Dolu dizgin aşklarını hala herkesten saklamaya çalışıyorlar: Fotoğrafçıları görünce ceketini kafasına geçiriverdi

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Kardashian – Jenner ailesinin sondan bir önceki üyesi, 27 yaşındaki model Kendall Jenner’dan bahsediyoruz. 14 yaşından beri modellik yapan ve 10 yıldan fazladır da dünyanın en büyük markaları ve modaevleriyle çalışan Kendall Jenner yeni neslin en başarılı süper modellerinden biri sayılıyor.

Kendall Jenner dünyanın en ünlü ailesinin en gizemli ve hakkında en az şey bilinen üyesi

Dünyanın en ünlü ailesinin içine doğan güzel yıldız aslında çocukluğundan beri diğer kardeşleri gibi kameraların önünde büyüdü. Ve çok küçük yaştan beri de ün ve servet içinde yaşıyor. Ancak Kardashian kardeşlerin ve küçük kardeşi Kylie Jenner’ın aksine çok ketum bir yapıda.

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Ailenin henüz çocuk doğurmayan tek üyesi olan Kendall Jenner mesleğiyle daha çok öne çıkıyor. Yoğun bir tempoda defilelere çıkan Kendall Jenner en büyük markaların da aranan yüzü. Genç model bir yandan kız kardeşlerinin giysi ve kozmetik şirketlerinin de gönüllü olarak reklamlarını yapıyor.

Bir dönem arka arkaya ünlü NBA yıldızlarıyla kısa süreli aşklar yaşayan Kendall Jenner, kız kardeşlerinin aksine aşk yaşantısı konusunda da ser verip sır vermemesiyle tanınıyor. 2022’de NBA oyuncusu Devin Booker’la 2 yıllık ilişkisini bitiren Kendall Jenner çoktan yeni bir aşka yelken açtı.

Jenner ve ünlü şarkıcı Bad Bunny şubat ayından beri birlikte

Kendall Jenner bir süredir müzisyen asıl adı Benito Antonio Martinez Ocasio olan ünlü şarkıcı Bad Bunny ile ilişki yaşıyor. Ancak ailenin en gizemli üyesi olan ünlü model bu aşk konusunda ser verip sır vermiyor. Çiftin geçen şubattan beri birlikte olduğu biliniyor.

Kendall Jenner uzun süre sonra sevgilisiyle buluştuğu için yüzünde güller açıyordu

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İlişkilerini saklamayan Kendall Jenner ve Bad Bunny, aşklarını ortaya dökmek taraftarı da değil. Daha önce defalarca birlikte görüntülenmiş olsalar da birlikteliklerini kırmızı halılara ya da sosyal medyaya taşımıyorlar. Bir süredir devam eden moda haftaları için önce Milano sonra da Paris’e giden Kendall Jenner ABD’ye döndü.

Aşkları artık dünya tarafından bilinse bile Kendall Jenner yine de fotoğrafçılardan saklanmaya devam ediyor

Döner dönmez de perşembe akşamı BillBoard dergisinin dağıttığı Latin Müzik Ödülleri’nde tam 7 ödül birden kazanan sevgilisine koştu. Çiftin peşini bırakmayan paparazziler de nu buluşma anlarını görüntüledi. Kendall Jenner uzakta görünen sevgilisine bakarken gözlerinin için gülüyordu.

Çiftin aşkları Gucci'nin reklam kampanyasına bile ilham oldu

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İkili buluştuktan sonra aynı araca binip oradan uzaklaştılar. Ancak Bad Bunny normal davranırken Kendall Jenner’ın fotoğrafçıları fark edince hemen elindeki ceketle kendini saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Kendall ceketini alıp kafasına geçirerek yüzünü gizlemeye çalıştı.

Kendall Jenner özel hayatı konusunda aşırı ketum olmasıyla tanınıyor... Genç yıldız sahip olduğu ünün özel hayatına zarar vermesini istemediği için bu kadar gizemli davrandığını söylüyor

Arabaya binene kadar da ceketi kafasından çıkarmamaya özen gösterdi. Oysa çift aylardır gittikleri yerlerde birlikte görüntüleniyorlar ve aşkları da her hallerinden ayan beyan ortada. Ve bu aşk bir reklam kampanyasına bile konu olmuş durumda.

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Kendall Jenner ve Bad Bunny, Gucci’nin lüks bavul ve çantalarını tanıtan yeni reklam kampanyasında birlikte yer alıyorlar. Buna rağmen ilişkisi hakkında hiç konuşmayan ve hâlâ fotoğraflanmamak için kendini saklamaya çalışan ünlü model bu konuyla ilgili olarak Wall Street Journal’a verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Özel hayatımı gizli tutmaya ve bu konuda bir denge bulmaya çalışıyorum. Bu alana dahil olmaya çalışacak insanların yarattığı gerilimin, hayattan zevk almamı engellemesine karşı duruyorum". Kendall’ın bu konudaki hassasiyeti Bad Bunny’yi de etkisi altına almış durumda. Ünlü rapçi de sevgilisinin isteğine saygı duyuyor vegeçtiğimiz haziran ayında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, Jenner ile ilişkisini korumak istediğini ifade ediyordu: "Hayranlar her zaman daha fazlasını bilmek istiyor. Ben ise her zaman kendi yolumda yürüyeceğim".