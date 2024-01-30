Hamile olduğunu altı ay herkesten saklamış... Üç gün üç gece süren düğününden tam bir yıl sonra bebeğine kavuşacak

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Modelliğin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve milyonlarca takipçisiyle adeta bir fenomen olan güzel yıldız hamilelik duyurusundan hemen sonra bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
Bunu da son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan bir cinsiyet açıklama kutlamasıyla yaptı. Ancak yanlarına kimseyi almadılar ve bu özel anları müzik yapımcısı eşi Elliot Grainge’le baş başa yaşadılar.
Ancak Richie elbette bu özel anları daha sonra milyonlarca takipçisiyle Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
25 yaşındaki model, hamilelik haberini yakın zamanda Vogue'a verdiği ve ellerini epeyce büyümüş karnının üzerinde tutarak poz verdiği bir röportaj sırasında vermişti.
Röportajında hamile olduğunu "çok ama çok erken" öğrendiğini açıklayan Sofia Richie bunu neredeyse 6 ay boyunca saklamayı da başarmıştı. Moda haftası için gittiği Milano’da başı dönen Sofia Richie önce bunun uçak yolculuğundan kaynaklandığını düşünmüştü.
Sonra durumu düzelmeyince gebelik testi yapan Sofia Richie yaklaşık dört haftalık hamile olduğunu öğrendi. Ve bunu da sonraki süreçte ustaca herkesten saklamayı başardı.
Ünlü model sonbahar ve ardından kışın kapıyı çalmasıyla giyim tarzını değiştirdiğini, uzun üstler, bol trençkotlar ve buna benzer tarzda kıyafetler seçerek hamileliğini kolayla gizlediğini söyledi. Bu arada Milano’da yaşadığı heyecan Sofia Richie için ilk değildi.
Ünlü model evlenir evlenmez çocuk sahibi olmayı denemeye başladıklarını, bu yüzden de eşi Elliot Grainge’le sürekli umutlanıp bolca gebelik testi satın alıp sonucu beklediklerini de itiraf etti.
Son seferinde heyecanla müjdeyi bekleyen çift emin olabilmek için pozitif sonuca rağmen üç kez üst üste test yaptıklarını söyledi.
Sofia Richie ve Elliot Grainge, doğacağını herkesten sakladıkları bebeklerinin cinsiyetini de ses getirecek şekilde açıkladı.
İçine pembe ya da mavi parlak kağıtlar konmuş konfetiyi evlerinin muhteşem partisinde patlatan çiftin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu havaya saçılan pembelikle ortaya çıktı. Çiftin nisan sonu mayıs başı gibi doğacak kızları ikisinin de ilk çocuğu olacak.
Ünlü çift nişanlandıklarını da Nisan 2022'de Instagram'dan yaptıkları paylaşımla duyurmuş, öpüşürken çekilmiş fotoğraflarının altına “Sonsuzluk bile yeterince uzun değil” yazarak görkemli nişan yüzüğünü sergilemişlerdi.