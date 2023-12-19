En ateşli taraftar: Sevgilisinin maçını izlerken kendinden geçti!

Haberin Devamı

Pop müziğin günümüzdeki en büyük yıldızlarından Taylor Swfit 2023’ü hem işte hem de aşkta büyük başarıyla noktalıyor. Nisan ayında 6 yıllık sevgilisi ünlü oyuncu Joe Alwyn’den ayrılan şarkıcı herkesi şaşırtmıştı. 2023 kelimenin tam anlamıyla Taylor Swift'in yılı oldu: Albümü satış rekorları kıran, ödüllere doyamayan 34 yaşındaki yıldız Time dergisi tarafından yılın insanı seçildi

YIL ORTASINDA AYRILIK, YIL SONUNDA SÜRPRİZ AŞK!

Yıllarca ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin evliliğe doğru uzandığı düşünülen ilişkisi bir çırpıda bitiverdi. Taylor Swift ise kendini üzüntüye değil işine verdi. Geçen sene yayınlanan son albümü Midnights ile listeleri sallayan yıldız şarkıcı Eras adını verdiği turnesiyle de büyük ses getirdi.

Ama hiçbir başarı Swift'i yeni aşkı Travis Kelce kadar mutlu etmedi... Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'in başarılı yıldızı ünlü şarkıcının kalbini çaldı, bu yeni başlayan aşk son ayların en çok konuşulan gündemi oldu

Haberin Devamı

Yılın nerdeyse tüm büyük organizasyonlarında ödülleri silip süpüren Swift kariyerindeki başarılar bir yana son birkaç aydır hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Gösteri dünyasında ayrılık rüzgarlarının estiği, ünlü çiftlerin birer birer ayrıldığı 2023’ü sürpriz bir ilişki ve kapıda bekleyen evlilik söylentileriyle kapatıyor yıldız isim. Taylor Swfit için varsa yokta sevgilisinin maçları! Yıldız şarkıcı her hafta tribünlerdeki en ateşli taraftar oluyor, yaptığı sevinç gösterileri büyük ilgi çekiyor: Swift bu hafta sonu maça kendi babasını da götürdü (Fotoğrafta sol üstte)

Haberin Devamı

KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ OLDU, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ FUTBOLCUYA KAPTIRDI

Bu beklenmedik aşk birkaç ay önce Amerikan Futbol Ligi’nin maçlarının oynandığı stadyumlarda ortaya çıkmış, herkes bir anda maçları heyecanla izleyen ünlü şarkıcıyı tribünlerde görünce şaşkına dönmüştü. Bu bir anda başlayan futbol merakının sebebi kısa sürede ortaya çıktı: Taylor Swift gönlünü NFL liginin sevilen oyuncularından Travis Kelce’ye kaptırdı. Swift maçta heyecandan kendinden geçti: Maça giderken de başına Travis kelce'nin takımının renkleri olan kırmızı - beyaz bir bere takmıştı

HER MAÇTA TRİBÜNDE: HERKES SEVİNÇ GÖSTERİLERİNİ KONUŞUYOR

Haberin Devamı

Artık Travis Kelce’nin takımının her maçında yerini alan Taylor Swift’in tribünlerdeki heyecanı ve sevinci de fotoğraflara yansıyor. Hafta sonu yine maçı kaçırmayan Taylor Swift bu kez de yanına yakın arkadaşı Brittany Mahomes ve babası Scott Swift’i de aldı. Maç boyunca yerinde duramayan Swift sürekli tezahürat yaptı, Travis Kelce’nin takımı sayı aldıkça yanındakilere sevinip sevinç gösterisinde bulundu.

Gözden Kaçmasın Konseri bittiği gibi sevgilisinin kollarına koştu: İlk aşk öpücüğünün fotoğrafı Haberi görüntüle

İkili başlarda herkesten gizlenmeye çalışıyordu ancak bir süre sonra basına irlikte poz vermeye başladılar hatta Taylor Swift konser bitimi onu kuliste bekleyen sevgilisine koşup dudaklarına bir öpücük konusurdu ve bu anın görüntüleri de sosyal medya sayesinde milyonların önüne düştü

Haberin Devamı

KONSER ÇIKIŞI NUMARASINI VERMEYE ÇALIŞMIŞTI... EN SONUNDA MURADINA ERDİ

Travis Kelce’nin yaz aylarında uzun süredir hayranı olduğu ve çok beğendiği Taylor Swift’in bir konserine gittiği ve çıkışta ünlü şarkıcıya telefon numarasını vermeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ünlü futbolcu o gün bunu başaramadı ama sonra araya giren ortak tanıdıkları sayesinde Taylor Swift’e ulaşmayı başardı. Çiftin ilişkisinin ilk fotoğrafı yine bir maç çıkışı Taylor Swfit'in bir hayranı tarafından çekilmişti

HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜNÜN ALTINDA PIRLANTA BİR KALP SAKLIYOR

2 metreye yakın boyu ve iri fiziğiyle dikkat çeken ancak görüntüsünün aksine çok yumuşak kalpli ve aynı zamanda tam da bir centilmen olan Travis Kelce’nin Taylor Swift’in kalbini çalması hiç zor olmadı. Eylül ayının başlarında bir hayranı Swift ve Kelce’nin maçtan çıkarken kol kola oldukları bir fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşmıştı.

Haberin Devamı





AŞKINI GÖZLERDEN UZAK YAŞAMAK İÇİN PARAYA KIYIP 6 MİLYONA EV ALDI

Böylece ortaya çıkan bu “yılın aşkı” olarak anlatılan ilişki ilerleyen birkaç ayda çok hızlı şekilde gelişti. Başlarda gazetecilere yakalanmamak için Taylor Swift’in New York’taki boş evlerinden birinde gizlice buluşan çifte kumrular bu konuda da hızlı bir adım attılar. Travis Kelce, aşkı uğruna, takımının bulunduğu Kansas’ta Swift’le gözlerden uzakta buluşabilmek için 6 milyon dolarlık bir ev aldı. Taylor Swift, ilişkileri başladığından beri maçlara Travis Kelce'nin annesiyle gidiyor

ANNELER VE BABALARLA MAÇ KEYFİ

Kısa bir süre sonraysa Taylor ve Travis bu yeni eve taşınıp birlikte yaşamaya başladılar. Taylor Swift zaten ilk günden beri sevgilisinin maçlarını tribünde Travis Kelce’nin annesiyle yan yana izliyordu. Bu seferki maça da kendi babasını götürdü. Artık iki yıldızın aileleri de bu ilişkinin birer parçası olmuş durumda.

Travis Kelce'nin çok nazik ve sevgi dolu olduğu, hayranı olduğu Taylor Swift'in kalbini kolayca çaldığı söyleniyor

Geçen hafta 34. yaş günün kutlayan Taylor Swift’in anne ve babasıyla da tanışan Travis Kelce’nin onlardan bu ilişki konusunda onay istediği, bunu da kolayca aldığı duyuldu. Çiftin kısa sürede ilerleyen bu ilişkiyi ciddileştirmenin peşine düştüğü iddia ediliyor. Travis Kelce, Taylor Swift'in geçen haftaki doğum gününde babasıyla da tanışıp evliliğe ilerlediği söylenen bu ilişki için çoktan onay almış

HERKES ARTIK EVLİLİK TEKLİFİ VE NİŞAN HABERİNİ BEKLİYOR

Hatta Kelce’nin Taylor Swift’e doğum gününde evlenme teklif etmeyi planladığı da konuşuluyordu. Bu teklif gerçekleşti mi bilinmez ancak bu aşkın giderek ciddileştiği ve işin içine ailelerin de girmesiyle artık herkesin yakın zamanda bir nişan ve düğün haberi beklediği de bir gerçek.