1970’de bir polo maçında 24 yaşındaki Galler Prensi Charles’la tanıştığında 26 yaşındaydı. İkisi de birbirlerinden hoşlandı ama yolları ayrıldı. Camilla Charles’la tanıştıktan sadece 3 yıl sonra İngiliz ordusunda subay olan Andrew Parker Bowles’la, Charles ise 1981’de Lady Diana Spencer’la evlendi.

Yıllar boyu tüm dünyanın gözünde şeytanlaştırılan Camilla aslında kraliyetin insani yönünü temsil ediyor.. Camilla'nın Tom ve Laura adında iki çocuğu ve 5 de torunu var

CHARLES'A OLAN AŞKI ONU BİR GÜN KRALİÇE YAPTI AMA...

Charles ve Camilla’nın yarım kalan aşkı aslında ikisinin gönlünden de hiç silinmemişti. Charles ve Diana’nın aslında pek de birbirleri için yaratılmış olmamaları ve yıllar boyu mutsuz bir evlilik yaşamaları nedeniyle Camilla’nın adı sürekli gündeme geliyor; Galler Prensi Charles’ın Camilla yüzünden halkın sevgilisi olan Prenses Diana’yı üzdüğü söyleniyordu.

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Camilla, eşi Andrew Parker Bowles’dan 1995’te ayrıldı. Charles ve Diana’nın evliliği de – elbette Kraliçe Elizabeth’ten en sonunda izin çıkmasıyla birlikte – 1996’da bitti. Ve Diana’nın 1995’te, Charles’la ayrıldıktan ancak resmen boşanmadan önce verdiği bomba röportajda tüm gerçekler ortaya döküldü. Diana “Biz aslında bu evliliği hep üç kişi yaşadık” deyivermiş ve mutsuz evliliğinin sebebi olarak Charles ve Camilla arasındaki ilişkiyi işaret etmişti.

Camilla'nın iki çocuğu resmi saray portresinde... Ancak Sara henüz Tom Parker Bowles'la evli olmadığı için bu resmi fotoğrafta bulunmuyor

Diana’nın her şey olup bittikten, artık özgür ve mutlu bir kadın olarak yaşama şansına erişmişken 1997’de trajik bir şekilde ölmesi Camilla’ya yönelen nefreti iyice artırdı. O artık hem İngiltere kraliyetinin gördüğü en büyük skandallardan birinin baş kahramanı hem de halkın sevgilisi Diana’nın trajik ölümüne sürüklenmesinin de baş sebeplerinden biriydi.

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DIANA'NIN UNVANINI KULLANMAK İSTEMEDİ

Ancak ne olursa olsun Charles ve Camilla’nın aşkı bitmedi. Diana’nın ölümü küllenmeye başladıktan sonra yeniden yakınlaşan Charles ve Camilla önce kendilerini aileye kabul ettirdiler sonra da 2005’te evlendiler. Camilla bu evlilikten sonra Galler Prensesi unvanını Diana’ya duyulan saygı ve sevgi yüzünden almadı ve normalde İngiltere hükümdarının en büyük oğlu için kullanılan Cornwall Dükü unvanının kadın versiyonunu seçerek Cornwall Düşesi oldu.

Camilla ve Charles Tom ve Sara Parker Bowles'un düğününe böyle gelmişti hatta genç prensler William ve Harry de düğünün davetlileri arasındaydı

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Charles’la evli kaldığı süre boyunca geri planda kalmayı seçen ve kendisine duyulan öfke ve nefretin dinmesi için sabırla bekleyen Camilla başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere herkesin sevgi ve saygısını kazandı. Ve normalde Charles tahta oturduğunda onun eşi olarak Konsort Kraliçe unvanı taşıması gerekirken sadece İngiltere Kraliçe olarak anılmaya başladı.

ELIZABETH BİR ZAMANLAR İSTEMEDİĞİ GELİNİNİ KRALİÇE YAPTI

Bunu da bir zamanlar kendisini gelin olarak istemeyen Elizabeth sayesinde başardı. Elizabeth ölmeden önce oğlu tahta geçtiğinde Camilla’nın bu unvana sahip olmasını istediğini özel olarak belirtmişti. Hep ikinci kadın olarak anılmayı, Diana’yla kıyaslanıp çirkin ve yaşlı bulunmayı, dul ve iki çocuklu olduğu için kraliyet ailesine uygun bulunmamayı ve yuva yıkan kadın sıfatı taşımayı umursamadı Camilla.

Uzun yıllar Vogue dergisi için editörlük yapan Sara Parker Bowles artık kendi moda markasını kurdu

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Umursadıysa da bunu içinde tuttu, Charles’a duyduğu aşka ve bağlılığa sarıldı ve deyim yerindeyse bağrına taş basarak bu çok uzun yıllar boyunca süren nefret fırtınasından sağ salim çıkmayı başardı.

76. DOĞUM GÜNÜNDE ONU ESKİ GELİNİ ANLATTI

Her ne kadar üvey oğlu Prens Harry’nin kitabında “üvey annem bir şeytandır” suçlamalarına maruz kalmış olsa da zaman içinde halk onun gerçek yüzünü, yıllar boyunca basın tarafından şeytanlaştırılan yumuşak karakterini tanıdı ve sadık bir eş ve yol arkadaşı olarak Camilla’yı bağrına basmaya başladı.

Tom Parker Bowles ve Sara Parker Bowles 2005'te evlendiler ve 2018'de boşandılar... Ancak Sara hem eski eşiyle hem de Camilla ile hâlâ görüşmeye devam ediyor

Kraliçe Camilla’nın Andrew Parker Bowles’la olan evliliğinden bir oğlu bir de kızı ve 5 de torunu var. Ve herkesin yıllar boyu bir canavar gibi gördüğü Camilla’nın çocukları ve torunlarıyla çok sıcak bir ilişkisi var. Hatta sadece onlarla değil eski geliniyle de! Kraliçe Camilla’nın, televizyon yıldızı ve yazar olan oğlu Tom Parker Bowles’la 13 yıl evli kalan Sara Parker Bowles, eski kayınvalidesinin 76. doğum günü için ona yönelen soruları cevapladı ve bu “yuva yıkan” kraliçenin insani tarafını dünyayla paylaştı.

ESKİ GELİNLE KAYINVALİDENİN ARASINDAN SU SIZMIYOR

2005’te evlenen Tom ve Sara 2018’te boşandılar. Ancak Camilla eski geliniyle hâlâ görüşüyor ve araları da oldukça iyi. Hatta Sara Parker Bowles, şu Harry’nin Amerika’dan gelip kenarda köşede kaldığı Charles’ın taç giyme töreninin de konuklarından biriydi. Çünkü Harry’nin prens ve prenses unvanı taşıyan küçük çocukları törene katılmamış ancak Camilla’nın torunları yani Sara Parker Bowles’un çocukları bu tarihi törende Charles ve Camilla’nın yanında ön saflarda yerlerini almıştı.

Prens Harry'nin çocuklarının yer almadığı taç giyme töreninde Camilla'nın torunları yer almıştı

Sara Parker Bowles, eski kayınvalidesinin herkes kendisinden nefret ederken yaşadığı yılların en baş tanıklarından biri olmuştu. Çünkü o da Camilla da aynı yıl evlendiler, eski kayınvalidesinin yaşadıklarına bir gelin olarak en yakından Sara tanıklık etti. “Camilla’yı kimse kabul etmemişti” diyordu Sara onu anlatırken. “Tüm o nefreti iliklerine kadar yaşadı. Her şeyin farkındaydı, bunu kabullendi. Ama hiç bundan bahsetmedi. Çok cesurdu ve her şeyi bu cesaretiyle göğüsleyerek atlatmayı başardı.” diyordu eski gelini Camilla için.

"O BUNLARIN HİÇBİRİNİ HAK ETMEDİ"

Sara ve eski eşi Tom Parker Bowles, Camilla’ya yönelen ve yıllarca dinmeyen bu nefret yağmurunun Charles tahta çıktıktan sonra yeniden başlamasından çok korkmuştu. Ama korktukları gibi olmadı. Camilla’nın yıllarca sabırla beklediği tacına kavuşmasıyla birlikte fırtına artık bir daha hiç ortaya çıkmayacak şekilde ortadan kaybolup gitti.

Sara Parker Bowles hâlâ Camilla ile çok sıcak ilişkilere sahip ve onun nasıl sevgi dolu ve vefakar bir insan olduğunu anlatıyor

Sara Parker Bowles, Camilla’nın taç giyme töreninde ne kadar gergin olduğunu da anlattı. “Etrafında sevdiği ve güvendiği insanlar olmasını istemişti.” diyordu eski gelin. “Charles hiç gerilmedi ama Camilla çok korkuyordu. Oysa o ne taht ne de taç istemişti. Sadece sevdiği adamı sevmekten hiç vazgeçmedi. Camilla yaşadığı şeylerin hiçbirini hak etmedi” diyordu hâlâ çok sevip saydığı eski kayınvalidesi için.

KRALİYETİN İNSANİ YÜZÜ

Kayınvalidesini böyle güzel sözlerle anan Sara Parker Bowles onun kraliyet ailesinin “insani yüzü” olduğunu çünkü aslında o ailede olmayan insani bir tarafı olduğunun altını çizdi. “Böyle ailelerde aileden olmayan ve Camilla gibi her yönüyle insan olan yüzlere ihtiyaç var.” diyordu. Ve artık kraliçe olmuş olsa da onun aslında torunlarının “Gaga” diye seslendiği tatlı bir büyükanne olduğunu hatırlatıyordu.

