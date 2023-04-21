Hollywood’un yıldız oyuncusu MS hastalığının pençesine düşmüştü: Çektiğim acılar yüzünden kendimi öldürmeye çalıştım!

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50 yaşındaki yetenekli oyuncu Selma Blair, 2009’da oyunculuğa ara verdiğini, sağlık sorunları sebebiyle bir süre kameralardan uzak kalacağını açıkladığında herkes şaşkına dönmüştü. Sektörün yükselen genç yıldızı dışarıdan bakıldığında sağlıklı görünüyordu. Üstelik Selam Blair’in oyunculuk yapmaya ara verdiği dönem aslında isminin parladığı yıllara denk gelmişti.

Çektiği acılar yüzünden canına kıymayı bile düşünen Selma Blair artık cesur bir savaşçı

Güzel yıldızı yıllarca mesleğinden ayrı utan bu sağlık sorunlarının kaynağı 2018’de nihayet belli oldu ve Selma Blair MS hastalığına yakalandığını açıkladı. Aslında hastalığın belirtileri uzun yıllar önce ortaya çıkmış hatta Blair oyunculuğa ara vermek zorunda bile kalmıştı ancak kötü teşhis ancak yıldız oyuncu yılar boyu hastalığıyla mücadele ettikten sonra gelmişti.

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“Doktorlar yaşadığım sağlık sorunlarını çok ciddiye almadılar ve ileri tetkikler yapıp hastalığımı teşhis edemediler” diye anlattı Selma Blair o günleri. 2018’de MS hastası olduğunu kendisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurduğundaysa çoktan yürüyebilmek için bir baston kullanmaya mahkum olmuş, hayatına yardım alarak devam etmeye başlamıştı.

Bir başka Hollywood yıldızı Christina Applegate de birkaç yıl önce MS hastalığına yakalanmıştı. 2002'den beri yakın dost olan Christina Applegate'e, hastalığının ilk belirtileri görülür görülmez en büyük desteği Selma Blair verdi

Ancak bu üzücü durum Selma Blair’in mücadeleci kişiliğini etkileyemedi. Hastalığı konusunda her zaman açık sözlü davranan ve MS konusunda dünyayı bilinçlendirmek için sözcülük yapmaya da başlayan yetenekli oyuncunun hayatı 2021’de bir belgesele konu oldu. Selma Blair 2022’de de kendi yaşam hikayesini ve hastalık mücadelesini anlattığı “Mean Baby” (Kötü Bebek) adında bir kitap çıkardı.

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Birçok Hollywood yıldızı gündelik hayattaki hallerini kimseler görmesin diye saklanarak yaşarken Selma Blair tam tersine baston kullanarak zorlukla yürümesine rağmen hep hayata karıştı, gazetecilerden kaçmadı, sağlığı el verdikçe davetlere ve kırmızı halı törenlerine katıldı. Hatta Selma Blair ABD’nin sevilen yarışma programı Dancing With The Stars’a (Yıldızlarla Dans) katıldı ve partneri Sasha Farber eşliğinde sanki hiçbir hastalığı yokmuş gibi bir performans sergiledi. Program ABD televizyonlarında yayınlandığında ekran başındaki herkes Selma Blair’in azmi ve cesaretine hayran kalarak gözyaşı döktü.

Uzun süredir oyunculuk mesleğinden uzak kalan yıldız, film setlerinde acıdan kıvranırken nasıl saklanıp gözyaşı döktüğünü anlattı

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Şimdilerde her yan yanında olan ve ona ayakta durması ve bir kazayla karşılaşmaması için yardımcı olan servis köpeğiyle Los Angeles sokaklarını turlayan Blair dünyanın en büyük moda dergisi Vogue için bastonuyla poz verdi ve derginin kapak kızı oldu. Selma Blair’in pozları çok beğenilirken sosyal medyada da yıldız oyuncuya övgü yağmuru başladı. Hastalığıyla mücadelesi ve cesareti nedeniyle “O artık bir süper kahraman” yakıştırması yapılan Blair, dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda da bulundu.

“Yetişkin bir insan olmama rağmen doğru kararlar veremedim. Çektiğim acı ve yaşadığım kaygılar yüzünden çok hatalar yaptım. Bunların en büyüğü ise intihar etmeye çalışmamdı. Kendimi öldürmeyi denedim. Hem de birden fazla kere.”

Selam Blair artık hayranlarının gözünde bir süper kahraman

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Selma Blair, daha MS hastası olduğu anlaşılmadan önce erken dönem semptomlarından muzdarip olmaya başlamıştı. “Sağlığımla ilgili sorunlar yaşamaya başlayınca setlerden tamamen uzak kalmam gerekeceğini düşündüm. Koordinasyonumu sağlayamıyordum, bir yerlere takılıp duruyordum, film çekimlerinde çok kötüleştikçe kendimi karavanıma kapatır ağlardım” diye anlattığı o günlerde başrollerinden birini canlandırdığı Hellboy filminin çekimlerini tamamlamaya çalışıyordu.

Sürekli kusmaya başlayan, kilo kaybeden, saçları bile artık avuç avuç dökülen yıldız oyuncu lösemiye yakalandığını sanmış ve acılarını dindirmek için kendi canını almaya çalışmıştı. O günlerin ardından yeniden güçlü bir kadın ve hastalığı konusunda dünyayı bilinçlendirmeye çalışan bir aktivist olarak hayatına devam eden Selam Blair şimdilik oyunculuk yapmayı düşünmediğini ancak hastalığının filmlerde alacağı rolleri etkilemeyeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Selma Blair MS hastalığına yakalanmadan önce Hollywood'un parlak yldızlarından biriydi...