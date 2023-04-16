Ablasının ikizi gibi: Filmde ona dublörlük bile yapmış!

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İspanya’nın dünyaya hediye ettiği en büyük yeteneklerden biri tartışmasız Penelope Cruz. Yıldız aktris, Amerikalı ya da İngiliz olmayan ya da daha doğru bir tabirle İngilizce konuşmayan oyuncuların başarı basamaklarını zor tırmandığı Hollywood’da kendine sadece güzelliğiyle değil, oyunculuktaki başarılarıyla da sağlam bir yer edinmeyi bildi.

Üstelik ailenin tek yeteneği o da değil: Penelope’nin erkek kardeşi 38 yaşındaki Eduardo Cruz başarılı bir şarkıcı. Kız kardeşi 46 yaşındaki Monica ise hem bir dansçı hem de Penelope Cruz gibi yetenekli bir oyuncu. The Inquiry (2006), Last Hour (2008), Jerry Cotton (2010) ve Iron Cross (2011) gibi birçok filmde rol alan Monica Cruz bir yandan da sayısız televizyon dizisinde yer aldı.

Herkes adının ablası Penelope ile anıyor ama Monica Cruz da başarılı bir oyuncu ve azımsanmayacak bir kariyere sahip

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Ablası Penelope Cruz’a ikizi kadar benzeyen Monica, dün Cannes'da düzenlenen Canneseries Uluslararası Festivali’nde kırmızı halıda boy gösterince ve fotoğrafları ajanslarda yayınlanınca bir kez daha onunla karıştırıldı ve Penelope Cruz hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. İspanya’nın saygın sanat okulu Royal Academy of Dance’ta flamenko ve bale eğitimi alan Monica Cruz, okulunu bitirdikten sonra ablası Penelope’nin yolundan gitti ve oyuncu oldu.

Yıllardır ablasına benzetilen ve adı hep onunla birlikte anılan Monica bunu dert etmediğini, aksine mutluluk duyduğunu söylüyor. Penelope Cruz’un kardeşi olmanın ve ona çok benzemenin kariyeri için “taşlı bir yol” yürümesine neden olduğunu kabul eden Monica Cruz yine de böyle bir ablaya sahip olduğu için şükrettiğini söylüyor.

Şimdilerde sadece oyunculuk yapsa da Monica Cruz hem bir dansçı hem de defalarca podyumda yürümüş bir model

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“Buna aldırmıyorum” diyen Monica ailesinin her zaman işinden önce geldiğinin de altını çiziyor. “Aramızda rekabet olmaz” diyen kız kardeş kendi başarılarından çok ablası Penelope ve erkek kardeşi Eduardo Cruz için sevindiğini de itiraf ediyor.

Hatta yetenekli oyuncu kendisini görüp yanına gelen hayranlarından bazılarının “Seni ablan Penelope’den daha çok seviyoruz” demelerine kızgın. Hatta Monica Cruz bir keresinde kendisine bunu söyleyen bir hayranına “Umarım birden çok çocuğun olursa onları böyle kıyaslayarak büyütmezsin. Bu çok çirkin” bile dediğini itiraf ediyor.

2014 yılında sperm donörü kullanarak bir kız çocuk sahibi olan Monica Cruz, tek başına anne olmayı seçmiş. “Çocuk sahibi olmak için çok fazla vaktim kalmamıştı ve bir erkeği arayıp, bulup, ondan çocuk yapmayı beklemek yerine bu kararı verdim” diyen Monica’nın kızı Antonella artık 9 yaşında. Ablası Penelope Cruz’un ise 2010’da evlendiği Javier Bardem’den Leo ve Luna adında bir kızı ve bir oğlu var.

Abla kardeş Cruz'lar birbirlerinin de en büyük destekçisi

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İki kız kardeşin birbirlerine bu kadar benzemesi sadece hayranları için kafa karıştırıcı bir durum olmaktan da ibaret değil. Penelope Cruz, 2010’da Karayip Korsanları filminde rol alırken hamile kalınca imdadına kardeşi Monica koşmuş. Filmin çekimlerinin ikinci yarısında karnı iyice belirginleşen Penelope Cruz’un yerine hamileliği belli olmasın diye geniş açılı çekimlerde kardeşi Monica Cruz geçmiş. Yani iki kız kardeş birbirlerine dublörlük bile yapmış.