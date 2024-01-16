Karnı burnunda kırmızı halıda... Elbisesi üstüne uysun diye paramparça ettiler!

Haberin Devamı

Artık karnı gizleyemeyeceği kadar büyüyünce de sahne aldığı konserde hayranlarına “Hey bakın! Haberi saklamak için parlak bir elbise giydim ama nafile. Artık saklayacak bir şey kalmadı. Hamileyim!” diye seslenerek bebek müjdesini vermişti.

Hollywood’un iki genç yıldızı yıllardır meraklı gözlerden sakınarak yaşadıkları ilişkilerinde artık bir aile kurma noktasına geldiler. Alacakaranlık filmleriyle ünlenip, rol aldığı filmlerle başarısını perçinleyen Robert Pattinson ve son yıllarda hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyeriyle parlayan Suki Waterhouse bir bebek bekliyorlar.

Suki Waterhouse geçen ekim ayında sahnede dümdüz karnıyla görünmüş, bir ay sonra tekrar sahne aldığıdaysa hamilelik müjdesini hayranlarıyla paylaşmıştı

Haberin Devamı

Dün gece dağıtılan 75. Emmy Ödülleri’nin törenine rol aldığı dizi de birçok dalda aday olan Suki Waterhouse karnı burnunda katıldı. Kırmızı halının en şık ve bir yandan da en ilgi çekici giysi seçimlerinden birini yapan Suki Waterhouse, kırmızı ve tam karnının üzerinde kocaman bir fiyonk olan elbisesiyle gecenin en gösterişli isimlerinden oldu.

Doğum yapmasına artık az bir zaman kalan Suki Waterhouse Emmy kırmızı halısının en çarpıcı giysilerinden birini giydi... Ünlü oyuncu büyürken saklamaya çalıştığı karnını bu kez tam üzerine kondurduğu kocaman bir fiyonk ile iyice öne çıkardı

Ünlü yıldızın artık doğum yapmasına az kaldığı her halinden belli olan büyümüş karnını belden bollaşan kocaman eteğiyle saklamaya çalıştığı elbisenin göğüs kısmı da usturuplu dekoltesiyle dikkat çekti. Ancak Waterhouse’un “Televizyonun Oscar’ları” olarak anılan büyük gece için seçtiği çarpıcı Valentino elbisesi üzerine uysun diye elden geçirilmek zorunda kalmıştı…

Ünlü çift bebek haberi artık saklanamayacak hale gelince nişanlandı... Niaşn haberini de herkesten saklamışlardı ancak Suki Waterhouse'un parmağındaki pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmayacak kadar göz alıcı olunca durum açığa çıktı

Haberin Devamı

Waterhouse, gecenin sunucularından birine ilgi gören elbisesini "Bu elbiseyi adeta parçalara ayırmak zorunda kaldılar ve karnıma uyması için neredeyse kesip biçip yeniden tasarladılar” diye anlatırken sonuçtan çok memnun kaldığını söyledi. Güzel yıldızın elbisesi üzerine uyabilmesi için mecburen sadece incecik, fiyonklu bir kumaş parçasıyla tutturuldu. Ve sırtı böylelikle tamamen açıkta kalmış oldu…

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, 2018’den beri birlikteler ve deyim yerindeyse Hollywood’un ilişkileri konusundaki en ağzı sıkı çiftlerinden biri olarak anılıyorlar. Pattinson, özel hayatı konusunda çok ketum olmasıyla tanınıyor.

Suki Waterhouse törende giydiği Valentino elbisenin üzerine uyabilsin diye sökülüp yeniden dikilmek zorunda kaldığını, elbisenin sırt kısmınınsa tamamen gözden çıkarılıp çöpe gittiğini itiraf etti

Haberin Devamı

Hatta yıldız oyuncu senelerdir magazin gazeteciliğine ve özellikle de paparazzilere olan nefretini açıkça dile getiriyor. 2017'de bununla ilgili olarak genç yaşta gelen şöhretinin onda büyük bir anksiyeteye yol açtığını ve yıllardır bu dertten kurtulamadığını itiraf etmişti.

Ünlü çift 2018'den beri birlikteler ancak ilişkilerini hep meraklı gözlerden saklamaya çalışıyorlar: Bunun altında da Pattinson'ın erken gelen şöhretiyle anksiyetenin eline düşmesi ve geçmişte yaşadığı skandal olduğu söyleniyor...

Gözden Kaçmasın Sahneye bastonuyla çıktı… Hem kendi ağladı hem de salondakileri ağlattı Haberi görüntüle

Suki Waterhouse da sevgilisinin bu hassasiyetine uyum gösterdi ve o da yaşadıkları ilişkiyle ilgili korumacı bir tavır takındı. Waterhouse, ilk çocuğunun babası olacak Pattinson için “Onun adını telefonumda ya da bir mesajda gördüğümde her zaman inanılmaz heyecanlanıyorum ve sanırım o da benim için aynı şeyi hissediyor. Her zaman söyleyecek çok şeyimiz var ve onu çok komik buluyorum" diyerek büyük aşkı için sadece tek bir açıklama yapmıştı.

Haberin Devamı

Robert Pattinson ise ilişkisi hakkında hiç konuşmamayı tercih ederek bunun sebebini "İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkiniz hakkında soru sorsa, bunun son derece kaba olduğunu düşünürsünüz” diyerek açıklamıştı.

Suki Waterhouse hamilelik haberi duyulduktan sonraki ilk kırmızı halıda poz verirken de sürekli eliyle karnını tutmuştu

Geçen yıl aynı evde yaşamaya başlayan çift bebek haberinden sonra nişanlandı. Nişan haberini kendileri duyurmamış olsalar da Suki Waterhouse son haftalarda her görüntülendiğinde parmağında göz alıcı pırlanta yüzüğü vardı. Çiftin yakın çevreleri nişanlandıklarını doğruladı ve "Onlar artık nişanlı. İkisi de evlenmek istiyor” dediler ve özellikle Robert Pattinson’ın babalığa hazır olduğunu ve bebeğini kucağına almak için sabırsızlandığını söylediler.

Robert Pattinson Kristen Stewart ile dillere destan bir aşk yaşamıştı... Ancak Stewart'ın evli yönetmen Rupert Sanders ile yakalanması o yılların en büyük skandallarından biri oldu

Haberin Devamı

2009 yılının ortalarında Pattinson, Alacakaranlık'taki rol arkadaşı Kristen Stewart ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir aradayken Hollywood’un en gözde çifti olan Pattinson ve Stewart’ın aşkı bir skandalla gölgelendi. Kristen Stewart 2012'de rol aldığı Pamuk Prenses ve Avcı'nın evli yönetmeni Rupert Sanders ile yakalandı.

Robert Pattinson sık sık magazin basınından ve özellikle de paparazzilerden nefret ettiğini açıkça dile getiriyor... Yıldız aktör 2019'da sevgilisi Waterhouse'la ilgili bir soruyu cevaplamamış ve sadece "Zorunda mıyım?" diye cevap vermişti

İkilinin fotoğraflarının manşetlere yansıdığı gün Stewart, kendisinden 19 yaş büyük ve o sırada evli olan Sanders’la yaşadığı ilişki için kamuoyundan özür diledi ve Robert Pattinson’la olan ilişkisini bitirdi. Bu skandaldan çok yara alan Pattinson’ın ilerleyen yıllarda da özel hayatı konusunda bu kadar korumacı davranması bu unutulmayan skandalla ilişkilendirildi…