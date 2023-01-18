Yıldız oyuncuya yapılan yorum herkesi çileden çıkardı: Sen hasta değil çirkinsin, estetikçini değiştir

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Hollywood’un en güzel yüzlerinden birine sahipti Christina Applegate. Daha gencecikken kazandığı şöhret hayatının bir parçası oldu. Yıllar ilerledikçe yer aldığı yapımlarla yeteneğini ve sadece güzel bir yüz olmadığını da kanıtladı. Ancak hayatın ona çizdiği yol hep engebeli oldu… Uzun kariyeri boyunca birçok Film ve dizide oynayan Applegate, Primetime Emmy Ödülü kazandı ve dört kez Altın Küre’ye bir kez de Tony Ödülü’ne aday gösterildi.
ÖMRÜ HASTALIKLARLA GEÇTİ
51 yaşındaki oyuncu, bir süredir dijital platformlar için çekilen dizilerde rol alıyordu ve kariyerinin olgunluk döneminin tadını çıkarıyordu. Son olarak Hollywood Walk of Fame denen ve tarihe geçen oyuncuların isimlerinin yere pırıldayan yıldızlarla kazındığı o meşhur caddede onun da bir yıldızı olmuştu. Onu bu güzel haberle bu etkinlikte görenleri elinde bastonuyla, zorlukla ayakta durarak karşılayacaktı. Yıllar boyu onu pençesine alan hastalıklar bir kez daha yoluna çıktı ve Christina Applegate için yine zorlu bir mücadele süreci başladı.
HAYATININ AŞKIYLA EVLENDİ, BİR DE KIZI OLDU AMA...
Sağlığıyla ilgili bu kadar çok soruna ve ölümden dönmesine rağmen Christina Applegate hayatının aşkını bulmuş, Hollandalı müzisyen kocası Martyn LeNoble'la 2013 yılında evlenmişti. Çift, bu sevgi dolu yuvada 2011'de dünyaya gelen Sadie adındaki kızlarıyla birlikte yaşıyor. Ama kader yine ağlarını ördü ve her şey yolunda giderken ve Christina Applegate, dijital platform dizisi ‘Dead to Me’de oldukça başarılı bir performans gösterirken hayat onu bir kez daha, oldukça zorlayıcı ve ıstırap verici bir hastalıkla tanıştırdı.
Güzel yıldıza 2021 yılının ağustos ayında MS (Multiple sclerosis) teşhisi kondu. Multiple Skleroz beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığına verilen isim. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve hastaların hayatını çok zorlaştıran etkileri var. Şu anda tedavisi olmayan ve ömür boyu süren bu hastalık halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük ve hatta idrar kaçırmaya varan yıkıcı etkileriyle hastaların hayatını adeta bir kâbusa çeviriyor.
TEŞHİSTEN BERİ İLK KEZ KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ
Törene gitmeden önce yaptığı hazırlıkları anlatan, MS teşhisinden beri ilk defa kırmızı halıda yürüyecek olmasından dolayı çok heyecanlı olan Applegate, kızıyla birlikte gecenin en çok ilgi toplayan isimlerinden biri oldu. Instagram hesabı olmayan ve sadece Twitter kullandığını söyleyen güzel oyuncu o geceyle ilgili detayları da yine Twitter hesabı üzerinden yaptı. Walk of Fame’deki yıldızına kavuştuğu törende çıplak ayaklarıyla gözüken yıldız oyuncu ağrıları yüzünden ayakkabı giymekte zorlandığını anlatmıştı.
Katıldığı son ödül töreninde ise ayağında asker postalına benzeyen botları vardı. Ancak böyle rahat yürüdüğünü söyleyen Christina Applegate kendisini geceye davet edenlere, elbisesini hazırlayan tasarımcıya ve yanında olan sevenlerine teşekkür ediyordu. Ancak Christina Applegate’in tüm paylaşımlarının içinde bir tanesi çok dikkat çekmişti. Normalde bunu yapmadığını ama kendisi için çok özel olan bu gece hakkında birkaç haber okuduğunu söyleyen yetenekli aktris gördükleri karşısında şoke olacaktı.
Christina Applegate’in yüzü MS teşhisi aldığından ve hastalığı ilerlediğinden beri oldukça şişmiş bir görüntüye sahip. Hastalığıyla mücadele edebilmek için mizahtan destek aldığını ve kendi haliyle bile dalga geçmeye başladığını geçtiğimiz haftalarda açıklayan Applegate elbette nasıl göründüğünün, yüzünün şişmiş halinin de farkında. Ve buna aldırmadan hem işini yapmaya hem de gerektiğinde toplum içine çıkmaya devam ediyor. Ancak onun amansız hastalığıyla mücadelesi, yaşama tutunmaya çalışması, üzüntüsüne rağmen ayakta kalabilmek için verdiği mücadele internet trollerinin kötü kalplerinin içindekileri dökmelerini yine de engelleyememişti.
Oysa yıldız oyuncu geçen aralı kayında The Kelly Clarkson Show'a konuk olmuş ve hastalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. “Mizah bana kalkan oluyor, beni ayakta tutuyor, ama tabii ki, içten içe, bazı şeyleri hissediyorsunuz” diyen Applegate “Bunu bir şekilde dikkatimi hastalığımdan uzaklaştırmak için yapıyorum ve ayrıca insanların etrafımda olmaktan korkmamasını sağlıyorum.” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlatmıştı. Nefret saçan sosyal medya kullanıcıları ise bu korkunç düşüncesizlikle zaten acı çekerek yaşayan oyuncunun canının daha da yanmasına yol açmış oldu.