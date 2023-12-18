İlk büyük rolünü hiç düşünmeden reddetti… ‘Bana yalan söyleyip çıplak sahnelerde oynatmaya çalıştılar’

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Oynadığı sayısız filmle dünya çapında hayranlar kazanmayı bilen İspanyol yıldız Penelope Cruz, bugüne kadar Oscar ödülüne ulaşabilen ve Hollywood Şöhretler Kaldırımında adına bir yıldızı olan tek İspanyol kadın oyuncu olma başarısını da sürdürüyor.

YETENEĞİ ÇOK ERKEN YAŞTA FARK EDİLMİŞTİ

49 yaşındaki yıldız oyuncu, çocuk denecek yaşta önce dans yeteneği keşfedilince bir yarışmaya katılmış ve yüzlerce kişi arasından birinci seçilmişti. Bale alanında konservatuar eğitimi almaya başlayan Cruz burada oyunculuk yeteneğini de kanıtlayınca kariyerini oyuncu olarak sürdürmeye karar verdi.

49 yaşındaki İspanyol yıldız Amerika'ya açılma ve çok daha erken bir yaşta ünlenme şansını nasıl geri çevridiğini içtenlikle anlattı

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18 yaşında oynadığı ilk film olan Jamon Jamon’la ses getiren Penelope Cruz, bu filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Javier Bardem’le tanışıp arkadaş olduğunda onun ileride kocası ve çocuklarının babası olacağından da habersizdi.

İLK BÜYÜK ÇIKIŞINI YAKALAMAK İSTERKEN İLK BÜYÜK ŞOKUNU YAŞADI

20 yaşına geldiğinde hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle herkesin dikkatini çekmeye başlamıştı Penelope Cruz. Ve kariyerinin başındaki her oyuncunun kurduğu hayal onun için gerçek oldu: Amerika’dan teklif almıştı.

Cruz büyük umutlarla Los Angeles'a gitmiş, kandırıldığını ve zorla çıplak sahnelerde oynatılmaya çalışılmıştı: İlk büyük çıkışını yakalayacağı bir proje olsa da İspanyol yıldız teklifi anında reddetti

Ancak hep beklediği bu teklif onu büyük bir şoka sürükleyecekti. Hemen uçağa atlamış, 14 saatlik uçak yolculuğundan sonra Los Angeles’a gelmişti. Film için düzenlenen oyuncu seçmelerindeyse önüne bir kağıt uzatılmış ve imzalanması söylenmişti ona.

“ÇIPLAK SAHNELERİN VAR, BU KAĞIDI İMZALA!”

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Amerika'daki ilk büyük çaplı filmi ve ilk çıkışını, seks sahneleri için soyunması gerektiğini öğrendikten sonra geri çevirdiğini açıkladı Penelope Cruz yıllar sonra. Seçmeler için onu çağıran kişi “Şu kağıtları imzala, birkaç çıplak sahnede oynaman gerekiyor” demişti.

Cruz, o gün verdiği karar için hâlâ kariyerimin en doğru kararı diyor

Penelope Cruz “Bu beni çok şaşırttı çünkü daha önce senaryoda böyle bir şey yoktu” diye devam etti söze: “Los Angeles'ta tek başımaydım. Senaryo bir yıldır elimdeydi ve filmde böyle bir sahne ya da sahneler yoktu” diyordu.

“BENİ BOŞ YERE O UÇAĞA BİNDİRDİLER”

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Kendisine bir oyun oynandığını anlayan Cruz “Bundan hoşlanmadım. Asla öyle sahnelerde oynamazdım. Ve bana kimse bunu söylememişti. Beni boşuna uçağa bindirip boş yere oraya getirtmiş oldular” dedi.

Penelope Cruz Oscar ödülü kazanan ilk ve tek İspanyol kadın oyuncu olmayı başardı

O anda önüne konan kağıtları imzalamayı reddeden Penelope Cruz’u deneme çekimlerine almamışlardı. O da çok iyi İngilizce konuşamamasına rağmen kendini savunmuş, kandırılmaya geçit vermemişti. Şakayla karışık “Düzgün konuşamadığım İngilizceyi o an, o odada sökmüş olabilirim” diyordu…

YILLAR SONRA HÂLÂ VERDİĞİ EN İYİ KARAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

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Yıllar sonra, oynadığı filmlerde bu tür sahnelerde oynayan ve başarıyla üstesinden gelen İspanyol yıldız o an prensipleri gereği hayır dediğini söylüyor ve kendisine yalan söylediği için filmi reddettiğini ifade ediyor.

Belki de çok daha erken yaşta bir Hollywood yıldızı olabilecekken ayağına kadar gelen fırsatı tepen Penelope Cruz "Bu bir güç meselesiydi ve benim hiç gücüm yoktu ama onurum ve değerlerim vardı. Çok üzücüydü. İspanya'ya dönerken uçakta doğru şeyi yaptığımı bildiğimi hatırlıyorum” diyor ve bunun yine de verdiği en iyi karar olduğunda ısrarcı. Penelope Cruz gençlik yıllarında bir dönem Vanilla Sky'da birlikte rol aldığı Tom Cruise'la da aşk yaşamıştı

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KAMERA ÖNÜNDE CESUR SAHNELERİ ANCAK HAZIR OLUNCA CANLANDIRDI

Penelope Cruz hayatında, kariyeri boyunca yaptığı bir şeyden en çok gurur duyduğu anın o an olduğunu söylerken, ilerleyen yıllarda bu tür sahnelerde oynadığını ancak bunun kendi seçimi olduğunu ve ancak kendini hazır hissettiği bir anda verdiği karar olduğunun altını çizdi.

1992’de ilk kez birlikte bir filmde rol aldığı Javier Bardem’le yolları 2007’de bu kez de Vicky Cristina Barcelona filminde kesişti. İki İspanyol oyuncu bu filmde ayrılmış ama birbirlerinden kopamamış bir karı kocayı canlandırıyorlardı. İki İspanyol yıldızın 30 yıl önce sette başlayan arkadaşlığı yıllar sonra büyük bir aşka dönüştü ve evlilikle sonuçlandı

SAĞLAM DOSTLUKLARI EN SONUNDA SAĞLAM BİR AŞKA DÖNÜŞTÜ

Senaryodaki bu tutkulu aşk gerçeğe dönüştü ve yılardır arkadaş olan Cruz ve Bardem filmin çekimlerinin ardından sevgili oldular. 2010’da evlenen çiftin 12 yaşında Leo adında bir oğulları ve 10 yaşında Luna adında bir da kızları var.

Penelope Cruz ve Javier Bardem aşklarını göz önünde yaşamaktan hoşlanmasalar da ödül törenlerinde ve kırmızı halılarla birbirleri için övgü dolu sözler sarf etmeti ihmal etmiyorlar

13 yıldır Hollywood’un en mutlu evliliklerinden birini sürdüren çift sık sık birlikte kamera karşısına da geçiyorlar. İlişkilerini spot ışıklarından uzakta yaşayan Cruz ve Bardem, özel hayatlarıyla ilgili hiçbir detayı sosyal medya hesaplarından da paylaşmamaya özen gösteriyorlar.