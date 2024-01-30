Hamile olduğunu altı ay herkesten saklamış... Üç gün üç gece süren düğününden tam bir yıl sonra bebeğine kavuşacak

Haberin Devamı

Modelliğin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve milyonlarca takipçisiyle adeta bir fenomen olan güzel yıldız hamilelik duyurusundan hemen sonra bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Bunu da son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan bir cinsiyet açıklama kutlamasıyla yaptı. Ancak yanlarına kimseyi almadılar ve bu özel anları müzik yapımcısı eşi Elliot Grainge’le baş başa yaşadılar.

Sofia Richie ve Elliot Grainge geçen yıl 21 Nisan'da, Fransız Rivierası'ında yapılan ve üç gün süren muhteşem bir düğünle evlenmişti

Ancak Richie elbette bu özel anları daha sonra milyonlarca takipçisiyle Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sofia Richie efsane şarkıcı Lionel Richie'nin evlatlık kızı... Onun soyadını taşıması sayesinde Sofia Richie gösteri dünyasında kolayca kendine yer bulup şöhret basamaklarını tırmanmıştı

Haberin Devamı

25 yaşındaki model, hamilelik haberini yakın zamanda Vogue'a verdiği ve ellerini epeyce büyümüş karnının üzerinde tutarak poz verdiği bir röportaj sırasında vermişti.

6 aylık hamile olduğu ortaya çıkan ve büyüyen karnına rağmen bunu herkesten saklayan ünlü model kendine hamile giysisi bile almadığını, sonbahar ve kış aylarını avantaja çevirip hamileliğini bol trençkotlar, gemiş montlar ve büyük kazaklarla sakladığını söyledi

Röportajında hamile olduğunu "çok ama çok erken" öğrendiğini açıklayan Sofia Richie bunu neredeyse 6 ay boyunca saklamayı da başarmıştı. Moda haftası için gittiği Milano’da başı dönen Sofia Richie önce bunun uçak yolculuğundan kaynaklandığını düşünmüştü.

Sofia Richie hamile olduğunu Vogue dergisi için çekilen bu fotoğraflarla açıklamış oldu

Haberin Devamı

Sonra durumu düzelmeyince gebelik testi yapan Sofia Richie yaklaşık dört haftalık hamile olduğunu öğrendi. Ve bunu da sonraki süreçte ustaca herkesten saklamayı başardı.

Ünlü model sonbahar ve ardından kışın kapıyı çalmasıyla giyim tarzını değiştirdiğini, uzun üstler, bol trençkotlar ve buna benzer tarzda kıyafetler seçerek hamileliğini kolayla gizlediğini söyledi. Bu arada Milano’da yaşadığı heyecan Sofia Richie için ilk değildi.

Ünlü model evlenir evlenmez çocuk sahibi olmayı denemeye başladıklarını, bu yüzden de eşi Elliot Grainge’le sürekli umutlanıp bolca gebelik testi satın alıp sonucu beklediklerini de itiraf etti.

Ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri bu mutlu anı TikTok'tan paylaştılar

Haberin Devamı

Son seferinde heyecanla müjdeyi bekleyen çift emin olabilmek için pozitif sonuca rağmen üç kez üst üste test yaptıklarını söyledi.

Sofia Richie ve Elliot Grainge, doğacağını herkesten sakladıkları bebeklerinin cinsiyetini de ses getirecek şekilde açıkladı.

İçine pembe ya da mavi parlak kağıtlar konmuş konfetiyi evlerinin muhteşem partisinde patlatan çiftin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu havaya saçılan pembelikle ortaya çıktı. Çiftin nisan sonu mayıs başı gibi doğacak kızları ikisinin de ilk çocuğu olacak.

Ünlü çift nişanlandıklarını da Nisan 2022'de Instagram'dan yaptıkları paylaşımla duyurmuş, öpüşürken çekilmiş fotoğraflarının altına “Sonsuzluk bile yeterince uzun değil” yazarak görkemli nişan yüzüğünü sergilemişlerdi.