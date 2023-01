Güzel yıldızın şakası herkesi şoke etti… Şeftali skandalı: Yönetmen rolü verseydi Armie Hammer beni de yemeye çalışırdı

Haberin Devamı

SUNDANCE GERİ DÖNDÜ

Ünlü yönetmen Luca Guadagnino açılış gecesinde Sundance Enstitüsü Uluslararası İkon Ödülü'nü aldı. Ödülü yönetmene takdim edense A Bigger Splash ve Suspiria gibi filmlerde birlikte çalıştığı bir başka yıldız, 33 yaşındaki Dakota Johnson oldu. İkili gece boyunca sıcak pozlar verdi, birbirlerine sarıldı ve bol bol sohbet etti.

DAKOTA JOHNSON AÇILIŞ GECESİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

Ama Dakota Johnson’ın ödül takdimi konuşmasında söylediklerinin etkisi bütün geceye yayıldı. Luca Guadagnino’yu överken onun yönetmenlik kariyerinden bahseden Dakota Johnson, 2017 yapımı filmi Call Me by Your Name’den (Beni Adınla Çağır) bahsetmeye başladı. Film büyük ses getirmiş, uyarlandığı roman ve hikâyeye konu edilen genç bir erkeğin kendinden büyük bir adama duyduğu aşk da çok konuşulmuştu. Filmde bu ilişkinin sembollerinden biri de başrol oyuncuları Armie Hammer ve Timothée Chalamet’in yediği şeftali olmuştu. Hatta bu meyve filmin de sembollerinden biri haline geldi ve üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen filmle ilgili neredeyse tüm paylaşımlarda kullanıldı.

"YAMYAMLIK" ŞAKASI HERKESİ ŞOKE ETTİ

Dakota Johnson da ödülü filmin yönetmeni Luca Guadagnino’ya takdim edeceği sırada yaptığı konuşmada bu konuda bir şaka yapınca salon buz kesti. 33 yaşındaki yıldız oyuncu Luca Guadagnino’nun Call Me by Your Name filminde onu şeftali rolünde oynaması için kadroya almaya çalıştığı konusunda şaka yaptı. “Ama programlarımız çakıştı ve ben filmde oynayamadım. Tanrıya şükür, çünkü o zaman Armie Hammer'ın yemeye çalıştığı kadınlardan biri de ben olacaktım” diyen Dakota Johnson’ın bu sözlerini duyan salon bir anda sessizliğe gömüldü.

Seyirciler duydukları şeyi algıladıklarından salondan karışık tepkiler geldi. Bir kısmı bu biraz fazla sert şakaya kahkahalarla güldü, bazılarıysa kızgın bir tepki vererek bağırdı. Ama gelen haberlere göre hiç tepki veremeyip donup kalanların sayısı daha fazla olmuştu. Peki bu şaka neden bu kadar tepki çekti derseniz gelin biraz geçmişe dönüp olan bitenleri hatırlayalım.

ARMIE HAMMER TACİZ, TECAVÜZ VE YAMYAMLIK SUÇLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Her şey Armie Hammer’ın gençliğinden beri aşk yaşadığı 10 yıllık eşi Elizabeth Chambers’ın boşanma açıklamasıyla başladı. Sonra yaşananlarsa çorap söküğü gibi birbirini takip etti. 2021'de Hammer'a karşı tecavüz, fiziksel ve duygusal taciz suçlamalarında bulunuldu. The Social Network ve CallMe by Your Name gibi yapımlarla yıldızı parlayan ve Hollywood’un geleceği en parlak oyuncularından biri olarak görülen Hammer bir anca gözden düştü. Her şey burada da bitmeyecekti.

Armie Hammer’ın yamyamlık fantezileri olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden sayısız kadına mesajlar yolladığı açığa çıkan aktör bu kadınlarla bu korkunç fantezileri paylaşmış, onları yemek istediğini, yamyamlıktan hoşlandığını yazdığı satırlar bir bir saçıldı. Dünya #metoo hareketinin başlamasından beri Hollywood’u saran cinsel taciz ve şiddet vakalarını neredeyse alışmıştı ama bu inanılmaz olaylar o güne kadar yaşanmamış bir şok dalgasına yol açacaktı. KARİYERİ BİTTİ, ARTIK ADINI KİMSE ANMIYORDU

O günlerden bugüne, Armie Hammer piyasadan silindi. Film projeleri birer birer iptal oldu, rol alacağı The Offer dizisi elinden gitti. Jennifer Lopez’in başrolünde oynadığı geçtiğimiz günlerde galası yapılan Shotgun Wedding filminde tol almak üzere anlaşma yapmıştı ama elbette bu rolü de kaybetmişti. Her ne kadar avukatı bunu yalanlamış olsa da artık Hollywood’a bir daha dönme şansı olmayan aktörün şimdilerde tropik bir tatil cennetinde devremülk sattığı söyleniyor.

Armie Hammer'dan ayrılan eski eşi Elizabeth Chambers ünlü aktörün taciz ve tecavüzüne uğrayan kurbanlarına desteğini açıklamıştı

"MEĞER BU YAMYAMLIK İŞİ NE KADAR POPÜLERMİŞ"

İşte kendisinin de eskiden nasıl biri olduğunu bilmeden arkadaşlık ettiği Armie Hammer’la ilgili bu konuda, üstelik de ortada durumdan zarar gören taciz kurbanları varken yapığı bu şaka Dakota Johnson’a tepki gösterilmesine yol açtı. Ödül takdim ettiği yönetmen Luca Guadagnino, son filminde yine Timothée Chalamet’yle çalışmış; ilginç bir tesadüf sonucu bu filmi de yamyamlıkla ilgili olmuştu. Armie Hammer’la ilgili soğuk şakasına devam eden Dakota Johnson, bu konuya da değinerek Luca Guadagnino’ya döndü ve “Kim bilebilirdi, yamyamlık konusu sinema dünyasında meğer ne kadar da popülermiş” deyince herkes bir soğuk duş etkisi daha yaşadı.