Ünlü yıldız kendine prensesler gibi bakıyor... 'Günde 14 saat uyurum, küvetten çıkmam'

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Her sabah işe gitmek için erken saatlerde uyanan bizler için hayat erkenden başlıyor, koşuşturmaca da hiç bitmiyor. Peki ünlü bir Hollywood yıldızıysanız? Hollywood’un iki ünlü yıldızı Don Johnson ve Melanie Griffith’in kızları Dakota Johnson için hayat sabah erkenden alarm çalınca başlamıyor…

Hollywood'un genç kuşağının en güzel ve yetenekli yıldızlarından Dakota Johnson, uyguladığı kişisel bakım yöntemleri itirafıyla gündemde

Verdiği samimi röportajda hem hayranlarını büyüleyen güzelliğini hem de ruh sağlığını koruyabilmek için kendine uyguladığı bakım tarifesini paylaşan 34 yaşındaki ünlü oyuncu oldukça samimi ve bir o kadar da ilginç itiraflarda bulundu.

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2017'den beri Coldplay’in solisti ünlü şarkıcı Chris Martin ile birlikte olan 34 yaşındaki aktris, WSJ'ye verdiği demeçte uykunun “bir numaralı önceliği” olduğunu ve anksiyetesini yönetmek için meditasyona da güvendiğini söyledi,

Gerekirse günde 14 saat uyuduğunu, kendini kötü hissettikçe uzun köpük banyoları almak için küvete girdiğini söyleyen Johnson aslında bunları depresyonu ve anksiyetesiyle savaşmak için yaptığını söylüyor...

Düzenli bir uyanma saati olmadığını itiraf eden güzel yıldız eğer çalışmıyorsa ve yoğun film çekimleri arasında değilse uyuyabildiği kadar uyuduğunu ve bunun hayatının en önemli parçası ve önceliği olduğunu söyledi.

“10 saatten az uyursam yaşayamam” diyen Dakota Johnson yattığı bu güzellik uykularının 14 saat bile sürdüğünü itiraf etti: “İstersem kolaylıkla 14 saat uyurum ve kendime gelirim” diyen ünlü oyuncu bir bakım sırrını daha paylaştı.

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Gösteri dünyasında sosyetik güzel olarak adlandırılan Paris Hilton sayesinde ünlenen meşhur köpük banyolarından da vazgeçemediğini itiraf eden Dakota Johnson günün hangi saati olursa olsun kendini küvete attığını söyledi.

"Günün ortasında ‘Tanrım, bu dünya da ne böyle?’ diyorsam hemen küvete girerim. Uzun köpüklü banyolar alırım. Suyu gerçekten dinlendirici ve toparlayıcı buluyorum” diyen yıldız oyuncu stresten arınmak için sürekli meditasyon da yaptığını ve bunun anksiyete konusunda çok yardımı olduğunu söyledi.

Dakota Johnson'ın, günde 14 saat uyuduğu ve köpük banyolarını aldığı, Malibu'daki okyanus manzaralı evi...

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15 yaşından beri depresyonla mücadele ettiğini söyleyen Dakota Johnson bununla başa çıkabilmek için mizahtan faydalandığını söyledi. Yaşadığı depresyonu ve anksiyete problemini alaya aldığını, bu konuda kendisinden küçümseyici şekilde bahsettiğini söyleyen oyuncu komedi maskesi takarak bu sorunlarıyla daha kolay başa çıkabildiğini itiraf etti.

“Acımı ya da kaygımı komediyle örtmek hayat boyu kullandığım bir araç ve bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. İşe yarıyor. Bana yardımcı oluyor çünkü bazen gülmediğim zamanlarda sürekli ağlıyorum”.

Anne ve babası Hollywood yıldızları Don Johnson ve Melanie Griffith'in 1996'da, kendisi henüz yedi yaşındayken boşanmalarının ardından Dakota Johnson erkenden depresyonla ve terapiyle tanışmak zorunda kaldığını söylüyor.

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“Terapiyle ilk deneyimimi erken çocukluk dönemimde yaşadım” diyen ünlü oyuncu sözlerine "Oldukça ünlü olan anne ve babam ben küçükken boşandılar. Dışarıdan birinin aile hayatımın bazı karmaşıklıklarında bana yardımcı olabileceğini anlayarak akıllıca davrandılar” diyerek devam etti.

Dakota Johnson depresyonla, anne ve babasının o küçük yaştayken ayrılmasından sonra tanıştığını söylüyor

Depresyonla ilgili olarak öğrendiği en önemli şeyin bunun hiçbir zaman hemen cevaplanacak veya hemen sonlanacak bir şey olmadığı olduğunu itiraf eden Dakota Johnson, daha 10 yaşındayken ünlü birer yıldız olan anne ve babası sayesinde kameralar karşısına geçmeye başlamıştı.

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Henüz 25 yaşındayken 3 filmlik Fifty Shades of Grey (Grinin 50 Tonu) serisinde başrol oynayan Dakota Johnson, bu oldukça cesur sahnelere sahip ve tartışmalı erotik filmlerdeki performansıyla dünya çapında üne kavuştu.