Sahneye bastonuyla çıktı… Hem kendi ağladı hem de salondakileri ağlattı

Haberin Devamı

Daha çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine birçok başarı sığdırdı, sayısız diziyle ekranların, birçok başarılı filmle de beyaz perdenin en sevilen yıldızlarından oldu.

Christina Applegate, 80’lerin sonunda yayınlanmaya başlayan ve 11 sezon sürerek 1997’de son bulan, ülkemizde de o dönemde yayınlanmış ve çok sevilmiş Evli ve Çocuklu (Married... with Children) dizisinin yıldızı olarak hafızalara kazınmıştı.

Emmy'lerde sahneye zorlukla yürüyerek ve elinde bastonuyla çıkan Christina Applegate hem salondaki konuklara hem de ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı

KİMSE ONU SAHNEDE GÖRMEYİ BEKLEMİYORDU AMA...

Haberin Devamı

Son olarak 4 sezon boyunca Dead To Me dizisinde başrol oynayan 52 yaşındaki yıldız oyuncu bir süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Bu yılki Emmy’lerde de bu dizideki rolüyle komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday olan Christina Applegate hem salondaki hem de ekran başındaki izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı.

Daha 5 aylık bir bebekken ilk kez ekranlara çıkan Christina Applegate 52 yaşında olmasına rağmen Hollywood'un en uzun kariyerine sahip oyuncularından biri

Adaylığına rağmen ilerleyen hastalığı yüzünden ödül törenine katılması beklenmeyen Christina Applegate elinde bastonuyla sahnede göründüğünde salondaki tüm davetliler ayağa kalkıp ünlü oyuncuyu dakikalarca alkışladı.

ARTIK YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR: TÖRENE BASTONUYLA GELDİ

Artık yürümekte bile epeyce zorlanan ve sunucu Anthony Anderson’ın koluna girerek ve diğer elindeki bastondan destek alarak sahneye çıkan Christina Applegate alkışların susmaması üzerine duygulanarak ağlamaya başladı. O anlarda salondaki birçok oyuncu arkadaşı da gözyaşlarını tutamadı.

Applegate sahneye çıkarken onu dünya çapında bir yıldız yapan Evli ve Çocuklu dizisinin şarkısı çaldı... Ünlü oyuncu tüm salonun onu ayakta alkışladığını görünce gözleri doldu ve ağlamaya başladı

Haberin Devamı

ÖNCE AĞLATTI SONRA KAHKAHA ATTIRDI

Gözyaşlarına engel olmaya çalışarak konuşmasına başlayan Christina Applegate onu görünce ayağa kalkan salona “'Çok teşekkür ederim. Aman Tanrım, beni ayakta alkışlayarak engelimle dalga geçiyor ve utandırıyorsunuz. Oysa ben yürüyemiyorum ve ayakta bile duramıyorum” diyerek ağlayan herkesi bir anda kahkahaya boğdu.

Gözden Kaçmasın Hastalık haberiyle herkesi üzmüştü: Bastonsuz yürüyemeyen yıldız oyuncu hastalığını mizahla yenmeye çalışıyor Haberi görüntüle

Uzun kırmızı kadife elbisesiyle oldukça şık görünen Christina Applegate kendisinin de oynadığı son diziyle aday olduğu gecede komedi dalında En İyi Yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Ayo Edebiri'ye heykelciğini verdi. Christina Applegate belki de MS yüzünden son kez ekranlara geldiği dizisiyle son 4 yıldır Emmy ve Altın küre de dahil birçok ödüle aday gösterilmiş ancak kazanamamıştı.

Christina Applegate MS teşhisi aldıktan bir yıl sonra Hollywood şöhretler kaldırımındaki yıldızına kavuşmuştu... Düzenlenen törende yürümekte zorlanıp ayakkabılarını bile çıkaran ünlü oyuncuya Evli ve Çocuklu dizisinde annesini canlandıran Katey Sagal eşlik etmişti

Haberin Devamı

MUHTEMELEN BİR DAHA ASLA OYUNCULUK YAPAMAYACAK

2021’de MS teşhisi konan güzel yıldız geçen yıl verdiği bir röportajda hastalığı yüzünden bir daha asla kamera önünde rol alamayabileceğini söyleyerek hayranlarını üzmüştü. Bir süredir hastalığı yüzünden görünümü de değişen ve artık baston yardımıyla yürüyebilen Applegate durumunu “Şu anda sete gitmeyi hayal bile edemiyorum. Bu ilerleyici bir hastalık. Daha kötüye gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü oyuncu son dizisinin 2019'daki tanıtım gecesinde böyle görünüyordu... Haslatılığının ilerlemesiyle tüm görüntüsü değişen Applegate yine de diziyi tamamladı hatta performansıyla birçok ödüle adaylık da kazandı

Haberin Devamı

Christina Applegate, son üç yıldır MS ile mücadele ediyor ancak bu onun zorlu hastalıklarla ilk sınanması değil. Yıldız isim 2008 yılında meme kanseri teşhisi almış ve çift mastektomi operasyonu geçirmişti. Yani Applegate’in her iki memesi de kanser nedeniyle alındı.





YILLAR ÖNCE DE İKİ KEZ KANSERİ YENMİŞTİ

Applegate kanseri yendikten sonra hem kariyerini sürdürdü hem de kendisi gibi bu tür hastalıklarla yaşayanlara umut veren bir duruş gösterdi, paylaşımlarıyla zor durumdaki herkesle dayanışmaya çalıştı. Kanser Applegate’in kapısını 2017 yılında bir kez daha çaldı.

Yapılan bir testte kendisini kanser geliştirmeye yatkın hale getiren BRCA1 gen mutasyonuna sahip olduğunu keşfetti. Kanseri bir kez yenen oyuncu bu kez de “yenilmeyeceğim” dedi ve hastalığın ona gelmesini hiç beklemeden yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırmayı tercih etti.

Haberin Devamı

Christina Applegate tüm bu zorlu süreçlerde yanında olan hayatının aşkı eşi Hollandalı müzisyen Martyn LeNoble'la 2013 yılında evlendi. Çift, bu sevgi dolu yuvada 2011'de dünyaya gelen Sadie adındaki kızlarıyla birlikte yaşıyor.