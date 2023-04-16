Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ablasının ikizi gibi: Filmde ona dublörlük bile yapmış!

Güncelleme Tarihi:

#Monica Cruz#Penelope Cruz #Kardeş Olan Oyuncular
Ablasının ikizi gibi: Filmde ona dublörlük bile yapmış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 14:26

Aslında mesleğe 1999’da başlamış ve yıllardır birçok filmde ve dizide oynamış bir aktris… Ama kariyerinin başından beri adı hep ikizi kadar benzediği kişiyle anıldı. Onu görenler hep bir dünya yıldızı olan ablasıyla karıştırdı. Oysa Monica hep “Ailem işimden önce gelir” demeyi bildi…

Haberin Devamı

İspanya’nın dünyaya hediye ettiği en büyük yeteneklerden biri tartışmasız Penelope Cruz. Yıldız aktris, Amerikalı ya da İngiliz olmayan ya da daha doğru bir tabirle İngilizce konuşmayan oyuncuların başarı basamaklarını zor tırmandığı Hollywood’da kendine sadece güzelliğiyle değil, oyunculuktaki başarılarıyla da sağlam bir yer edinmeyi bildi.

Üstelik ailenin tek yeteneği o da değil: Penelope’nin erkek kardeşi 38 yaşındaki Eduardo Cruz başarılı bir şarkıcı. Kız kardeşi 46 yaşındaki Monica ise hem bir dansçı hem de Penelope Cruz gibi yetenekli bir oyuncu. The Inquiry (2006), Last Hour (2008), Jerry Cotton (2010) ve Iron Cross (2011) gibi birçok filmde rol alan Monica Cruz bir yandan da sayısız televizyon dizisinde yer aldı.

Ablasının ikizi gibi: Filmde ona dublörlük bile yapmış
Herkes adının ablası Penelope ile anıyor ama Monica Cruz da başarılı bir oyuncu ve azımsanmayacak bir kariyere sahip

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBuckingham Sarayı açıklama yapmayı reddetti: 80 milyonluk kraliyet mücevheri ortada yokBuckingham Sarayı açıklama yapmayı reddetti: 80 milyonluk kraliyet mücevheri ortada yok! Haberi görüntüle

Ablası Penelope Cruz’a ikizi kadar benzeyen Monica, dün Cannes'da düzenlenen Canneseries Uluslararası Festivali’nde kırmızı halıda boy gösterince ve fotoğrafları ajanslarda yayınlanınca bir kez daha onunla karıştırıldı ve Penelope Cruz hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. İspanya’nın saygın sanat okulu Royal Academy of Dance’ta flamenko ve bale eğitimi alan Monica Cruz, okulunu bitirdikten sonra ablası Penelope’nin yolundan gitti ve oyuncu oldu.

Yıllardır ablasına benzetilen ve adı hep onunla birlikte anılan Monica bunu dert etmediğini, aksine mutluluk duyduğunu söylüyor. Penelope Cruz’un kardeşi olmanın ve ona çok benzemenin kariyeri için “taşlı bir yol” yürümesine neden olduğunu kabul eden Monica Cruz yine de böyle bir ablaya sahip olduğu için şükrettiğini söylüyor.

Ablasının ikizi gibi: Filmde ona dublörlük bile yapmış
Şimdilerde sadece oyunculuk yapsa da Monica Cruz hem bir dansçı hem de defalarca podyumda yürümüş bir model

Haberin Devamı

“Buna aldırmıyorum” diyen Monica ailesinin her zaman işinden önce geldiğinin de altını çiziyor. “Aramızda rekabet olmaz” diyen kız kardeş kendi başarılarından çok ablası Penelope ve erkek kardeşi Eduardo Cruz için sevindiğini de itiraf ediyor.

Hatta yetenekli oyuncu kendisini görüp yanına gelen hayranlarından bazılarının “Seni ablan Penelope’den daha çok seviyoruz” demelerine kızgın. Hatta Monica Cruz bir keresinde kendisine bunu söyleyen bir hayranına “Umarım birden çok çocuğun olursa onları böyle kıyaslayarak büyütmezsin. Bu çok çirkin” bile dediğini itiraf ediyor.

Gözden KaçmasınDünyanın en zengin kedisi milyonluk mirasına kavuşmayı bekliyor: Met Galaya da davet edilmişDünyanın en zengin kedisi milyonluk mirasına kavuşmayı bekliyor: Met Gala'ya da davet edilmiş!Haberi görüntüle

2014 yılında sperm donörü kullanarak bir kız çocuk sahibi olan Monica Cruz, tek başına anne olmayı seçmiş. “Çocuk sahibi olmak için çok fazla vaktim kalmamıştı ve bir erkeği arayıp, bulup, ondan çocuk yapmayı beklemek yerine bu kararı verdim” diyen Monica’nın kızı Antonella artık 9 yaşında. Ablası Penelope Cruz’un ise 2010’da evlendiği Javier Bardem’den Leo ve Luna adında bir kızı ve bir oğlu var.

Ablasının ikizi gibi: Filmde ona dublörlük bile yapmış
Abla kardeş Cruz'lar birbirlerinin de en büyük destekçisi

Haberin Devamı

İki kız kardeşin birbirlerine bu kadar benzemesi sadece hayranları için kafa karıştırıcı bir durum olmaktan da ibaret değil. Penelope Cruz, 2010’da Karayip Korsanları filminde rol alırken hamile kalınca imdadına kardeşi Monica koşmuş. Filmin çekimlerinin ikinci yarısında karnı iyice belirginleşen Penelope Cruz’un yerine hamileliği belli olmasın diye geniş açılı çekimlerde kardeşi Monica Cruz geçmiş. Yani iki kız kardeş birbirlerine dublörlük bile yapmış.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Monica Cruz#Penelope Cruz#Kardeş Olan Oyuncular

BAKMADAN GEÇME!

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti
Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos