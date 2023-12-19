Önce bebek sonra nişan! En sonunda hamile sevgilisine evlenme teklif etti

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Şimdi görünene bakılırsa da ilk bebeklerini bekleyen bu ünlü çiftimiz yakında gündeme bir evlilik haberiyle gelmeye hazırlanıyor olabilir.

5 yıldır birlikte olmalarına rağmen çok fazla ortalıkta görünmemeyi seçen, ilişkilerini meraklı gözlerden korumak konusunda çok hassas davranan genç yıldızlar bir süredir mutlu bir haberle gündeme geliyorlar.

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse çifti hamilelik haberiyle hayranlarını sevindirmişti... Daha önce evlenmeyen iki isim de ilk kez çocuk sevinci yaşayacak

Alacakanlık (Twilight) serisiyle adını dünyaya duyuran, bir süredir de usta yönetmenlerin filmlerinde rol alarak kariyerini iyice parlatan Robert Pattinson ve hem oyunculuk hem de müzik kariyerinde büyük başarılar elde eden Suki Waterhouse, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamaya hazırlanıyor.

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31 yaşındaki Suki Waterhouse, bir süredir karnını açıkta bırakan bol, spor kıyafetlerle görüntüleniyor, karnındaki şişkinlik de hamile olduğu söylentilerine yol açıyordu. Artık karnı gizleyemeyeceği kadar büyüyünce ünlü şarkıcı geçen ay konser verdiği sahnede hayranlarına bebek müjdesini duyurmuştu.

Hamilelik haberini bir süre saklayan Suki Waterhouse, şimdi de sürekli olarak soğuk havaya aldırmadan büyüyen karnını açıkta bırakan giysiler seçmeye başladı

Suki Waterhouse, geçtiğimiz günlerde katıldığı İngiliz Moda Ödülleri töreninde de giydiği kırmızı tuvaleti ve karnının üzerinden hiç kaldırmadığı eliyle adından söz ettirmişti. Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, dün Londra sokaklarında el ele gezerken çekilen fotoğraflar bir mutlu haberi daha açığa çıkardı.

Robert Pattinson’ın hamile eşinin yanında önlem olsun diye maske taktığı görülürken, makyajsız hali ve üşümemek için sırtına aldığı uzun şalla yürüyen ünlü şarkıcının şalı tutarken parmağından yansıyan pırıltı paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarda hemen fark edildi.

Suki Waterhouse'un parmağında beliren nişan yüzüğü ünlü aşıkların artık evlilik hazırlığı yaptıkları ve çoktan kendi aralarında nişanlandıkları söylentilerini doğurdu... Yakında çocukları olacağı düşünülüyse bu iddiaların doğruluk payı yüksek gibi görünüyor

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İngiliz yıldızın sol elinin yüzük parmağında pırlanta bir yüzük vardı. Fotoğraflardan bile belli olan gösterişli yüzüğün bir nişan yüzüğü olduğu ayan beyan ortada… Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da ilk bebeklerinin yolda olması iki aşığı artık ciddi bir adım atma konusunda belli ki harekete geçirmiş.

Uzun süredir birlikte olmalarına rağmen aşkları hakkında çok konuşmayan çift kırmızı halı davetlerinde bile çok fazla bir araya gelmiyorlar

İlk büyük çıkışını yaptığı Alacakaranlık filmlerinde başrolü paylaştığı Kristen Stewart’la yıllarca aşk yaşayan Robert Pattinson, sevgilisi Stewart, filmlerin yönetmeni, üstelik de evli bir adam olan Rupert Sanders’la ilişki yaşayınca büyük bir sarsıntı geçirmişti. Bu kısa süreli yasak aşk Hollywood’da o günlerin en çok konuşulan skandalı oldu.

Suki Waterhouse bir süre büyüyen karnını saklamaya çalışmış sonra konser için oldukça dar ve ilerleyen hamileliğini ortaya koyan bir elbise seçerek müjdeyi de sahneden vermişti

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Suki Waterhouse da kariyerinin parlak başlangıç dönemlerinde, yaşı da bir hayli gençken gönlünü yakışıklı aktör Bradley Cooper’a kaptırmıştı. Bu iki yıl süren ve çok konuşulan aşk başladığında Cooper 38, Suki Waterhouse ise sadece 21 yaşındaydı. Daha yolun çok başında olan ve henüz bir aile kurmaya hazır olmayan Suki Waterhouse, tam tersi artık çoluk çocuğa karışmak isteyen Bradley Cooper, genç yıldızı terk etmişti.

5 yıldır birlikte olan çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başladılar. Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da 5 sene geçmesine rağmen Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor.

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Çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başladılar. Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da 5 sene geçmesine rağmen Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor.

Robert Pattinson, Kristen Stewart'la yaşadığı olaylı aşk ve skandal ayrılığın etkisini üzerinden zor atmıştı

Nisan 2019'da Sunday Times'a verdiği bir röportajda Waterhouse’la olan ilişkisi sorulduğunda Robert Pattinson "Zorunda mıyım?" diye cevap vermişti. "İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkiniz hakkında soru sorsa, bunun son derece kaba olduğunu düşünürsünüz” diyen aktör ilişkisi konusunda oldukça korumacı bir tavır sergiliyor.