Yıldız oyuncuya yapılan yorum herkesi çileden çıkardı: Sen hasta değil çirkinsin, estetikçini değiştir

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Hollywood’un en güzel yüzlerinden birine sahipti Christina Applegate. Daha gencecikken kazandığı şöhret hayatının bir parçası oldu. Yıllar ilerledikçe yer aldığı yapımlarla yeteneğini ve sadece güzel bir yüz olmadığını da kanıtladı. Ancak hayatın ona çizdiği yol hep engebeli oldu… Uzun kariyeri boyunca birçok Film ve dizide oynayan Applegate, Primetime Emmy Ödülü kazandı ve dört kez Altın Küre’ye bir kez de Tony Ödülü’ne aday gösterildi.

ÖMRÜ HASTALIKLARLA GEÇTİ

51 yaşındaki oyuncu, bir süredir dijital platformlar için çekilen dizilerde rol alıyordu ve kariyerinin olgunluk döneminin tadını çıkarıyordu. Son olarak Hollywood Walk of Fame denen ve tarihe geçen oyuncuların isimlerinin yere pırıldayan yıldızlarla kazındığı o meşhur caddede onun da bir yıldızı olmuştu. Onu bu güzel haberle bu etkinlikte görenleri elinde bastonuyla, zorlukla ayakta durarak karşılayacaktı. Yıllar boyu onu pençesine alan hastalıklar bir kez daha yoluna çıktı ve Christina Applegate için yine zorlu bir mücadele süreci başladı.

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Gözden Kaçmasın Hastalık haberiyle herkesi üzmüştü: Bastonsuz yürüyemeyen yıldız oyuncu hastalığını mizahla yenmeye çalışıyor Haberi görüntüle

2008 yılında meme kanseri teşhisi alan yetenekli oyuncu çift mastektomi operasyonu geçirdi; yani her iki memesi de kanser nedeniyle alındı. Bu zor süreç mücadeleci ruhunu durdurmaya yetmemişti. Applegate hem kariyerini sürdürdü hem de kendisi gibi bu tür hastalıklarla yaşayanlara umut veren bir duruş gösterdi, paylaşımlarıyla zor durumdaki herkesle dayanışmaya çalıştı. Kanser Applegate’in kapısını 2017 yılında bir kez daha çalacaktı. Yapılan bir testte kendisini kanser geliştirmeye yatkın hale getiren BRCA1 gen mutasyonuna sahip olduğunu keşfetti. Kanseri bir kez yenen oyuncu bu kez de “yenilmeyeceğim” dedi ve hastalığın ona gelmesini hiç beklemeden yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırmayı tercih etti.

HAYATININ AŞKIYLA EVLENDİ, BİR DE KIZI OLDU AMA...

Sağlığıyla ilgili bu kadar çok soruna ve ölümden dönmesine rağmen Christina Applegate hayatının aşkını bulmuş, Hollandalı müzisyen kocası Martyn LeNoble'la 2013 yılında evlenmişti. Çift, bu sevgi dolu yuvada 2011'de dünyaya gelen Sadie adındaki kızlarıyla birlikte yaşıyor. Ama kader yine ağlarını ördü ve her şey yolunda giderken ve Christina Applegate, dijital platform dizisi ‘Dead to Me’de oldukça başarılı bir performans gösterirken hayat onu bir kez daha, oldukça zorlayıcı ve ıstırap verici bir hastalıkla tanıştırdı. 2021'DE MS TEŞHİSİ ALDI

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Güzel yıldıza 2021 yılının ağustos ayında MS (Multiple sclerosis) teşhisi kondu. Multiple Skleroz beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığına verilen isim. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve hastaların hayatını çok zorlaştıran etkileri var. Şu anda tedavisi olmayan ve ömür boyu süren bu hastalık halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük ve hatta idrar kaçırmaya varan yıkıcı etkileriyle hastaların hayatını adeta bir kâbusa çeviriyor.

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Yıldız oyuncu sosyal medyadan da hastalığıyla ilgili durumunu ve yaşadığı zorlu süreci çekinmeden paylaşıyor. Applegate yeni bastonlarını Twitter'da sergiliyor ve “Yeni normalim bu.” diyor adeta hastalığına nanik yaparak. “Hangisini seçsem acaba, en güzeli hangisi?” Çünkü artık baston kullanmadan yürüyemiyor. Hastalığını açıkladıktan sonra katıldığı ilk kırmızı halı geçişinde de aynı sahneler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün dağıtılan Critics Choice ödülleri yani eleştirmenlerin yılın yapımlarını ve oyuncularını ödüllendirdiği geceye kızıyla katılan Christina Applegate yine çekinmeden, esprili bir dille son durumunu hayranlarıyla paylaştı.

TEŞHİSTEN BERİ İLK KEZ KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ

Törene gitmeden önce yaptığı hazırlıkları anlatan, MS teşhisinden beri ilk defa kırmızı halıda yürüyecek olmasından dolayı çok heyecanlı olan Applegate, kızıyla birlikte gecenin en çok ilgi toplayan isimlerinden biri oldu. Instagram hesabı olmayan ve sadece Twitter kullandığını söyleyen güzel oyuncu o geceyle ilgili detayları da yine Twitter hesabı üzerinden yaptı. Walk of Fame’deki yıldızına kavuştuğu törende çıplak ayaklarıyla gözüken yıldız oyuncu ağrıları yüzünden ayakkabı giymekte zorlandığını anlatmıştı.

Katıldığı son ödül töreninde ise ayağında asker postalına benzeyen botları vardı. Ancak böyle rahat yürüdüğünü söyleyen Christina Applegate kendisini geceye davet edenlere, elbisesini hazırlayan tasarımcıya ve yanında olan sevenlerine teşekkür ediyordu. Ancak Christina Applegate’in tüm paylaşımlarının içinde bir tanesi çok dikkat çekmişti. Normalde bunu yapmadığını ama kendisi için çok özel olan bu gece hakkında birkaç haber okuduğunu söyleyen yetenekli aktris gördükleri karşısında şoke olacaktı. ACIMASIZ YORUM HERKESİ ÖFKELENDİRDİ

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Christina Applegate’in yüzü MS teşhisi aldığından ve hastalığı ilerlediğinden beri oldukça şişmiş bir görüntüye sahip. Hastalığıyla mücadele edebilmek için mizahtan destek aldığını ve kendi haliyle bile dalga geçmeye başladığını geçtiğimiz haftalarda açıklayan Applegate elbette nasıl göründüğünün, yüzünün şişmiş halinin de farkında. Ve buna aldırmadan hem işini yapmaya hem de gerektiğinde toplum içine çıkmaya devam ediyor. Ancak onun amansız hastalığıyla mücadelesi, yaşama tutunmaya çalışması, üzüntüsüne rağmen ayakta kalabilmek için verdiği mücadele internet trollerinin kötü kalplerinin içindekileri dökmelerini yine de engelleyememişti.

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Applegate’in kırmızı halıda verdiği fotoğraflara bakan bir kullanıcı ona korkunç şeyler yazınca yıldız oyuncu bu duruma kayıtsız kalamadı ve o çirkin paylaşımı 2 milyona yakın takipçisinin önüne attı. Christina Applegate için “Sen hasta değilsin. Yüzün de hasta olduğun için böyle şişmiş değil. Sen çirkinsin, kötü estetiklerin kurbanı oldun. Doktorunu değiştir” yazan bu kullanıcı sayısız platform kullanıcı tarafından bu çirkin sözleri için yerden yere vuruldu. Duruma aldırmadığını söyleyen ancak bu yorumlara bozulduğu aşikâr olan Christina Applegate ise “Bu gördüklerime sadece gülüyorum” demekle yetindi.

Oysa yıldız oyuncu geçen aralı kayında The Kelly Clarkson Show'a konuk olmuş ve hastalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. “Mizah bana kalkan oluyor, beni ayakta tutuyor, ama tabii ki, içten içe, bazı şeyleri hissediyorsunuz” diyen Applegate “Bunu bir şekilde dikkatimi hastalığımdan uzaklaştırmak için yapıyorum ve ayrıca insanların etrafımda olmaktan korkmamasını sağlıyorum.” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlatmıştı. Nefret saçan sosyal medya kullanıcıları ise bu korkunç düşüncesizlikle zaten acı çekerek yaşayan oyuncunun canının daha da yanmasına yol açmış oldu.