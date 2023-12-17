Bir karnında biri kucağında... Ünlü modeli annelik heyecanı sardı

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Uzun yıllardır Victoria’s Secret meleği olarak podyumlarda fırtınalar estiren 31 yaşındaki ünlü model Georgia Fowler kısa süre sonra ikinci kez annelik heyecanını tadacak. Doğum yapmasına az bir zaman kalan ünlü model karnı burnunda haliyle, yanında küçük kızı Dylan’la birlikte görüntülendi.
Avustralya’da yaşayan Fowler, artık epey ağırlaşmış ve yürümekte zorlanır haldeyken 2 yaşındaki kızını da kucağında taşıyor, bir yandan da elindeki çantasını zorlukla tutuyordu. Anne kız bir süre alışveriş yapıp gezdikten sonra arabalarına binip uzaklaştılar.
Georgia Fowler ve Avustralya’da birçok lüks restoranın sahibi olan ünlü iş insanı eşi Nathan Dalah, 27 Ocak’ta evlenmişler, romantik kır düğünlerinde çifte, Eylül 2021'de dünyaya gelen kızları Dylan da eşlik etmişti.
Georgia Fowler, yeniden anne olacağını eylül ayında, evlendikten 8 ay sonra, Instagram hesabından duyurmuştu. Kızıyla tatlı bir fotoğrafını paylaşan ünlü model “Erkek kardeşim geliyor” diyerek hem annelik müjdesini hem de doğacak bebeğinin cinsiyetini aynı anda açıklamış oldu.
Adı daha önce Nick Jonas, Leonardo DiCaprio ve Harry Styles gibi yıldızlarla anılan ünlü model bu ilişkilerini hiçbirini doğrulamamıştı. Nathan Dalah, 2020’nin başında Georgia Fowler’la aşk pozlarını kendi Instagram hesabından paylaşmış, ona “kız arkadaşım” diye seslenerek ilişki yaşadıklarını ilan etmişti.
Nathan Dalah, Avustralya’da 2016’da kurduğu restoran zincirini birkaç yılda hızla büyüterek değeri on milyon dolarlarla ölçülen bir yeme içme imparatorluğuna dönüştüren başarılı bir iş insanı. İş dünyasındaki yükselişiyle birçok ünlüyle yakın ilişkiler kuran Dalah, ünlü modelle de bu sayede bir araya geldi.
Çift, New York’ta ünlülerin uğrak yeri olan bir gece kulübünde tanıştı. Buna da kaderin cilvesi de denebilecek bir kaza sebep oldu. Nathan Dalah, kalabalık kulüpte yanlışlıkla Georgia Fowler’ın içki bardağını kendisininki sanıp alınca bir an bu konuda ufak bir tartışma yaşayan çift, o anda ilişkilerinin de temelini atmış oldu.
Sonradan bu anları “ilk görüşte aşk” olarak anlatacaklar, sadece iki sene içinde bir çocuk sahibi olup sonra da evleneceklerdi. Eşinin işiyle ilgili zorlukları çok iyi anladığını ve kendisine destek verdiğini söyleyen Georgia Fowler, ünlü iş insanının hem ailesine hem de işine eşit şekilde eğilen ilgili ve fedakâr bir eş ve baba olduğunu söylüyor.
Ünlü bir model olmak, hep hayal ettiği gibi Victoria’s Secret meleği olarak podyuma çıkabilmek ve daha fazla iş imkânı bulmak için memleketinden kalkıp New York’a yerleşen ünlü model aşkı için tüm bunlardan da bir çırpıda vazgeçmeyi bildi.
Modanın kalbinin attığı New York’tan göz kapalı vazgeçen Georgia Fowler, şimdi eşi ve kızıyla Nathan Dalah’ın restoranlarının bulunduğu Avustralya’da yaşıyor. Georgia Fowler da birçok ünlü meslektaşı gibi çocuk denecek yaşta keşfedilen modellerden olmuş.
Georgia Fowler, model olma hayalleri kuran ablasının elinden tutup gittiği ajansta ilk ke dikkatleri üzerine çekmiş. O günlerde daha 12 yaşında olan Georgia hemen bir çocuk model olarak çalışmaya başlamış. Ablası Kate de model olmayı başarmış olsa da onun elini tutan küçük kardeşi Georgia, ondan çok daha başarılı olup sayısız dev modaevinin defilesinde podyuma çıkan bir süper model olmayı bildi.