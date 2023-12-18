Saklanmaktan ilişkilerini yaşayamadılar... Yıl bitmeden büyük aşk bitti

Haberin Devamı

Dünyanın en ünlü ailesinin içine doğan güzel yıldız aslında çocukluğundan beri diğer kardeşleri gibi kameraların önünde büyüdü. Ve çok küçük yaştan beri de ün ve servet içinde yaşıyor. Ancak Kardashian kardeşlerin ve küçük kardeşi Kylie Jenner’ın aksine çok ketum bir yapıda.

Kardashian – Jenner ailesinin sondan bir önceki üyesi, 27 yaşındaki model Kendall Jenner’dan bahsediyoruz. 14 yaşından beri modellik yapan ve 10 yıldan fazladır da dünyanın en büyük markaları ve modaevleriyle çalışan Kendall Jenner yeni neslin en başarılı süper modellerinden biri sayılıyor.

Kendall Jenner her zaman aşk hayatı konusunda çok ketum davranmasıyla ünlenmişti, ünlü model bu tutumunu Bad Bunny'yle olan ilişkisi boyunca da korudu

Haberin Devamı

Özel hayatı konusunda çok korumacı bir tavrı olan güzel model Bir dönem arka arkaya ünlü NBA yıldızlarıyla kısa süreli aşklar yaşamıştı. Kendall Jenner, kız kardeşlerinin aksine aşk yaşantısı konusunda da ser verip sır vermemesiyle tanınıyor. 2022’de NBA oyuncusu Devin Booker’la 2 yıllık ilişkisini bitiren Kendall Jenner bir sürelik suskunluktan sonra asıl adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan ünlü şarkıcı Bad Bunny ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Zaten ilişkilerinin başladığı şubat ayından beri birlikte görüntülenmemek için büyük bir çaba gösteren ve aşkları konusunda çok fazla yorum yapmayan 28 yaşındaki Jenner ve 29 yaşındaki Bad Bunny en son 29 Ekim'de Beverly Hills’de baş başa bir kahvaltı randevusunda birlikte görülmüştü. Ünlü çiftin ilişkilerinin bir yılı dolmadan ayrıldığı ortaya çıktı.

Kendall Jenner, kasım ayı ortasında Instagram'da şifreli bir mesaj paylaşıp ayrılık söylentilerini alevlendirmişti. Bir gün batımı fotoğrafının altına "Benim için olan şey, beni bulacaktır" diye yazan yıldız isim yoluna tek başına devam edeceğinin işaretlerini vermişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir karnında biri kucağında... Ünlü modeli annelik heyecanı sardı Haberi görüntüle

Çifte yakın kaynaklar bu ayrılığın ardında Kendall Jenner ve Bad Bunny’nin yoğun iş programlarının etkili olduğunu iddia etti: "Son zamanlarda kendi işlerine çok daldılar ve aralarındaki ilişki yavaş yavaş sönmeye başladığı".

Ünlü çift bir arada görülmemek için çok çaba gösteriyor, mekanlara ayrı gelip ayrı çıkıyordu... Bu kuralı ağustos ayında gittikleri Drake konserinde herkesin içinde aşklarını böyle sergilemişti

Ayrılığı "Her ikisi de bunun sonsuza kadar sürecek bir ilişki olmayacağını biliyordu ve bu en başından beri karşılıklı olarak anlaşılmıştı" diyen yakın çevreleri Jenner ve Bunny’nin hala genç olduklarını ve yuva kurmadan önce bireysel olarak deneyimleyecekleri daha çok şey olduğunu bildiklerini söylediler.

Haberin Devamı

Bad Bunny ekim ayında Kendall Jenner’la yaşadığı aşk hakkında “Halka herhangi bir açıklama borçlu değilim” demiş, "Nasıl hissettiğimizi bilmiyorlar, nasıl yaşadığımızı bilmiyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar ve ben gerçekten bilmelerini istemiyorum" diyerek ilişkisi hakkında hiçbir bilgi vermeyeceğinin altını çizmişti.