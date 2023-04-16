Buckingham Sarayı açıklama yapmayı reddetti: 80 milyonluk kraliyet mücevheri ortada yok!

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Ancak bunlar elbette sadece kraliyet ailesine ait değil. Mücevherlerin çoğu direkt olarak aile yadigarı ya da İngiltere’nin hükümdarlarına başka hükümdarlar ya da önemli kişiler tarafından hediye edilmiş kıymetli parçalar.

Yine de bu mücevherlerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda önemli birer kültürel hazine ve İngiltere tarihine ait önemli bir mirasın parçası sayılıyorlar. Bu yüzden de bu mücevherler İngiltere’de ulusal koleksiyona kayıtlılar ve bu koleksiyon da Buckingham Sarayı tarafından “Royal Collection Trust” adı verilen bir sistemde tutuluyorlar.

İngiliz monarşisinin en önemli mücevheri: Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkarken taktığı "Diamond Diadem" adındaki bin 333 pırlantayla süslü taç... Elizabeth bu tacı, geçen yılki Platin Jübile'sine kadar her yıl parlamento açılışlarında takmıştı

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Kral III. Charles’ın taç giyme töreni yaklaşırken ve herkes törene katılacak kraliyet ailesi üyelerinin takacağı taçları ve mücevherleri konuşurken ortaya çıkanlar çok ses getireceğe benziyor: Ulusal koleksiyonda yer alan çok değerli bu mücevherlerin bir kısmı kayıp!

Bir kısmı derken de 80 milyon pound değerinde bir “kısım”dan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 2 milyar lira değerinde bir kısım bu. 11 parça olduğu ve 80 milyon pound değer biçilen bu kraliyet mücevherleri kraliyet koleksiyonu listesinde bir anda ortadan kayboldu ve bu durumu Buckingham Sarayı dahil hiç kimse açıklayamıyor.

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Üstelik bu 11 parça mücevherin bir başka önemi daha var: Bunlar çeşitli zamanlarda özel davetler ya da törenler için Kraliçe II. Elizabeth, Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton tarafından da kullanılmış ve bu sayede ünlenmiş parçalar. Buckingham Sarayı ise bu kraliyet ailesinin en üst düzey üyeleri tarafından takılan ve birer resmi devlet hediyesi olarak kayıtlara geçmiş bu mücevherlerin neden kraliyet koleksiyonunda olmadığını açıklamayı reddetti.

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Koleksiyonda yer almayan bu mücevherlerden en az dört tanesinin İngiliz kraliyet ailesine başka devlet başkanları tarafından hediye edildiği biliniyor. Buckingham Sarayı, genel geçer bir kural olarak bu parçaların otomatik olarak kraliyet mücevher koleksiyonuna girdiğini söyler. Bu koleksiyon da korunması ve denetlenmesi için Royal Collection Trust adı verilen kurula aktarılır ve kayıt altına alınır.

İşte bu kurul koleksiyondaki bu oldukça önemli 11 mücevherin kendisinde olmadığını kabul eden bir beyanda bulundu. Buckingham Sarayı ise bu mücevherlerle ilgili açıklama yapılması taleplerini birden fazla kez reddetti. Saray tarafından yapılan açıklama sadece “Kraliyet ailesi üyeleri bu mücevherleri kendilerinin olarak görmez. Merhum Kraliçe Elizabeth’e 1947 ila 1979 tarihleri arasında ‘hediye’ edilen parçalar gelecekte ‘belki’ kraliyet koleksiyonuna eklenebilir” oldu.

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Sözcünün resmi beyanında monarşinin bu tür mücevherleri kendi kullanımları için ellerinde tutabileceği de belirtildi ancak mücevherlerin neden şimdiye kadar resmi koleksiyona eklenmediği açıklanmadı. Bu 11 parça arasında bir dizi Akuamarin mücevher, dört broş ve 6 gerdanlık bulunuyor.

Bunların en değerlisi de “Haydarabad Diamond” olarak da anılan kolye. 1935'te Cartier tarafından orijinal konfigürasyonunda üretilen kolye, bir çift çıkarılıp takılabilen ucu da bulunan ve 300’den fazla elmas parçasına sahip. Kolyenin Kraliçe II. Elizabeth’e 1947’de Hindistan’ın Haydarabad eyaletinin son hükümdarı Mir Osman Ali Khan tarafından düğün hediyesi olarak verildiği biliniyor.

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Bu kolye Elizabeth’in en göz alıcı ve düzenli olarak taktığı elmas kolyelerinden biriydi. Galler Prensesi Kate Middleton’ın da çok sevdiği ve defalarca taktığı bu kolyenin 40 milyon pound değerinde olduğu tahmin ediliyor. Buckingham Sarayı, bu resmi hediyelerle ilgili kuralı ilk olarak 1995’te koydu ve kural 2003’te güncellendi. Ancak bu tarihten önce Elizabeth’e ya da diğer aile üyelerine hediye edilen mücevherlerin akıbeti hâlâ açıklığa kavuşmuş değil.