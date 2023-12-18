Ünlü şarkıcı annelik hayallerini de rafa kaldırmak zorunda kalmıştı... 18 yıl önce yendiği kanser onu hala ağlatıyor…

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Oysa dün akşam canlı yayında gözyaşlarına boğulmasına sebep olan, hâlâ unutamadığı zor günler yaşamış, ölüme meydan okuyarak milyonlarca hayranının gözü önünde büyük bir mücadele vererek kendini deyim yerindeyse baştan yaratmıştı.

18 YIL ÖNCE YAŞADIĞI ÖLÜM KORKUSU YÜZÜNDEN HÂLÂ GÖZYAŞI DÖKÜYOR

CBS televizyonuna verdiği dokunaklı röportajda o günlerden bahsederken gözyaşlarını tutamayan 55 yaşındaki ünlü şarkıcı kanser olduğunu öğrendiği ve tedavi olduğu süreçte yaşadıklarını anlattı. Yürek burkan an, röportajı yapan Seth Doane'nin kısmi mastektomi ve sekiz aylık kemoterapi ve radyoterapi sürecini gündeme getirmesiyle başladı.

Kylie Minogue, yaşadığı korku dolu günleri anlatırken üzerinden 18 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ gözyaşı döküyordu

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Kylie Minogue, o ayların anılarının kendisi için hâlâ çok canlı olduğunu itiraf ederken gözyaşlarını tutamadı. Kanser olmasının ve hastalığı yenmesinin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarının her zaman içinde kalacağını söyleyen yıldız şarkıcı Devam etmek zorundasınız, işlerinizi halletmek zorundasınız ama..." dedi ve duygusallaşınca bir anda duraksadı…





NEREDEYSE 20 YILDIR BU TRAVMAYI ATLATAMADI

Sunucunun “İçinde kalan şey korku mu?” sorusuna "Travma," diye cevap verdi. Yaşadığı tüketici tedavi sürecinin ve bu zaman süresince başa çıkmaya çalıştığı ölüm korkusunun bir travma olarak neredeyse 20 yıldır kendisiyle birlikte yaşadığını anlatan Kylie Minogue, çok zor ve aynı zamanda da ona inanılmaz gelen şeyler yaşadığını itiraf etti.

KÖTÜ HABERİ TURNENİN ORTASINDA ALMIŞTI

Ünlü şarkıcıya 2005 yılında Showgirl dünya turnesinin ortasındayken meme kanseri teşhisi konmuştu. Tüm konserlerini yarıda bırakan Kylie Minogue kısmi mastektomi, radyasyon ve kemoterapi seanslarının ardından Kylie ertesi yıl tamamen iyileşti.

Yıldız şarkıcı meme kanserine yakalanmış, bir anda dünyanın karşısına kemoterapi yüzünden dökülen saçlarıyla çıkıp herkesi şoke etmişti

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Kylie Minogue meme kanseriyle mücadele ederken karşılaştığı zorluklar konusunda her zaman çok açık oldu ve hatta 2018'de takipçilerini İngiltere merkezli yardım kuruluşu Breast Cancer Care'e bağış yapmaya çağırdı.

"HASTALIĞIM BANA BENCİL OLMAYI ÖĞRETTİ"

Yıldız isim 2014'te kanserle mücadele yolculuğunun ona kendini ön planda tutmayı öğrettiğini itiraf etmişti. "O zamanlar birisi bana "Biraz bencil olman gerekiyor" demişti” diye konuşan Minogue, bencil olmasının doğasında olmadığını ancak bunu yapmak için doğru zaman olduğunu o günlerde kavradığını “Bencil olmak benim doğamda yok ama şimdi bunu yapmanın tam zamanı. Bırak insanlar seninle ilgilensin. Ve... ben de öyle yaptım” sözleriyle anlatmıştı.

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HASTALIĞINI YANLIŞ TEŞHİS ETTİLER

Kylie Minogue, yıllar sonra yaptığı açıklamada kendisine başlangıçta yanlış teşhis konulduğunu söylemişti. Bu yüzden hastalığının tespitinde de tedavisinde de gecikmeler olan ünlü şarkıcı “Bu yüzden hepinize mesajım “Beyaz önlük giyen herkes tıbbi kararlarda doğru sonuçlar alamayabilir. Farklı yerlerde farklı muayeneler olmalı ve birden fazla doktordan fikir almalısınız” demişti. Ünlü şarkıcı 2017'de nişanlısı Joshua Sasse'den ayrıldıktan sonra gönlünü boş tuttu... Kylie Minogue, anne olma hayallerini de kanser yüzünden rafa kaldırmıştı

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36 YAŞINDA KAPISINI ÇALAN KANSER ANNELİK HAYALLERİNE DE ENGEL OLDU

Birkaç kez ünlü isimlerle ses getiren ilişkiler yaşayan ve İngiliz oyuncu Joshua Sasse’yle nişanlanan Kylie Minogue, 2017’de nişanlısından ayrıldı. Hiç evlenmeyen Kylie Minogue, çocuk sahibi olmak istese de 36 yaşında kansere yakalanınca o güne kadar ertelediği annelik planlarını tamamen rafa kaldırmak zorunda kaldığını söylemişti.