Bir karnında biri kucağında... Ünlü modeli annelik heyecanı sardı

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Uzun yıllardır Victoria’s Secret meleği olarak podyumlarda fırtınalar estiren 31 yaşındaki ünlü model Georgia Fowler kısa süre sonra ikinci kez annelik heyecanını tadacak. Doğum yapmasına az bir zaman kalan ünlü model karnı burnunda haliyle, yanında küçük kızı Dylan’la birlikte görüntülendi.

Hamileliğinin ileri aşamalarında olan ünlü model bir elinde çantası, kucağında da küçük kızıyla yürümekte zorlandı

Avustralya’da yaşayan Fowler, artık epey ağırlaşmış ve yürümekte zorlanır haldeyken 2 yaşındaki kızını da kucağında taşıyor, bir yandan da elindeki çantasını zorlukla tutuyordu. Anne kız bir süre alışveriş yapıp gezdikten sonra arabalarına binip uzaklaştılar.

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Georgia Fowler ve Avustralya’da birçok lüks restoranın sahibi olan ünlü iş insanı eşi Nathan Dalah, 27 Ocak’ta evlenmişler, romantik kır düğünlerinde çifte, Eylül 2021'de dünyaya gelen kızları Dylan da eşlik etmişti.

Ünlü çift henüz evliliklerinin birinci yılını kutlamadan ikinci kez anne baba olacaklarını müjdelediler

Georgia Fowler, yeniden anne olacağını eylül ayında, evlendikten 8 ay sonra, Instagram hesabından duyurmuştu. Kızıyla tatlı bir fotoğrafını paylaşan ünlü model “Erkek kardeşim geliyor” diyerek hem annelik müjdesini hem de doğacak bebeğinin cinsiyetini aynı anda açıklamış oldu.

Adı daha önce Nick Jonas, Leonardo DiCaprio ve Harry Styles gibi yıldızlarla anılan ünlü model bu ilişkilerini hiçbirini doğrulamamıştı. Nathan Dalah, 2020’nin başında Georgia Fowler’la aşk pozlarını kendi Instagram hesabından paylaşmış, ona “kız arkadaşım” diye seslenerek ilişki yaşadıklarını ilan etmişti.

Georgia Fowler hamilelik haberini küçük kızını kucağında tuttuğu bu fotoğrafı paylaşarak eylül ayının hemen başında duyurmuştu

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Nathan Dalah, Avustralya’da 2016’da kurduğu restoran zincirini birkaç yılda hızla büyüterek değeri on milyon dolarlarla ölçülen bir yeme içme imparatorluğuna dönüştüren başarılı bir iş insanı. İş dünyasındaki yükselişiyle birçok ünlüyle yakın ilişkiler kuran Dalah, ünlü modelle de bu sayede bir araya geldi.

Georgia Fowler geçen mayısta Cannes'da kırmızı halıda güzelliğiyle herkesi büyülemişti... O günlerde hamileliğinin başlarında olduğu sonradan ortaya çıkan güzel model haberi karnı iyice belirgin hale gelene kadar sakladı

Çift, New York’ta ünlülerin uğrak yeri olan bir gece kulübünde tanıştı. Buna da kaderin cilvesi de denebilecek bir kaza sebep oldu. Nathan Dalah, kalabalık kulüpte yanlışlıkla Georgia Fowler’ın içki bardağını kendisininki sanıp alınca bir an bu konuda ufak bir tartışma yaşayan çift, o anda ilişkilerinin de temelini atmış oldu.

Çift tanıştıktan 2 sene sonra nişanlandılar: Nathan Dalah, Georgia Fowler'a bir moda çekimindeyken evlenme teklif edip ünlü modeli şaşkına çevirmiş

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Sonradan bu anları “ilk görüşte aşk” olarak anlatacaklar, sadece iki sene içinde bir çocuk sahibi olup sonra da evleneceklerdi. Eşinin işiyle ilgili zorlukları çok iyi anladığını ve kendisine destek verdiğini söyleyen Georgia Fowler, ünlü iş insanının hem ailesine hem de işine eşit şekilde eğilen ilgili ve fedakâr bir eş ve baba olduğunu söylüyor.

Ünlü çiftin ocak ayındaki romantik düğününde küçük kızları da anne babasına böyle eşlik etmişti

Ünlü bir model olmak, hep hayal ettiği gibi Victoria’s Secret meleği olarak podyuma çıkabilmek ve daha fazla iş imkânı bulmak için memleketinden kalkıp New York’a yerleşen ünlü model aşkı için tüm bunlardan da bir çırpıda vazgeçmeyi bildi.

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Modanın kalbinin attığı New York’tan göz kapalı vazgeçen Georgia Fowler, şimdi eşi ve kızıyla Nathan Dalah’ın restoranlarının bulunduğu Avustralya’da yaşıyor. Georgia Fowler da birçok ünlü meslektaşı gibi çocuk denecek yaşta keşfedilen modellerden olmuş.

Georgia Fowler, modelliğe başlarken en büyük hayalinin Victoria's Secret için çalışmak olduğunu söylemişti... Başarılı model birkaç sene uğraşıp bu hayalini kolayca gerçekleştirdi ve 2016'dan sonra markanın gözde modellerinden biri oldu

Georgia Fowler, model olma hayalleri kuran ablasının elinden tutup gittiği ajansta ilk ke dikkatleri üzerine çekmiş. O günlerde daha 12 yaşında olan Georgia hemen bir çocuk model olarak çalışmaya başlamış. Ablası Kate de model olmayı başarmış olsa da onun elini tutan küçük kardeşi Georgia, ondan çok daha başarılı olup sayısız dev modaevinin defilesinde podyuma çıkan bir süper model olmayı bildi.