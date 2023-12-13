Yaşıtları torun seviyor o daha çocuk büyütüyor... Ünlü yıldız yorgun düştü: Baba olmak için çok geç kalmışım!

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Ve gösteri dünyasında hiç kimsenin sahip olmak istemeyeceği, polis karakolunda çekilmiş sabıka fotoğrafı yıllar boyunca gazete manşetlerini süsledi. Konu olduğu bu skandal, yıllar boyu dillere destan bir aşk yaşadığı efsane İngiliz aktris Elizabeth Hurley’le de arasını bozdu.

Hollywood'un usta isimlerinden Hugh Grant uzun yıllar boyunca, Elizabeth Hurley ile yaşadığı dillere destan aşk ve bu sabıka fotoğrafıyla hatırlandı

1995’te yaşanan bu olay uzun yıllar usta aktörün peşini bırakmadı. Elizabeth Hurley onu affetti, zor günlerinde yanında oldu. İkili 5 yıl daha birlikte oldu, sonra yollarını ayırdı. Birbirleriyle yakın dost oldular.

Herkes onların mükemmel bir çift olduğunu düşünüyordu ancak Hugh Grant ve Elizabeth Hurley'nin ilişkisi evlilikle sonuçlanmadan bitti... İkili her zaman dostluklarını sürdürdü ve Grant, Hurley'nin oğlu Damian'ı öz oğlu gibi büyüttü

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Aslında yıllarca evlenmekten ve bir aile kurmaktan kaçan Hugh Grant, ilk babalık deneyimini Elizabeth Hurley’nin kendisinden önceki bir ilişkisinden doğan oğlu Damian Hurley’yi büyütürken tatmıştı. Hatta annesiyle ilişkisi yıllar önce bitmiş olsa da ünlü aktör ve Damian Hurley hâlâ görüşmeye devam ediyorlar.

Evlenmekten ve yuva kurmaktan köşe bucak kaçan Hugh Grant'ın hayatı Anna Eberstein’la tanışınca değişti...

Hugh Grant, 13 yıl birliktelik yaşamış olsa da Elizabeth Hurley ile evlenmedi. Zaten yıllar boyunca da hep evliliğe “alerjisi” olduğunu, nikah masasına oturmak istemediğini söylemişti. Şu an 63 yaşında olan ve 2018’de İsveçli televizyon yapımcısı Anna Eberstein’la sürpriz şekilde evlenen Grant, verdiği bu kararla herkesi şaşırtmıştı.

Usta aktör Anna Eberstein’la evlendiğinde çoktan 5 çocuk babası bir adam olmuştu

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Anna Eberstein’la üç, bir dönem birlikte olduğu Hong Konglu Tinglan Hong’la da iki çocuk yapan Hugh Grant çok kısa bir süre içinde evli ve 5 çocuk babası bir adama dönüştü. Usta aktöre People dergisine verdiği röportajda yarı şaka yarı ciddi bir açıklama yaparak beş çocuk babası olmak için “çok yaşlı” olduğundan yakındı.

Grant'ın en büyük çocuğu, 12 yaşındaki kızı Tabitha... Hugh Grant'ın Londra'da çalışan Hong konglu bir garson olan Tinglan Hong ve Anna Eberstein'dan doğan ilk çocuğu arasında aylar var...

63 yaşındaki ünlü yıldız boş zamanlarında ne yaptığı sorulduğunda “Hiç eğlenemiyorum” cevabını verdi ve “Çocuklara boğulmuş durumdayım” dedi. Grant, Tinglan Hong'dan olan 12 yaşındaki kızı Tabitha ve 9 yaşındaki oğlu Felix'in yanı sıra eşi Anna Eberstein ile birlikte arka arkaya üç çocuk daha yaptı.

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Çiftin en büyük çocuğu 11 yaşındaki John, ancak çift 2015 ve 2018'de dünyaya gelen iki küçük çocuklarının isimlerini bile kamuoyuna açıklamadılar. Hugh Grant ve 40 yaşındaki eşi Eberstein, üçüncü çocuklarının doğduğu yıl nikah masasına oturmuştu.

Grant kendisinin de karısının da küçük çocukları yüzünden çok yorgun düştüğünü söylüyor

Grant’la 13 yıl büyük bir aşk yaşayan ve hâlâ güzel bir dostluğu sürdüren Elizabeth Hurley, ünlü aktörün babalık deneyimi hakkında esprili açıklamalar yapmıştı. "Çocuklarının hepsi doğduğunda Hugh, 50 yaşının üzerindeydi" diyen Hurley eski sevgilisi için “Bu çocuklara sahip olmak onu çok sefil bir insandan oldukça sefil bir insana dönüştürdü. Bu onu geliştirdi. Bir üst seviyeye çıktı" diyerek kahkahayı bastı.

Hugh Grant, eski sevgilisinin oğlu Damian Hurley'yi kendi oğlu gibi büyütmüştü, ikili hâlâ baba - oğul gibi görüşmeye devam ediyor

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Hurley’in 21 yaşındaki oğlu Damian’ın da vavtiz babası olan Hugh Grant çocuklarını nasıl büyüttüğünü anlatırken "saatten saate hayatta kalıyorum” demişti. Kendisini "çok küçük çocukları ve çok yorgun bir karısı olan yaşlı bir adam" olarak tanımlayan usta oyuncu "Yarı körelmiş, orta yaşlı bir golfçüden sevgi dolu bir hayatı olan bir adama" dönüştüğü için babalığın oyunculuğunu geliştirdiğini söylüyor.

Hugh Grant art arda doğan çocukları sayesinde sadece 8 senede 5 çocuk babası oldu… Son olarak Timothee Chalamet’nin başrolünde olduğu fantastik müzikal Wonka’da rol alan Grant, oyunculuktan da bıktığını ve yorulduğunu itiraf etmişti.

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5 çocuğunun bakımı için çok paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu aslında hayallerini süsleyen emeklilik günlerinden de bu yüzden hâlâ uzakta. Hugh Grant, “Keşke aile kurmaya ve çocuk sahibi olmaya daha erken başlasaydım” itirafında bulunmuş, gelen film tekliflerini "Çok çocuğum var, paraya ihtiyacım var" diyerek kabul ettiğini söylemişti…